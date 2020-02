Věděli jste, že Steve Wozniak je stále zaměstnancem Applu. Jeho plat vás dostane

Možná jste to nevěděli, ale spoluzakladatel Applu Steve Wozniak je stále jeho zaměstnancem. Nyní v podcastu s jednou z další známou tváří cupertinského technologického obra Guyem Kawasakim prozradil, kolik týdně bere. Pro někoho překvapivě je to prý čistého jen zhruba 50 dolarů.

„Je to malá částka, ale je vyplácená z loajality, protože co bych v životě mohl dělat důležitějšího? Nikdo mě nevyhodí. A já jsem měl k Applu vždy silné pouto,“ uvedl Wozniak. Řekl také, že je jediným zaměstnancem Applu, který od něj každý týden dostává výplatu již od samého začátku, tedy téměř 43 let.

Kromě toho promluvil i o tom, jak dalšího spoluzakladatele Applu Steva Jobse motivovaly peníze a vliv. „Steve se chtěl stát důležitým, ale neměl peníze. Vždycky hledal určité způsoby, jak se v oblasti peněz posunout dál, a chtěl být v životě důležitou osobou. A toto byla jeho velká šance, protože nyní byl zakladatelem společnosti, do které se vkládaly velké peníze.“

Řekl též, že Jobs se krátce po založení společnosti změnil. Už prý nebyl „samý vtípek a legrace“ a v jeho hlavě byl hlavně byznys. Dodal však, že to pro něj nebylo překvapení, protože od chvíle, kdy se potkali, prý Jobs stále mluvil o lidech, kteří změnili svět, například o Shakespearovi.