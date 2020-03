Vědci pracují na aplikaci, která pomůže se sledováním nakažených koronavirem

Akademici z Massachusettského technologického institutu vytvořili aplikaci, která by teoreticky mohla uživatelům říci, jestli se potkali s někým, kdo má koronavirus. Vyvinuta byla ve spolupráci s kolegy z Harvardovy univerzity, Facebookem, neziskovou organizací Mayo Clinic, Světovou zdravotnickou organizací a americkým ministerstvem zdravotnictví.

Bezplatná opensourcová aplikace s názvem Private Kit: Safe Paths funguje tak, že sdílí data o poloze mezi uživateli telefonů, aby jim dala vědět, jestli se dostali do kontaktu s někým, kdo je nakažený koronavirem. Na obdobném řešení funguje v České republice aplikace Mapy.cz od Seznamu.

Lidem, kteří byli na COVID-19 testováni pozitivně, aplikace umožňuje tuto informaci sdílet a sdílet ji mohou i se zdravotníky, kteří by ji poté mohli zveřejnit. Aplikace by následně uživatelům poslala upozornění, na kterých místech byl případ koronaviru potvrzen.

Aplikace bude efektivní pouze v případě, kdy ji lidé budou používat

Docent Ramesh Raskar z výzkumného ústavu MIT Media Lab pro web Digital Trends uvedl, že aplikace by mohla umožnit uzavření jen určitých lokací místo celých oblastí nebo měst, jak jsme dosud viděli. Zároveň upozornil, že aplikace by byla efektivní pouze v případě, pokud by ji lidé skutečně používali.

V současnosti je ve světě přes 300 tisíc aktivních případů koronaviru a více než 20 tisíc potvrzených úmrtí. Virus, který má podle všeho svůj původ v čínském městě Wu-chan, se během několika měsíců (od začátku roku) rozšířil do USA, Kanady, Austrálie, Japonska, Itálie, Německa, Francie a dalších desítek zemí včetně Česka. U nás je v tuto chvíli potvrzeno přibližně 1 600 případů.

Vlastní aplikaci chystá i WHO

Tento týden začala na vlastní mobilní aplikaci pracovat i Světová zdravotnická organizace (WHO). Uživatelé z celého světa by v ní měli nalézt ty nejdůležitější informace, nicméně s trasováním nakažených se zatím nepočítá.

Aplikace od WHO by měla fungovat jako ucelený soubor těch nejdůležitějších informací ze všech oborů. Na vývoji se mimochodem podílí i několik bývalých zaměstnanců z Microsoftu a Googlu.