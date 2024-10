Vážná konkurence pro GTA? Tajemná městská akce od tvůrců Just Cause vypadá naprosto neskutečně

Vývojářské studio s názvem Liquid Swords v herním průmyslu zatím nepatří k zavedeným značkám. Ostatně se není čemu divit – tvůrčí celek se dal dohromady teprve v roce 2020 pod vedením Christophera Sundberga, který předtím stál u zrodu Avalanche Studios a především známé akční série Just Cause. Možná ale nebude dlouho trvat, než si Liquid Swords vybojují pevné místo na herní mapě. V novém švédském studiu totiž vzniká ambiciózní projekt – městská akce s důrazem na příběh a pořádně výbušnou hratelnost, která z prvních obrázků láká na dechberoucí zpracování městského prostředí.

Studio se sídlem ve Stockholmu už několik let usilovně pracuje na akční hře v otevřeném městském prostředí, což ji řadí do stejné žánrové škatulky jako věhlasnou sérii Grand Theft Auto. Pilotní projekt studia Liquid Swords stále čeká na oficiální oznámení, takže v tuto chvíli neznáme ani jeho přesný název, přesto se však tvůrci na svých sociálních sítích podělí o nějaký ten artwork či jiný střípek z vývoje.

Vůbec poprvé jsme se ale dočkali obrázků přímo ze hry, které – na rozdíl od rozdováděného Vice City v GTA 6 – zachycuje neutěšenou atmosféru velkoměsta zhruba v 90. letech minulého století včetně graffiti na fasádách či silnici lemovaných odpadky. Srovnání se zde nabízí především s Grand Theft Auto 4, které hráče v roce 2009 zavedlo do fiktivního New Yorku v kůži přistěhovalce z východní Evropy Nika Bellice. Novinka od Liquid Swords se pochopitelně může pochlubit nesrovnatelně pokročilejším grafickým zpracováním díky Unreal Engine 5.

Our world is building. Our city is growing. Our streets are coming to life.#Game1 #Teaser #LiquidSwords #ScreenshotFriday pic.twitter.com/bAEhNP5Mp4

— Liquid Swords (@LiquidSwords) October 25, 2024