Vánoční tip (nejen) pro starší cestovatele? Zkuste překladač Vasco Translator

Překladač Vasco Translator V4 je ideálním dárkem pod stromeček

Vhod přijde nejen lidem cizími jazyky nepolíbenými, ale také zkušeným cestovatelům

Před svátky ho pořídíte pod deset tisíc korun

V předvánočním čase každý z nás hledá něco, čím potěšit naše blízké. Jedním z častých dárků je například dovolená v zahraničí, avšak s tímto se pojí jedna nepříjemnost, především pro ty méně jazykově vybavené – jak se na skvělé dovolené v exotické destinaci domluvit? Pro tyto případy se hodí přibalit ještě jeden dárek, který je elegantním a zároveň funkčním řešením. Tím je pochopitelně univerzální překladač Vasco Translator V4, se kterým se ve světě rozhodně neztratíte.

Proč darovat Vasco Translator V4 pod stromeček?

Plnohodnotný překladač je bezesporu užitečným nástrojem, ať už jste v cizích jazycích kovaní, nebo jim ani za mák nerozumíte. Je totiž lhostejné, zda jde o letní nebo zimní dovolenou – v obou případech mohou nastat situace, kdy by nám došla slova i v našem mateřském jazyce, natož pak v cizí řeči, a tak je vhodné mít po ruce pomocníka, který si s volbou těch správných slov ví pokaždé rady. Například při komunikaci se zdravotníky v nemocnici či s policí jistě oceníte, že budete moci správně pochopit, co vám protistrana chce sdělit.

Okamžitý překladač Vasco Translator V4 je ale především cenným pomocníkem pro každého, kdo si příliš nevěří při komunikaci v jakémkoli cizím jazyce. Překladač totiž zvládne překládat z pořízené fotografie, ale samozřejmě můžete danou frázi i namluvit, nebo rovnou napsat. Vasco Translator V4 podporuje 112 jazyků pro překlad z fotografií, 96 jazyků pro překlad vloženého textu a 82 jazyků pro překládání mluveného slova – v praxi to znamená, že se domluvíte s více než 90 procenty populace. Ať už jde o ceduli o zákazu vstupu, zeptání se na cestu, či překlad menu v restauraci, překladač od Vasco vás nenechá na holičkách.

Vasco Translator V4 má zabudovanou SIM kartu, přičemž v rámci nákupu máte k dispozici celoživotní přístup k internetu a to dokonce v téměř 200 zemích světa, takže o konektivitu se starat nemusíte. Na dovolené tedy nemusíte řešit různé datové balíčky či nakupování místní SIM karty. S Vasco Translator V4 se jednoduše domluvíte vždy, když to bude potřeba, dokonce i v případech, kdy u sebe nemáte svůj chytrý telefon.

Co by rozhodně nemělo zapadnout, je bezesporu design Vasco Translator V4 – na tom si dali tvůrci velmi záležet, což se odráží v získaných prestižních oceněních, jako je Red Dot, New York Product Design Award, Good Design Award nebo The Good Design Award. Výhodou je také odolnost proti stříkající vodě a pádům, takže s překladačem Vasco Translator V4 nemusíte zacházet v rukavičkách.

Pozitivní zkušenosti jsou nadevše

Asi nejvíce ale o použitelnosti překladače Vasco Translator V4 vypovídají lidé, kteří jej skutečně používají a se svými příběhy se společnosti Vasco svěřili. Jedním z nich je kupříkladu příběh Anny, která se na dovolené v Řecku nečekaně zapletla do milostného vztahu, který vznikl navzdory jazykové bariéře. Po návratu do Česka si Anna koupila překladač Vasco, aby mohla být se svým partnerem v kontaktu prostřednictvím chatu Multitalk. Ten od ní dostal překladač na Štědrý den, díky čemuž si mohli vzájemně užít vánoční svátky.

Své by mohl vyprávět také Martin, který navštěvuje své děti v Itálii během prázdnin. V místní kavárně se seznámí s okouzlující ženou. Její úsměv okamžitě upoutá jeho pozornost, avšak jazyková bariéra je pochopitelně problém. Jeho děti si Martinova objevu pochopitelně všimnuli a darovali mu k vánocům překladač Vasco. Co začalo poměrně nevinně se díky pádu jazykové bariéry stalo něčím, na co bude Martin ještě dlouho vzpomínat.

Pokud ještě nevíte, co pořídit svým nejbližším pod stromeček, univerzální překladač Vasco Translator V4 rozhodně stojí za zvážení. Aktuálně ho pořídíte za poměrně sympatickou cenu 9 989 Kč, přičemž k dispozici je v několika barvách – černé, bílé, modré, šedé a ikonické červené.