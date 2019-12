Vánoční dárek pro majitele Xiaomi Mi Band 4: konečně vyšel firmware s češtinou

Majitelé fitness náramek Xiaomi Mi Band 4, dostali předčasný vánoční dárek. Nově se totiž mezi uživateli začala šířit aktualizace, která přináší dlouho očekávanou podporu našeho mateřského jazyka, a tedy i českých znaků.

Ačkoli se krátce po uvedení náramku do prodeje objevily různé způsoby, jak češtinu či alespoň částečnou podporu pro český jazyk do náramku dostat, vše se týkalo zbytečně složitých postupů či využívání další aplikace navíc. Před několika měsíci to už vypadalo, že oficiální čeština dorazí, nicméně naše mateřština se v náramku objevuje až v těchto dnech.

Absence českého jazyka se projevovala především v nečitelných notifikacích kvůli chybějící sadě českých znaků a nelokalizovaném menu náramku, které mohlo anglicky nehovořícím lidem činit potíže. Firmware s češtinou nese číslo 1.0.7.60 a je uvolňován ve vlnách v průběhu tohoto měsíce (nám na redakční Mi Band 4 dorazila dnes dopoledne). Před aktualizací samotného náramku nezapomeňte také na aktualizaci aplikace Mi Fit na nejnovější verzi.





A jak jste na tom vy? Už jste dostali aktualizaci s podporou češtiny na svůj Mi Band 4? Dejte nám vědět do komentářů :-)