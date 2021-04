Valena Life with Netatmo od Legrand: funkční řešení pro chytrou domácnost [recenze]

Řešení pro realizaci chytré domácnosti existuje velké množství a vybrat si mezi nimi to správné není úplně jednoduchý úkol. Jestli přemýšlíte, kde začít, nabízí se jednoduchá odpověď – od zásuvek. Většina chytrých zásuvek má nicméně podobu modulu, který je potřeba zapíchnout do klasické zásuvky a poté jej propojit s chytrou bránou.

Francouzská firma Legrand na to nicméně šla opačným směrem a chytré udělala rovnou zásuvky. Vzala pod svá křídla značku Netatmo a s využitím bezdrátového protokolu ZigBee 3.0 vyvinula řadu chytrých ovládacích přístrojů. Jak funguje jejich startovací balíček Valena Life with Netatmo? Jak se doplňuje právě s externím chytrým modulem? A je její instalace jednoduchá? Nejen na tyto otázky se dozvíte odpověď v této recenzi.

Design a konstrukce

Designová stránka nikoho zvlášť nepřekvapí – zásuvka vypadá prostě jako zásuvka. Zajímavostí je její horní část, která má podobu malé kopule a ukrývá bránu pro propojení dalších kompatibilních zařízení chytré domácnosti. Díky tomu odpadá nutnost dokupování dalšího bridge.

Plastové tělo a rámečky jsou dostupné v bílé, béžové nebo hliníkové barvě, stejně jsou na tom i vypínače. Konstrukci ani designu nemohu prakticky nic vytknout. Pouze externí modul chytré zásuvky má černou barvu. Oproti elegantním zásuvkám nevypadá až tak dobře, ale pokud jej umístíte třeba za sedací soupravu, nebude vám to nijak vadit.

Instalace zásuvek

V případě instalace externího modulu je situace poměrně jasná a jednoduchá. U drátových vypínačů instalujete přístroj namísto stávajícího do instalační krabice, bezdrátový spínač lze navíc třeba nalepit na sklo pomocí dodávané oboustranné pásky. Kryty vypínačů a zásuvky jsou na zacvaknutí a drží opravdu pevně, takže dávejte pozor v případě, že budete kryt oddělávat.

Výměna zásuvky je o něco složitější. Pakliže je vaše maximum, co se týče práce s elektřinou, vyměnění žárovky, nechte raději instalaci na někom zkušenějším. Dodávaný návod je poměrně dobře napsaný, takže jestli máte ponětí, co je to fáze či nulák, můžete se do instalace vrhnout i sami. Jen nezapomeňte vypnout pojistky.

Startovací balíček Valena Life/Allure with Netatmo

Řešení zapojení drátů je elegantní a v podstatě stačí zacvaknout správný drát do správné díry dle návodu. Následně už jen stačí zásuvku připevnit, ideálně šroubky, a zacvaknout krycí rámeček. Na zásuvce následně začne blikat dioda, která signalizuje připravenost k párování s mobilní aplikací. Jednoduché a perfektně funkční.

Párování s mobilní aplikací

Ihned po instalaci doporučuji zásuvku spárovat, protože po chvíli nečinnosti se párovací režim ukončí a dále funguje jako běžná (hloupá) zásuvka. Pro opětovné uvedení zásuvky do režimu párování je třeba na chvíli vypnout pojistky, což není zrovna elegantní řešení. Proto neváhejte a párujte rovnou. Aplikace pro spárování se jmenuje Home+Control, je dostupná pro Android a iOS a hned při prvním spuštění vás provede párováním.

Samotné párování by mohlo být o něco intuitivnější. V nabídce máte několik značek spadajících pod Legrand a ani při zvolení té správné není vždy jednoduché identifikovat produkt, který chcete párovat. Pokud uvažujete o zakoupení externích chytrých zásuvek od Legrandu samostatně, rovnou vás zastavím – pro správné fungování všech produktů značky je zapotřebí mít nainstalovaný a spárovaný právě námi testovaný Starter kit.

Funkce chytré aplikace

V aplikaci Home+Control máte na výchozí obrazovce všechna propojená zařízení, která můžete na jedno klepnutí vypínat a zapínat dle libosti. Chválím rovněž za kompletní českou lokalizaci aplikace, což ocení zejména méně zkušení uživatelé.

Pod čtyřmi tečkami při spodním okraji se nachází možnost rychle spouštět přednastavené scénáře či vybrat konkrétní plán, který si navrhnete sami. V pravém horním rohu je poté možnost podívat se na spotřebu zapojených přístrojů, a to jak v korunách, tak v kWh. Cena v korunách za kWh je pevně daná a spíše orientační.

V širším nastavení stojí za zmínku vytváření vlastních plánů. Pro všechna či jen vybraná zařízení můžete nastavit, co se má kdy odehrát. Časová volba je buďto pevně daná, nebo svázaná se svítáním či soumrakem. Rovněž si lze zvolit tento plán jednorázově, nebo opakování v celém týdnu.

Kromě čtyř hlavních scénářů si lze vytvořit také čtyři vlastní, které jsou rychle přístupné z úvodní obrazovky, či si je můžete přidat na plochu chytrého telefonu nebo tabletu. V rámci upozornění můžete zapnout chytré výstrahy, pokud světlo svítí více než 6 hodin, ve správě hostů lze přidávat další lidi, kteří budou mít k vaší chytré domácnosti přístup.

Propojení s chytrou domácností

Valena Life with Netatmo od Legrand lze propojit s chytrou domácností od Applu v rámci HomeKit, ale také s Google Home či Amazon Alexa. Jinými slovy, tady naprosto nic nechybí.

V rámci HomeKitu dostanete v balení také unikátní párovací kód, u Google Home a Amazon Alexa je potřeba propojit účet s aplikací Legrand – Netatmo – BTicino. Poté se zařízení stanou klasickou součástí aplikace a lze je přidávat do scénářů či je rovnou ovládat bez použití aplikace od Legrand.

Závěrečné hodnocení

Valena Life with Netatmo od Legrand je elegantní řešení pro chytrou domácnost, která začíná jeho základním stavebním kamenem – startovacím kitem se spínanou zásuvkou a ovládačem scénářů. Instalace není příliš složitá a bez pomoci ji zvládne každý, pakliže bude dodržovat základní pokyny a nemá obě ruce levé. Odměnou za instalaci bude spolehlivě fungující chytrá domácnost, která může sloužit jako dobrý základ pro další rozšiřování, například ze sféry Netatmo, které pod Legrand spadá.

Předností Legrand Valena Life je krásný design a kvalitní zpracování, přehledná mobilní aplikace, propojení s Apple HomeKit, Google Home a Amazon Alexa, přehled o spotřebě v reálném čase a nastavitelné scénáře. Nevýhodou je o něco vyšší cena a nutnost pro každou instalaci na úvod zakoupit startovací kit.

Pokud o startovacím balíčku Valena Life with Netatmo od Legrand uvažujete, připravte si 4 139 Kč. Dokoupení mobilní zásuvky poté vyjde na 2 269 Kč a další spínač, třeba právě pro mobilní zásuvku, stojí 1 299 Kč. Dohromady za dvě chytré zásuvky a jeden vypínač navíc zaplatíte skoro osm tisíc.

To se na první pohled může jevit jako poměrně vysoká investice, ale je potřeba brát v potaz, že se nejedná o žádné polovičaté řešení s pochybnou kvalitou, ale o špičkově fungující systém od renomovaného výrobce.