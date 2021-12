V New Yorku masivně přibývají taxi elektromobily. Kromě Tesly vás sveze i Mustang Mach-E

Mezi newyorské taxíky přichází mladá krev. Nově budou na ulicích obyvatelé tohoto velkoměsta potkávat Fordy Mustang Mach-E ve žlutém provedení s taxikářskými polepy. Společnost Gravity Technologies, která se specializuje na flotily elektromobilů a nabíjecí systémy, plánuje provoz padesáti vozidel ve službách taxi. Kromě Mustangu Mach-E se bude jednat také o vozy Tesla Model Y.

Podle zakladatele a generálního ředitele této firmy Moshe Cohena se jedná o ideální vozy právě pro účely taxislužby. Určitě se ale nejedná o první elektromobily ve službách newoyrské taxislužby. Už v historii tam jezdily různé hybridy. V roce 2019 byla pro provoz taxislužby schválena i Tesla Model 3.

Další společností, která pracuje na velké flotile elektromobilů pro účely taxi je firma Revel. Ta již vyjela se svými padesáti elektromobily Tesla Model Y do ulic Manhattanu, nicméně městu je stále trnem v oku, protože se jedná o další samostatnou službu, jako je Uber nebo Lyft.

HOLY CRAP. This is WILD! A #MustangMachE as a #NYC Yellow cab 🤯 pic.twitter.com/ST0TpZ0kQB — Amanda Stevens Photography (@FireTheCanon) December 13, 2021

V Gravity na to jdou chytřeji a své vozy nechali autorizovat newyorskou komisí pro taxislužbu a limuzíny (TLC), s městem by tak problémy být neměly. Zároveň do vozů instalují specializované kamery, které prý pracují s umělou inteligencí a sledují obličej řidiče v kombinaci s manévry vozidla pro větší bezpečnost.

Nabíjecí síť v New Yorku není až tak široká, Gravity ale provozuje své vlastní stanice a do budoucna plánuje jejich rozšiřování i včetně rychlých nabíječek s výkonem 350 kW. Po elektromobilech poslední dobou pokukují také půjčovny vozidel. Nedávno například nadnárodní společnost Hertz objednala 100 000 vozů Tesla.