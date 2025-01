V Las Vegas explodoval Cybertruck přímo před Trumpovým hotelem, řidič nepřežil

Ve městě Las Vegas explodoval elektromobil Cybertruck

Stalo se tak před hotelem, který vlastní Donald Trump

Řidič na místě zraněním podlehl, sedm lidí je zraněno

Známým americkým městem Las Vegas ve státě Nevada otřásla nevídaná událost. Jak potvrdily místní úřady, na Nový rok zde explodoval vůz Tesla Cybertruck, konkrétně před hotelem Trump International Hotel, který vlastní zvolený prezident Donald Trump. Uvnitř vozu se v době výbuchu nacházela jedna osoba, která explozi nepřežila, a v souvislosti s událostí je hlášeno také sedm drobných zranění, jak uvedl šerif města Las Vegas, Kevin McMahill.

Výbuch Cybertrucku vyšetřuje policie

Jak prozatím ukázalo vyšetřování policejního oddělení Las Vegas Metro Police Department, uvnitř kufru vozidla se nacházely kanystry s benzínem, nádrže s benzínem určené pro kempování a velké ohňostroje. Podle CNN příslušné úřady věří, že celý výbušný systém byl kontrolován z místa řidiče.

McMahill dále uvedl, že samotný Cybertruck byl pronajat ve státě Colorado, přičemž jeho pohyb mohla policie vystopovat na základě zastávek na dobíjecích stanicích, přičemž jeho příjezd do města Las Vegas byl zaznamenán díky skeneru registračních značek v 7:30 ráno místního času, k hotelu Cybertruck dojel zhruba v 8:40. Na místě výbuchu před hotelem vůz stál přibližně 15 sekund.

Cybertruck blew up in front of Trump hotel in Las Vegas. Those are our luggage by the door and that’s where we were when it happened. pic.twitter.com/KaVZXfGLNK — ayackle (@kaaaassuu) January 1, 2025

Na scénu byla povolána také FBI, která napomohla s evakuací hotelu a hledáním potenciálních dalších výbušnin, nicméně McMahill je přesvědčen, že žádné další nebezpečí již nehrozí. „Viděli jsme, že se z vozidla začalo kouřit, a pak došlo k velkému výbuchu,“ řekl McMahill novinářům.

I just saw an explosion at Trump Hotel in Las Vegas – multiple explosions- smoke, people running out and police cars & Fire truck arrive – it clear what’s happened! pic.twitter.com/JFPBKAxWoZ — Max Radford (@maxradford10) January 1, 2025

Hasiči byly na místě do čtyř minut a požár se podařilo uhasit do hodiny. Podle McMahilla poskytl Elon Musk úřadům „poměrně dost dodatečných informací“ o vozidle, včetně videozáznamu pořízeného z nabíjecí stanice Tesla a pomoci při řešení problému se zablokováním vozidla po výbuchu.

Šéf Tesly Elon Musk tvrdí, že výbuch nemá nic společného se samotným Cybertruckem, a tvrdí, že společnost byla schopna získat vzdálený přístup k datům z tohoto konkrétního vozu, aby prokázala, že výbuch se samotným elektromobilem nikterak nesouvisel. „Nyní jsme potvrdili, že výbuch byl způsoben velmi velkou pyrotechnikou a/nebo bombou převáženou v kufru pronajatého vozu Cybertruck a nesouvisí se samotným vozidlem,“ uvedl Musk na síti X (dříve Twitter).

🚨New footage of the Tesla Cybertruck exploding in front of the Trump hotel It looks like fireworks exploded This was intentional Someone was sending a message to Trump & Elon pic.twitter.com/aTpe0oM6jg — DC_Draino (@DC_Draino) January 1, 2025

Na záznamu, který na síti X sdílel komentátor Rogan O’Handley, je patrné, že během výbuchu z kufru Cybertrucku vylétly také ohňostroje. Policie je nicméně v komentování případu opatrná.

„V tuto chvíli prověřujeme stopy a já prozatím nejsem připraven tuto událost podrobněji komentovat,“ řekl McMahill. Dále také zmínil, že policie si je velmi dobře vědoma nedávného útoku ve městě New Orleans, kde muž úmyslně najel Cybertruckem do davu a zabil nejméně deset lidí. Na odhalení motivací tohoto výbuchu si ještě budeme muset počkat.