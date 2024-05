V jako výhodný? Řada stylových telefonů od značky Vivo slaví 9 let

Vivo V je řada telefonů vyšší střední třídy, které cílí na stylově zaměřené zákazníky

K hlavním stavebním kamenům těchto mobilů patří design a fotoaparát

Letos řadu obohatil zatím poslední model V40 SE, ve frontě už jsou ale další novinky

Čínskou společnost Vivo má nejspíš většina zákazníků spojenou s parádními fotomobily řady X, které nezřídka kombinují kov, sklo a syntetickou kůži. Jenomže Vivo dávno není jen o těchto prémiových telefonech s vlajkovou cenovkou, pochopitelně. Nedlouhou po svém vzniku začalo Vivo „fušovat“ i do nižších cenových pater, a tak se zrodila série Vivo V, která letos v červenci oslaví 9. narozeniny.

Zrod Vivo V: rok 2015

Než se na řadu Vivo V podíváme blíž, vraťme se ještě o pár let zpět před osudový rok 2015. V roce 2009 došlo k registraci značky Vivo, tehdy ještě pod technologickým gigantem BBK Electronics. První smartphone s logem Vivo vyjel z fabriky v roce 2012 a jednalo se o model z té hlavní, vlajkové série – Vivo X1. V roce 2013 pak vznikla grafická nadstavba Funtouch OS, které se výrobce drží do dnešních dní.

Následoval červenec 2015, který se také datuje jako začátek geneze série Vivo V. První model, mimochodem dávno před vstupem značky do Evropy, se jmenoval jednoduše Vivo V1 a představoval první počin výrobce v segmentu „nevlajkových“ telefonů. De facto šlo o zástupce pro tehdejší roky typickou střední třídu, v Číně a v Indii se prodával za v přepočtu 5 tisíc korun.

Pro ilustraci, o jaký telefon vlastně šlo: Vivo V1 disponoval 5″ LCD displejem s HD rozlišením a tehdy ještě běžným poměrem stran 16:9. Uvnitř byste našli čipset Qualcomm Snapdragon 410 se 4jádrovým procesorem a na dnešní poměry úsměvnou 28nm konstrukcí. Nostalgii připomíná i paměť 16 GB ROM a 2 GB RAM, jediný 13Mpx fotoaparát nebo 2300mAh baterie.

Další čínská „Véčka“

Následoval zástup modelů, který designově i výbavou lehce parazitoval na modelu V1. Jde zejména o V3 a V3 Max, které přišly necelý rok po první generaci. Výrobce v tomto případě trochu nepochopitelně přeskočil číslovku 2, přestože v čínské numerologii jde o velmi šťastné číslo.

V3 disponoval stejným displejem jako předchůdce, jen mírně vylepšenou baterií a hlavním fotoaparátem. Zásadní však bylo, že výrobce znatelně zdvihl výkon: 4jádro nahradil 8jádrový Snapdragon 616, grafický čip Adreno nové generace a mobil konečně dostal 32GB úložiště, tehdy typu eMMC 4.5, a 3 GB RAM.

Po tomto telefonu logicky nemohl následovat V4, protože čtyřka je v Číně číslem smrti. Namísto toho přišla salva modelů generace V5, konkrétně V5, V5 Plus, V5 Lite a také V5s. Upřímně, všechny měly velmi podobný design a celkem nezajímavou výbavu, blíže se tedy budeme věnovat pouze dvěma prvním zmíněným.

Tady už zákazníci dostali větší 5,5″ displej, u většího z dvojice dokonce s Full HD rozlišením. Onen model V5 Plus byl vůbec velmi zajímavý. Jako první ze série disponoval novým typem 14nm čipu, konkrétně SoC Snapdragon 625, až 4 GB RAM, 64GB úložištěm, velkou 3160mAh baterií s 10W nabíjením (do té doby byl standard spíše 5 W) a také duální čelní kamerkou. Poprvé se také čtečka otisků přesunula ze zad do domovského tlačítka pod displej.

Vivo (konečně) v Evropě!

Dalším důležitým milníkem je rok 2020. Ne tak úplně pro řadu V, jako spíš pro celé Vivo. Firma se totiž oficiálně dostala na evropský trh, a to konkrétně do Itálie, Německa, Polska, Francie, Španělska a Velké Británie. Tehdy však přinesla pouze čtyři telefony: vlajku X51 a levnější modely Y70, Y20s a Y11s. Do Česka Vivo vstoupilo až v únoru 2021 a na úvod přineslo zmíněnou trojici telefonů řady Y, cenově však útočily velmi agresivně: od 3 299 do 5 999 korun.

Prvním telefonem řady V na českém trhu byl model V21 5G, který v plné kráse ukázal to, na co se řada V chce zaměřovat. Hlavně fotoaparát a jeho využití v rukou esteticky cítících uživatelů. Se sloganem „Perfect Shot“ chtěl výrobce demonstrovat, že jeho novinka nabízí kvalitní 64Mpx hlavní fotoaparát, ale též parádní 44Mpx selfie kamerku s optickou stabilizací.

Prvek selfie kamerky si zapamatujte, bude pro naše vyprávění ještě podstatný. Zároveň se řada Vivo V etablovala jako ta, která nabízí telefony patřící spíše do vyšší střední třídy, než je klasická střední třída. Premiérový model V21 5G například vstupoval na trh za 9 999 korun.

Po modelu V21 přišly modely V23, V29 a V29 Lite. Všechny extrémně zaměřené na stylový design, hlavně pak tenký profil těla, ale také na již zmíněnou selfie kamerku. Výjimkou není autofokus u čelní kamery, optická stabilizace, v případě prvního jmenovaného dokonce duální rozvržení čelních kamer, kdy jedna je hlavní s autofokusem a druhá širokoúhlá se 105° úhlem záběru. Zapomenout nelze ani na tehdy unikátní povrch zad, který na slunci měnil barvu.

Vivo V dnes

Zatím poslední model této řady je model V40 SE. Ten se zaměřuje na to stejné jako jeho předchůdci – design, fotoaparát, přidal se i displej, který má ve své cenové kategorii naprosto nejzářivější. Tento model se však snaží okouzlit méně náročné zákazníky, což dokládá i cenovka kolem 7 tisíc korun.

Co dál? Vivo se netají tím, že model V40 SE je jen začátkem nové generace a ještě během tohoto léta by měli dorazit další zástupci. Fokus přitom zůstane – kvalitní zpracování, stylový design, povedený fotoaparát a odpovídající cenovka.

