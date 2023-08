Recenze Vivo V29: zaostřeno na portréty

Vivo V29 je aktuální zástupce vyšší-střední třídy čínského výrobce

Sází hlavně na kvalitní portrétní fotky a svítící kroužek na zádech

V Česku se prodává ve verzi 8/256 GB za 11 999 Kč včetně DPH

Společnost Vivo se nespecializuje pouze na vlajkové topmodely. Mnohem větší část portfolia představují smartphony střední, ale i nižší-střední či vyšší-střední třídy. Jedním takovým telefonem je i zbrusu nové Vivo V29, jenž se v srpnu začalo prodávat na českém trhu. K dispozici je za sympatickou cenu 11 999 Kč včetně DPH a ve dvou barevných variantách.

Vivo V29 přichází coby vybavenější sourozenec telefonu Vivo V29 Lite, který byl představen před měsícem. Novinka má určitě co nabídnout, v cenové kategorii do 15 tisíc korun půjde o jeden ze zajímavějších mobilů. Znevýhodňují ho však předchůdci V27 a V27 Pro, kteří byli lepší téměř v každém aspektu výbavy.

Obsah balení

Vivo je výborně konzistentní po stránce prodejního balení. Modely řady V mají větší stříbrnou krabičku s emblémem Aura Light; o této technologii ještě bude řeč. Uvnitř se nachází sponka na SIM slot, nabíjecí adaptér s výkonem 80 W a USB-A portem, metrový kabel USB-C / USB-A, měkký plastový obal, náležitá literatura a samozřejmě i telefon, v našem případě v modrém provedení.

Hezoun v modrém

Telefony z řady V od Vivo plní částečně lifestylovou roli – zaměřují se na mladé, aktivní a na internetu činné uživatele. Tomu pochopitelně odpovídá i design, který je líbivý a telefon musí po této stránce zaujmout okamžitě, ideálně aby uživatel vůbec nechtěl nosit kryt a dával svůj mobil všude na odiv.

Zadní stranu Vivo V29 pokrývá sklo s lesklou úpravou a modrým motivem pod ním. Design zad připomíná modré písečné duny či hvězdný prach ve vrstvách. Nezaujatě musím pochválit, jde o velmi působivé zpracování a telefon rozhodně plní svou povinnost zaujmout na první pohled.

Bohužel není jasné, jaké sklo je na zádech umístěno, bez ostrého pokusu tak nelze ani zjistit, jakou odolností zadní skleněná tabulka disponuje. Na omak jsou záda příjemná a ani otisky prstů vám nebudou vadit, protože nejsou moc vidět. Ze zad pak vystupuje poměrně velký fotomodul, ze kterého ještě extra vystupují dvě čočky. Dohromady činí tloušťka celého zařízení 7,46 milimetru.

Celková konstrukce je z plastu, přestože se mi tomu prvně nechtělo moc věřit. Dolní a horní strana jsou více méně zarovnané, zatímco boky jsou zúžené, takže záda a přední část se jakoby přelévají do stran. Monolit je velmi pevný, při pokusu o ohnutí nijak neskřípe a ani se nehne. Tradiční duo tlačítek na pravém boku má jistý stisk a jsou příkladně umístěna. Opomenout nesmím ani odolnost IP68, která nebývá v této cenové relaci úplně samozřejmostí.

Horní hrana je prakticky holá, nabízí pouze mikrofony a nápis „Professional Portrait“. Na protilehlé, dolní straně se nachází slot pro dvě nanoSIM karty, další mikrofon, USB-C a nakonec reproduktor. Ten bohužel hraje sám a dost potichu, jinak ale překvapivě čistě. Po obvodu celého těla bohužel chybí infraport; nenajdete zde ani 3,5mm audiojack, ten už však v současnosti nacházíme jen výjimečně.

Displej – hra s čísly

Displej je u Vivo V29 poměrně důležitý prvek, neboť jde o jedno z mála vylepšení oproti předešlé generaci V27. Zobrazovač je velký 6,78″ a je po stranách mírně zahnutý, což jak známo není po chuti všem, přidává to však příjemný efekt nekonečného displeje. Obrazovka sama o sobě plní očekávání stanovená cenovkou. To znamená, že se na ní hezky dívá, má výborné pozorovací úhly a podporuje též HDR10+ či 120Hz obnovovací frekvenci.

Výrobce oproti minulé generaci pozvednul zejména rozlišení displeje. Namísto běžného Full HD+ nabízí Vivo V29 rozlišení 1,5K, tedy 1 260 × 2 800 pixelů při poměru 20:9. V praxi se nejedná o žádnou revoluční novinku, jde spíše o jakousi hru s čísly, přesto jde o chvályhodný technologický posun. Displeje s takto vyšším rozlišením vídáme častěji až u mnohem dražších přístrojů. V cenové relaci kolem 12 000 korun jde spíše o unikát.

Displej kromě již zmíněného nabízí režim Always-on, ochranu zraku před invazivním modrým světlem, speciální mód vizuálního vylepšení barev a disponuje též optickou čtečkou otisků prstů, která funguje rychle, pohotově a i celkem spolehlivě, mobil odemkne během sekundy v 9 z 10 případů. Chybí však možnost skrýt horní průstřel pro selfie kamerku.

Výkon a výbava

Hardwarová výbava telefonu, která je odpovědná za výpočetní výkon, se někomu může zdát adekvátní. Mně však přijde, že Vivo zde udělalo hned dva zásadní přešlapy: jako hlavní jednotku zvolilo čipset Snapdragon 778G+, který není v této cenové relaci ojedinělý, je však notně zastaralý. A navrch je o poznání horší po všech stránkách, než výkonnější čipsety od MediaTeku u Vivo V27, respektive V27 Pro.

Hardwarové parametry Vivo V29

Rozměry: 164,1 × 74,8 × 7,46 mm, hmotnost: 186 g, zvýšená odolnost: IP68 Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G+ 5G (6 nm), octa-core, 1×2,4 GHz Cortex-A78, 3×2,2 GHz Cortex-A78, 4×1,9 GHz Cortex-A55,Adreno 642L,8 GB,256 GB UFS 2.2,164,1 × 74,8 × 7,46 mm,186 g,IP68 Displej, konektivita a baterie 6,78", AMOLED, rozlišení: 1,5K, 1 260 × 2 800 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz), GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4600 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.9, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS, druhý: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 1/4", 1.12µm, třetí: 2 Mpx, hloubkový (portrétový), f/2.4, selfie kamera: 50 Mpx, f/2.0, 22mm, autofokus, HDR, 4K video Cena: 8 499 Kč Kompletní specifikace

Qualcomm Snapdragon 778G+ je vcelku univerzální čipset s 6nm architekturou, který byl bohužel představen již v říjnu 2021 a zub času se na něm samozřejmě podepsal. Jeho osmijádrový procesor nabízí maximální takt 2,4 GHz a jeho jedinou pověstnou výhodou tedy zůstává, že je relativně úsporný a nezahřívá se. V tomto konkrétním případě to však potvrdit nemohu – zahříval se hlavně během benchmarků, AnTuTu Stress Test v 6 pokusech ani jednou nedokončil kvůli překročení teploty 45 °C.

Pro srovnání, předchozí model Vivo V27 z března letošního roku, který se na českém trhu bohužel nenabízel, disponoval znatelně výkonnějším čipsetem Dimensity 7200 od MediaTeku se 4nm architekturou a výkonnější dvojicí jader Cortex-A715, celkový maximální takt tedy činil 2,8 GHz. Zde bohužel hovoříme o rozdílu, který je patrný i při běžném používání, neřkuli při hraní her.

Vivo V29 se při běžném provozu chová poměrně stabilně, systém má velmi svižnou odezvu a také spouštění aplikací běží rychle. Problém nepředstavuje ani rozdělená obrazovka a více než pár aplikací otevřených na pozadí. Výkon ve hrách je však slabší a pro dosažení alespoň 60 fps budete muset citelně snížit úroveň detailů. Na výsledky v populárních benchmarcích se můžete podívat v galerii.

Kromě již uvedeného nabízí Vivo V29 Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.2, eSIM, GPS, NFC pro bezkontaktní platby a samozřejmě i USB-C. V Česku se prodává leda v paměťové variantě s 256GB úložištěm UFS 2.2, z kterého samotný systém ukusuje 25 GB, a s 8 GB RAM, které lze přímo v systému virtuálně rozšířit o dalších 8 GB. Slot na paměťové karty chybí.

Výdrž a 80W nabíjení

Výrobce trochu kontroverzně nezapracoval na velikosti akumulátoru, který nabízí kapacitu 4 600 mAh. Vivo se ale nemusí stydět, výdrž je vlastně v pořádku, ani při náročnějším používání se mobil „nevyšťaví“ za jeden den. V případě nouze je tu spořič baterie, který dokáže celkovou výdrž prodloužit klidně o celý jeden den.

Já osobně jsem s telefonem neměl problém prožít celý jeden pracovní den, který sestával z několika telefonátů, zhruba 3 hodin přehrávání hudby do bezdrátových sluchátek, občasného prokrastinování na sociálních sítích, ustavičného chatování a také několikahodinového sdílení mobilních dat přes Wi-Fi hotspot. Večer kolem 19. hodiny se pak telefon přihlásil se zhruba 40 %. Za mě je výdrž slušná.

Naměřená rychlost nabíjení 80W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 14 minut 24 minut 39 minut 55 minut

Nicméně Vivo se snaží jít cestou menšího odporu a namísto velkých baterií sází spíše na rychlé nabíjení. Smartphone disponuje až 80W dobíjením s pomocí přibaleného adaptéru. Z 1 do 100 % se mobil nabije za 55 minut, kompletní nabíjecí proces je pak zmapován v tabulce. Vždy však budete potřebovat kabel – bezdrátové nabíjení Qi Vivo V29 bohužel postrádá.

Operační systém Funtouch OS

Vivo V29 přichází s nejnovějším Androidem 13 a červencovou bezpečnostní záplatou. Klasické rozhraní systému Android je tu však trochu upozaděno ve prospěch grafické nadstavby Funtouch OS. Výrobce pak garantuje dva velké updaty systému Android a tři roky bezpečnostních aktualizací.

Funtouch OS patří k těm méně barevným a komornějším grafickým nadstavbám. Přesto je zde velký důraz například na nativní aplikace přímo od výrobce. K dispozici je proprietární galerie, aplikace EasyShare pro sdílení na blízko, vlastní hudební přehrávač, kompas, poznámkový blok nebo třeba iManager, který dokáže pomoci se správou úložiště a částečně zastupuje také antivirový program.

Velkou neznámou může být pro uživatele čistého Androidu nastavení telefonu. Vivo se totiž vydalo vlastní cestou a v graficky jednolitém rozhraní aplikace Nastavení budete možná chvilku tápat. Jednotlivé položky jsou však logicky poskládané od toho nejdůležitějšího (síť, Bluetooth, displej) až po to méně podstatné. Chválím také práci s překladem, která se od loňského roku posunula o 200 % a žádné pitomé překladatelské boty už v systému nejsou.

Systém je po stránce optimalizace špičkově odladěný a běží jako na drátkách. Potěší také příznivce širokých možností přizpůsobení, neboť si zde můžete upravit kromě tapety, barevného rozhraní a Always-on obrazovky také všemožné animace, efekty v systému a podobně.

Fotoaparát a video

Vivo se rozhodlo vsadit pouze na dva zadní fotoaparáty, což už teď mohu prozradit, že není úplně šťastná volba. V zadním fotomodulu se totiž nachází hlavní 50Mpx fotoaparát s clonou f/1.9, fázovým ostřením a optickou stabilizací obrazu, který doplňuje ještě 8Mpx širokoúhlý foťák a 2Mpx hloubkový senzor. Chybí jakýkoliv teleobjektiv se schopností bezztrátového zoomu a žádný z dostupných fotoaparátů nepodporuje makro. Velká smůla, ke které se ještě minimálně jednou vrátím.

Hlavní fotoaparát pořizuje snímky ve standardním rozlišení 12,5 Mpx (4 080 × 3 060 pixelů), umí však přepnout i na plné rozlišení 50 Mpx (8 160 × 6 120 pixelů). Kvalita základních snímků hodně závisí na množství světla – za bílého dne působí fotky i na 4K monitoru hodně profesionálně, v potemnělém či špatně osvětleném interiéru však často dochází k šumu a rozostření textur. Barevná věrnost si však zaslouží pochvalu, snímky neuhýbají ani do tepla, ani do studena.

Obecně není úroveň fotografií nijak ohromující, tím hůř u širokoúhlého fotoaparátu, který nabízí sice dostatečný záběr 120°, nicméně s malým rozlišením se zde nepodařilo vykouzlit žádné kvalitní divadlo – obrázky opět hodně šumí a mají problém s hrou světla a stínu (dobře je to vidět na snímku pavlačového vnitrobloku). Širokoúhlý fotoaparát bohužel zklamal i při focení v noci.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Částečně se to však dá omluvit. Vivo V29 totiž exceluje hlavně když přijdou na přetřes portréty. Nabízí velmi schopný portrétní režim, který výborně pracuje s bokeh efektem, umožňuje upravit rozostření pozadí i ex post a je perfektně využitelný i v noci, a to díky sestavě zadního LED osvětlení.

Na zádech ještě kromě výše uvedených fotosnímačů leží také duální LED pro osvícení noční scény a LED kroužek pro přisvícení nočních portrétů. Technologie se nazývá Aura Light a nejde o nic nového, protože se objevila již u modelů Vivo V27. Příjemnou funkcí je možnost regulovat teplotu světla, takže můžete noční portréty situovat do různých barevných tónů. Nápad chválím, je ale škoda, že se tato funkce nedá využít i pro focení nočních makro fotek.

Selfie snímač ukrytý v průstřelu nad displejem má velmi solidní rozlišení 50 Mpx (ve výchozím stavu ale opět 12,5 Mpx) a kromě toho podporuje také autofokus. Musím říct, že z něj mám velmi dobrý pocit a je vidět, že Vivo jde směrem ke své cílovce a snaží se nabídnout poctivý selfie fotoaparát. Zamrzí ale, že na rozdíl od svého předchůdce V27 nabízí možnost 4K videa pouze při 30 fps.

Co do videa, nevybočuje Vivo nad rámec vyšší-střední třídy. Umožňuje natáčet klasická videa při rozlišení 4K až při 30 fps, popřípadě ultra-stabilizované video ve formátu Full HD 60 fps. Hračičky si však přijdou na své, je tu celá řada vlogovacích režimů, simultánní záběr přední i zadní kamerou, zpomalené video (120 nebo 240 fps) či časosběr.

Závěrečné hodnocení

Vivo chtělo i svůj středně třídní model V29 zaměřit primárně na fotoaparát, konkrétně na funkci portrétů. Podle mého názoru má čínský výrobce z tohoto ranku rozhodně splněno. Bohužel, zbývající výbava nijak nevyčnívá, je skrz na skrz průměrná a zamrzí také neopodstatněný downgrade oproti minulé generaci.

Model V29 může těžko obstát proti konkurenci od Samsungu či Xiaomi. Ta nabízí větší baterii, vyšší výkon a častokrát i lepší fotoaparát. Na záda mu dýchá také Honor 90, který jen s lehkou přirážkou nabízí o třídu lepší výbavu.

Faktem zůstává, že žádný z nich ale nenabízí hlavní prvek novinky od Viva, tedy světelný kroužek Aura Light, který výrazně pomáhá při focení v noci. Hlásek vzadu v hlavě mi ale říká, že kdyby Vivo aktuálně nabídlo spíše březnový model V27, popřípadě V27 Pro za stejnou cenu, udělalo by zákazníkům lepší službu než s okleštěným V29.

Klady stylový design a kvalitní zpracování

přisvětlovací kroužek Aura Light

fotoaparát, hlavně portréty

displej s nadprůměrným rozlišením

bohaté prodejní balení

reproduktor rozhodně překvapil Zápory širokoúhlý snímač nepodává dobrý výkon

Aura Light by mohl mít více využití

zastaralý čipset, který se přehřívá

chybí delší softwarová podpora

