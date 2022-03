Uživatelé Galaxy S22 Ultra hlásí problémy s GPS. Samsung slíbil opravu

Nejnovější vlajková loď od Samsungu, model Galaxy S22 Ultra, je na trhu teprve chvíli, nicméně někteří jeho majitelé musí řešit palčivý problém. Na komunitních fórech jihokorejské společnosti se objevili někteří evropští uživatelé, kteří tvrdí, že jejich smartphony nepřijímají GPS signál během používání aplikací Mapy Google a Waze. Nám se během testování a příprav recenze GPS chovala korektně a žádné podobné problémy jsme nezaznamenali. Pro zprovoznění GPS zkoušeli uživatelé celou řadu triků včetně restartování telefonu, restartování funkce A-GPS či kalibrování kompasu, ale marně.

Co stojí za potížemi některých Galaxy S22 Ultra není pro tuto chvíli známo. Samsungu slouží ke cti fakt, že před tímto problémem nestrčil hlavu do písku a aktuálně připravuje softwarovou aktualizaci, která by měla zmíněný problém napravit. Kdy se tak ovšem stane, to nevíme, nicméně by to nemělo trvat dlouho.