Už žádné starosti s místem: tahle nová funkce WhatsAppu se bude hodit

Populární kecálek WhatsApp nabídne řešení s nedostatkem úložiště ve vašem telefonu

Umožní vám rychle smazat všechny stažené fotky a videa z vašich konverzací

Skrze komunikační aplikace už dávno neposíláme jen obyčejné textové zprávy, ale zcela běžně také fotografie či rovnou videa. Ty zpravidla ukládáme automaticky do paměti telefonu, což z dlouhodobého hlediska znamená to, že dříve či později paměť telefonu zcela zaplníme. Vzhledem k tomu, že se komunikace ve velkém měřítku a funkce jako sdílení obrázků ve vysokém rozlišení stávají normou, jsou titáni v oboru, jako je WhatsApp, nuceni přehodnotit způsob správy dat aplikací. Nyní se zdá, že WhatsApp společnosti Meta brzy usnadní mazání nadbytečných dat aplikací.

Snadné mazání souborů z WhatsAppu

Hromadění a správa dat představuje potenciálně obrovský problém. Zálohy aplikace se již započítávají do vašeho úložiště na Disku Google, což znamená posun od původního řešení, kdy se zálohy ukládaly ve vašem úložišti. Cloudové zálohování však stále neřeší věčný problém všech obrázků a videí, které se hromadí offline ve vašem zařízení. To se možná brzy změní, alespoň podle leakera s přezdívkou AssembleDebug, který na sociální síti X (dříve Twitter) nedávno zveřejnil snímky obrazovky, které naznačují, že Meta si je tohoto problému vědoma a již vymýšlí řešení.

WhatsApp už nyní umí oddělovat prostor, který zabírají média, dokumenty a další data. V aplikaci pro Android je tento seznam k dispozici v části Nastavení → Úložiště a data → Správa úložiště. Vymazání přebytečných souborů však může být zdlouhavé a podle AssembleDebug chatovací aplikace brzy přidá do nastavení s názvem Správa stahování sekci Nástroje pro úsporu místa.

V této nabídce by měla být možnost odstranit jedním klepnutím stahované soubory, jako jsou přepisy hlasových zpráv, což usnadní hromadné odstraňování různých typů stahovaných souborů. Zatímco na vlajkových zařízeních se systémem Android s tunami úložného prostoru to nemusí být velký problém, data aplikací mohou překvapivě rychle zahltit paměť především levnějších zařízení. Kdy se této možnosti dočkáme v ostré verzi aplikace není prozatím známo, nicméně doufáme, že se tak stane co nejdříve.