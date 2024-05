WhatsApp radikálně mění vzhled, tmavý režim bude ještě tmavší

Populární komunikační aplikace WhatsApp prošla velkou designovou změnou

Ovládací prvky se přesunuly na spodní hranu

Tmavý režim je nově ještě tmavší, což ocení především majitelé zařízení s OLED panely

„Kecálek“ WhatsApp v posledních měsících a letech prochází poměrně turbulentním vývojem. Ostatně i když je vcelku populární, konkurenční aplikace jej začaly v mnoha oblastech překonávat, a tak pokud si chce udržet svou pozici, nemá příliš na výběr. O různých větších či menších změnách píšeme poměrně pravidelně, nicméně tentokrát se vývojáři rozhodli k relativně velké změně, kterou nepůjde tak snadno přehlédnout. WhatsApp v posledních několika týdnech výrazně změnil design a Idit Yaniv, viceprezident společnosti Meta a vedoucí oddělení designu WhatsApp uvádí, že tyto změny mají působit „svěžím a moderním dojmem“.

Moderní design i tmavší tmavý režim

Yaniv v doprovodném příspěvku na blogu vysvětluje tři principy, na kterých byly tyto změny postaveny. Aplikace WhatsApp by měla působit svěže, zábavně a měla by být vaše a mít přizpůsobený vzhled vašemu zařízení.

WhatsApp by zároveň měl být pohodlný na používání a nový design má působit jednoduše, přičemž by neměl tak rychle morálně zastarat. Mezi hlavní změny designu patří přesunutí navigačního panelu obsahujícího karty Chaty, Stav a Hovory z horní části do spodní. To by mělo pomoci lidem, kteří používají zařízení s většími displeji, pracovat s aplikací rychleji.

Další změnou je přidání filtrů chatu v horní části, které by měly lidem pomoci rozlišovat mezi chaty Vše, Nepřečtené a Skupina. Oblíbený zelený odstín v horní části byl také nahrazen mnohem čistším vzhledem.

Kromě toho WhatsApp zvolil novou konzistentní zelenou paletu, která by měla být viditelná napříč celou aplikací a jejími nabídkami a nastaveními. Yaniv také poznamenává, že uživatelé požadovali tmavší tmavý režim, přičemž vývojáři se těmto hlasům rozhodli vyhovět. Zamýšlené změny se týkají platforem iOS i Android.

Většina těchto změn již byla provedena prostřednictvím aktualizace aplikace či prostřednictvím aktualizací na straně serveru. Nechybí ani zahrnutí nového chatbota Meta AI do vyhledávacího panelu. Ačkoli se příspěvek nezmiňuje, jaký je časový plán pro vypuštění této velké aktualizace, očekáváme, že k němu dojde postupně v následujících dnech a týdnech.