Úplně vybitá baterie? iPhone vám přesto ukáže, kolik je hodin

Vybitá baterie je nepříjemný problém, která citelně omezí funkčnost vašeho telefonu

V případě iPhonu je nicméně stále aktivní funkce vyhledávání skrze nástroj Najít

Kromě toho v rámci iOS 18 přibyde také zobrazení aktuálního času v levém horním rohu

V životě se s tímto učitě setkal téměř každý z nás. I přes veškerou snahu udržet telefon při životě se procento baterie přiblížilo nule a to v tu nejhorší možnou chvíli. Pokud je powerbanka nebo zásuvka v nedohlednu, můžete se tak dostat do pořádně prekérní situace. Chytré telefony od Applu nicméně nevyždímají vaši baterii úplně do posledního elektronu, ale vždy si ponechají nějakou tu rezervu pro případ, kdybyste zařízení ztratili nebo vám bylo odcizeno a vy jste jej museli hledat skrze funkci Najít.

S iOS 18 zjistíte čas i při vybitém telefonu

Při pokusu o zapnutí vypnutého iPhonu se vám až doposud objevila nejen velká ikona vybité baterie (to kdyby vám tato skutečnost nebyla jasná), ale také informace o tom, že telefon lze vyhledat. K tomu Apple hodlá v rámci aktualizace systému iOS 18 přidat jednu šikovnou novinku, která v kritické situaci může znatelně usnadnit život. Při pokusu o zapnutí vybitého smartphonu se zobrazí nejen výše zmíněná dvojice informací, ale v levém horním roku také aktuální čas. To se může hodit například v případě, kdy se vám vybije telefon na cestách a vy potřebujete vědět, jestli vám poslední autobus ujel před nosem, nebo do něj budete moci za pár minut nastoupit.

Podobnou funkcionalitu Apple představil před nějakou dobou také pro své chytré hodinky Apple Watch, u kterých také můžete zkontrolovat aktuální čas i v případě, že máte vybitou baterii, což je konec konců u hodinek klíčová funkce. Doufáme, že do budoucna přibyde mnohem více různých funkcí v případech, kdy se vám telefon vybije.

Kupříkladu možnost odeslat předpřipravenou nouzovou zprávu vybranému kontaktu by jistě nebyla k zahození, nicméně budeme si muset počkat, s čím dalším Apple přijde. Operační systém iOS 18 dorazí v ostré verzi pravděpodobně na podzim, společně s novou řadou telefonů iPhone 16.