Unikátní smartphone on OnePlus umí měnit barvu a sledovat váš dech

Pamatujete si na loňský smartphone OnePlus Concept One? Jednalo se o upravený OnePlus 7T Pro s koženými zády a speciálním elektrochromním filtrem nad hlavním fotoaparátem, díky kterému mohly být jeho čočky neviditelné. Společnost OnePlus si podobnou specialitu připravila i letos, avšak tentokráte využila jiných technologií.

Letošní experimentální smartphone se jmenuje jednoduše OnePlus 8T Concept, a vznikl pod hlavičkou týmu nazvaného OnePlus Gaudi, který navrhnul i zmíněný loňský model. Součástí tohoto týmu jsou designéři ze Shenzenu, Taipei, New Yorku a Indie, kteří u letošního konceptu nepoužili na záda kůži, ale leptané sklo napodobující tvar teras s horkými prameny Pamukkale v Turecku.

Jsou to právě záda, které odlišují konceptuální verzi OnePlus 8T od standardního modelu. V leptaném skle na zádech totiž najdeme i oxid kovu, přičemž valenční stav kovových iontů se mění pod různým přijímaným napětím. Kdykoliv dojde k aktivaci tohoto kovu, záda telefonu změní barvu, a to od světle stříbrné po tmavě modrou. OnePlus tvrdí, že tato technologie by nemusela sloužit pouze jako estetický prvek, ale jako užitečný pomocník například při indikací příchozích nebo zmeškaných událostí.

Speciální záda nejsou jedinou specialitou OnePlus 8T Concept, novinkou je také přítomnost mmWave modulu, který lze namísto běžného využití v 5G sítích používat jako radar k detekci změn v blízkém okolí. OnePlus ukázalo funkci sledování dechu, přičemž záda telefonu podle dechu uživatele mohou plynule měnit barvu.

The OnePlus 8T is an amazing overall smartphone, but we’re always exploring cool new technologies—not necessarily to bring to market, but just to see what else is possible. Check out our latest experiment: the Concept 8T. pic.twitter.com/jmJMVcyBMT

— Pete Lau (@PeteLau) December 21, 2020