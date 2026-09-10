Umělá inteligence prý pomáhám pašerákům cigaret, zatímco auditoři EU neznají velikost černého trhu

- Evropský účetní dvůr odhaduje roční škody z nelegálního obchodu s tabákem na 13 miliard eur
- Podle auditorů EU nemá spolehlivá data o skutečné velikosti a struktuře černého trhu
- Člen EÚD Petri Sarvamaa tvrdí, že umělá inteligence pašerákům usnadňuje plánování, samotná zpráva to ale nedokládá
Evropský účetní dvůr (EÚD) spočítal, že nelegální obchod s tabákem stojí evropský rozpočet a rozpočty členských zemí zhruba 13 miliard eur ročně, tedy přibližně 316 miliard korun. Ve stejné zprávě ale kontroloři přiznávají, že skutečnou velikost a strukturu tohoto černého trhu neznají. Petri Sarvamaa, zpravodaj reportu za EÚD, k tomu na tiskovém brífinku dodal ještě jednu věc: kriminálním sítím prý při hledání slabých míst v kontrolách výrazně pomáhá umělá inteligence.
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Co řekl auditor a co stojí ve zprávě
Podle Sarvamaa mají zločinecké sítě dnes mnohem lepší přístup k informacím než dřív. Sledují, co se děje napříč členskými státy, a analyzují, kde v systému zůstávají díry. Umělá inteligence jim tuhle práci údajně podstatně usnadňuje, dokážou tak snadno zjistit, kam se s výrobou nebo distribucí přesunout a která země právě teď kontroluje nejméně.
Tahle část ale zazněla jen v rozhovoru, ne v samotném auditu, který EÚD zveřejnil v úterý. Podle NextWebu, který dokument procházel, nejmenuje jediný nástroj, jediný konkrétní případ ani jediný zabavený systém, o který by se dalo tvrzení o umělé inteligenci opřít. Neznamená to, že se Sarvamaa mýlí, podobný posun ostatně popisují i jiní evropští úředníci z vymáhání práva už rok. Jde spíš o to, že podobná tvrzení mají tendenci rychle zdomácnět jako obecně přijímaná pravda, aniž by je kdy podepřel jediný důkaz, a auditoři by měli být poslední, kdo tenhle rozdíl přehlédne.
Jedna z deseti cigaret je nelegální
Číslo 13 miliard eur je jen odhad. Vychází z externích studií, vlastní měření za ním nestojí, a to je přesně ten problém, na který si EÚD stěžuje. Podle zprávy pochází zhruba každá desátá cigareta v EU z nelegální výroby nebo pašování. Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) přitom loni svými zásahy zabránil úniku daní jen ve výši 178 milionů eur, což vedle třináctimiliardového odhadu působí jako kapka v moři.
Roste přitom i objem tabáku mimo cigarety, podle dokumentu jde o necelých 21 tisíc tun. Posouvá se také skladba černého trhu: vapy a zahřívaný tabák dnes podle EÚD tvoří asi 13 procent hodnoty veškerého nelegálního tabáku, tedy segment, který ještě před pár lety prakticky neexistoval. Výroba se navíc čím dál častěji stěhuje přímo do zemí Unie, místo aby přicházela zvenčí, typicky z Ukrajiny nebo Běloruska. Dva konkrétní příklady uvádí NextWeb: belgičtí vyšetřovatelé odhalili továrnu se strojním vybavením schopným vyrobit až milion cigaret za hodinu, ve Španělsku pak inspektoři zlikvidovali dosud největší nelegální provoz, u kterého napočítali tři miliony padělaných krabiček.
Komise část doporučení odmítla
Za hlavní problém auditoři označují fungování institucí. Spolupráce mezi státy je roztříštěná, vymáhání práva nerovnoměrné, výměna informací nekonzistentní a jednotná evropská legislativa pro tuhle oblast chybí. Přesně tyhle rozdíly dělají z takových kšeftů poměrně výhodný byznys. Organizace, která vidí najednou všech 27 jurisdikcí, má navrch nad 27 úřady, které se navzájem nevidí. Evropská komise většinu doporučení EÚD přijala, odmítla ale převzít některé nové povinnosti, třeba připravit návrh na hodnocení účinnosti jednotlivých členských států nebo zavést koordinovaný monitorovací systém napříč Unií.
Instituce, která neumí odhadnout velikost trhu, si těžko spočítá i vlastní ztráty a o AI navíc jen spekuluje. Poctivá verze celého auditu je tak vlastně žádost o to, aby to konečně mohla zjistit. Do té doby zůstává jistota jen jedna: ať už za tím stojí umělá inteligence, nebo obyčejná znalost terénu, kriminální sítě si o evropském trhu s tabákem zjevně vedou lepší přehled než regulátor, který ho má hlídat.