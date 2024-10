Ukradl Musk vzhled robota Optimus? O podobu se pře se slavným režisérem

Muskova premiéra autonomních vozidel v rámci představovací akce společnosti Tesla se – jako již tradičně – neobešla bez kontroverze. Muskovu radost překazil filmový režisér Alex Proyas, který miliardáře napadl z krádeže designu. Autonomní vozy jsou totiž až nápadně podobné těm, které se objevily v Proyasově nejznámějším díle, ve filmu Já, robot z roku 2004.

Jak autonomní taxík Cybercab, autobus Robovan, tak i humanoidní robot Optimus nové generace skutečně nápadně připomínají vozidla a roboty z filmu Já, robot. Ten přinesl do kin v roce 2004 právě řecko-australský režisér Alex Proyas, přičemž design futuristických aut zpracoval tým návrhářů vedený Patrickem Tatopoulosem.

U designu robota Optimus, také označovaného jako Tesla Bot, by inspiraci známým sci-fi filmem hledal asi jen hnidopich. Přece jenom, tento koncept humanoidních robotů navrhl již v roce 1950 americký spisovatel a jeden ze zakladatelů žánru science fiction Isaac Asimov. To znamená, že návrháři Tesly i Tatopoulos pravděpodobně vycházeli ze stejného zdroje.

To stejné ale nelze říct o autonomním taxíku Cybercab a mikrobusu Robovan, které opravdu značně připomínají futuristická vozidla z Proyasova filmu. Není divu, že designová podobnost rozproudila na sociálních sítích, najmě pak na X, pořádně žhavou diskuzi.

Zapojil se do ní jak režisér Proyas, tak designér Tatopoulos. První zmíněný napsal na svůj profil na X: „Ahoj Elone, můžeš mi prosím vrátit moje návrhy?“ Šéfa Tesly však jaksi zapomněl označit.

Hey Elon, Can I have my designs back please? #ElonMusk #Elon_Musk pic.twitter.com/WPgxHevr6E

— Alex Proyas (@alex_proyas) October 13, 2024