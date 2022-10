Ubisoft zachraňuje hráče Stadie: zakoupené hry jim dá zdarma pro PC

Ambiciózní služba Stadia po několika letech provozu skončí, jak Google oznámil minulý týden. Zatímco pro nejednoho hráče se mohlo jednat o velké překvapení, technologické nadšence znalé historie firmy z Mountain View to příliš nepřekvapilo. Ta totiž sentimentem ke svým produktům rozhodně netrpí a pokud se jí přestanou vyplácet, bez milosti je zařízne.

Google však hráčům slíbil, že jim veškeré vynaložené prostředky vrátí, ať už se jedná o zakoupený hardware skrze Google Store, tak i o nakoupené hry. Po 18. lednu příštího roku poté zákazníci přijdou o veškerý přístup. To se ovšem nezamlouvalo Ubisoftu, který přišel se vstřícnou nabídkou – všem, kteří si na Stadii zakoupili hry z jeho produkce, zdarma poskytne kopii pro PC.

Kromě vrácení peněz tak hráči nepřijdou o své oblíbené tituly, jako jsou Far Cry 6 či Assassin’s Creed Valhalla. Hry Ubisoft odemkne v rámci svého klienta Connect, jak potvrdila manažerka pro komunikaci Jessica Roache pro server The Verge. Více informací francouzská společnost teprve poskytne, například kdy převádění her spustí či zda půjde převést také uložené pozice a postup ve hře.