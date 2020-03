Twitter kopíruje Instagram. V Jižní Americe testuje vlastní verzi příběhů

Od svého založení v roce 2006 nabízel Twitter jedinou formu veřejné komunikace – tweet. To by se však mohlo v budoucnu změnit, sociální síť totiž v Jižní Americe začala testovat novinku zvanou „fleet“. Jedná se o příspěvky, které se objevují v separátní časové ose a po čtyřiadvaceti hodinách nenávratně zmizí.

Připadá vám tento koncept povědomý? Máte pravdu, Twitter zde kráčí ve stopách populárních příběhů ze Snapchatu či Instagramu. Právě druhé zmíněné sociální síti se fleets svou implementací podobají nejvíce.

„Někteří uživatelé příliš netweetují, neboť mají pocit, že jsou jejich příspěvky trvalé a podléhají veřejnému hodnocení v podobě retweetů a lajků,“ vysvětluje produktový manažer Twitteru Mo Aladham, podle něhož se štěbetavá sociální síť snaží nabídnout nové způsoby komunikace, které by na uživatele vytvářely menší tlak než doposud.

K vytvoření nového „fleetu“ stačí málo, kliknutí na tlačítko plus, které se, podobně jako v případě Instagramu, nachází v levém horní časti obrazovky, kde nově najdete časovou osu příběhů. Poté můžete napsat příspěvek v rozsahu 280 znaků, přidat fotografii, GIF či video – volba je pouze na vás. Zpráva se po zveřejnění objeví v již zmíněné časové ose, kterou můžete procházet pomocí pohybu prstem do stran.

I know what you're thinking: “THIS SOUNDS A LOT LIKE STORIES!”. Yes, there are many similarities with the Stories format that will feel familiar to people. There are also a few intentional differences to make the experience more focused on sharing and seeing people’s thoughts. pic.twitter.com/OaGYZpChcN

— Kayvon Beykpour (@kayvz) March 4, 2020