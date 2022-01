Twitter dovolí využít NFT jako profilový obrázek

NTF (non-fungible token neboli česky nezaměnitelný token) je jednou z nejvíce skloňovaných zkratek v poslední době. Forma digitálního umění, která je skrze kryptoměnu zapsaná do blockchainu, díky čemuž vám nakoupené dílo jen tak někdo nevyfoukne, začíná zajímat čím dál tím více velkých firem a významných osob, například Adidas, Snoop Dogg či Samsung. Nyní se do světa NFT pouští také sociální síť Twitter.

Nikoli ovšem tím, že by sama nějaké to NFT vytvořila. Twitter je s podporou NFT trochu opatrnější – pokud nějaký nezaměnitelný token vlastníte a chcete se s ním pochlubit, můžete si jej nastavit jako speciální profilový obrázek. Ten se od standardní profilovky na první pohled liší tím, že má hexagonální tvar, takže ostatní uživatelé nebudou na pochybách, že zobrazené NFT vlastníte právě vy.

gm!

You asked (a lot), so we made it. Now rolling out in Labs: NFT Profile Pictures on iOS pic.twitter.com/HFyspS4cQW

— Twitter Blue (@TwitterBlue) January 20, 2022