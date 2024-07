Tvůrci ChatGPT představili SearchGPT: nadějný vyhledávač poháněný umělou inteligencí

SearchGPT začne svůj život jako pouhý prototyp pro pár tisíc uživatelů

OpenAI, která stojí za populárním nástrojem ChatGPT, chce velice úzce spolupracovat s některými vydavateli

Google může být vzhledem k postupnému spuštění prozatím v klidu

OpenAI oznámila spuštění prototypu vyhledávače SearchGPT, který je poháněn umělou inteligencí a jehož cílem je poskytovat uživatelům rychlé a včasné odpovědi z webu.

Nový rival Googlu?

Cílem zbrusu nové služby, která kombinuje pokročilé modely umělé inteligence od OpenAI s informacemi z internetu v reálném čase, je zefektivnit proces vyhledávání a nabídnout konverzačnější přístup k vyhledávání informací na internetu. SearchGPT má být prý velice rychlý s relevantními odpověďmi.

Jak už to tak ale poslední dobou u leckterých AI projektů bývá, SearchGPT tu zatím není. OpenAI pouze spustili čekací listinu, na kterou se můžete přihlásit a, inu, čekat. V plánu je testovací provoz prototypu s malou skupinkou deseti tisíc uživatelů. SearchGPT přitom nemá být ve výsledku úplně samostatný produkt, jeho tvůrci počítají s integrací vyhledávacích funkcí přímo do ChatGPT.

SearchGPT chce stavět na přímých odpovědích s jasně uvedenými zdroji, na možnosti klást doplňující otázky a udržovat tak kontext v průběhu celé konverzace. Nechybí ani postranní panel s relevantními odkazy pro další prohledávání v rámci tématu a nakonec se bude moct SearchGPT pochlubit i funkcí „vizuálních odpovědí“.

Vydavatelé jsou u toho

OpenAI při vývoji SearchGPT spolupracovala s vydavateli, se kterými nedávno uzavřela smlouvy – jmenovitě například The Wall Street Journal, The Associated Press, Reuters, nebo třeba Vox Media. Otázkou je, jak moc bude tento v podstatě „partnerský“ obsah v rámci odpovědí v SearchGPT protěžován a nakolik bude kladen důraz i na ostatní, nespolupracující vydavatele, mediální domy a média. To ale zjistíme až časem a nemusíme se to dozvědět ani po spuštění. OpenAI totiž velice jasně zdůrazňuje, že ze začátku půjde skutečně pouze o prototyp a ten se bude na základě zpětné vazby oněch tisíců uživatelů ladit, upravovat a měnit.

OpenAI na to chce jít také očividně trochu jinak než Perplexity, respektive si uvědomuje, jaké negativní reakce v poslední době Perplexity za své nevhodné chování schytává. V zájmu zachování „prosperujícího ekosystému vydavatelů a tvůrců“ chystá OpenAI funkce, které vydavatelům umožní spravovat výskyt jejich obsahu ve výsledcích vyhledávání.

„Sam a skutečně talentovaný tým OpenAI si uvědomují, že aby bylo vyhledávání pomocí umělé inteligence efektivní, musí být založeno na nejkvalitnějších a nejspolehlivějších informacích z důvěryhodných zdrojů. Aby byla nebesa v rovnováze, musí být vztah mezi technologií a obsahem symbiotický a původ musí být chráněn,“ řekl šéf vydavatelství News Corp Robert Thomson.

Google může být zatím v klidu

Skrze SearchGPT se tak OpenAI dostává do přímé konkurence s dalšími vyhledávači využívajícími AI, jako je především zmíněné Perplexity. Jde ale také do křížku pochopitelně i se samotným Googlem. Ten ale může být nejspíš relativně v klidu. Jednak OpenAI zatím nic nespouští, pak spustí teprve velice omezený prototyp a bude všechno ladit a upravovat.

Google mezitím svoje vyhledávání o AI výsledky už obohatil, byť poměrně diskutabilně a v některých případech naprosto nepoužitelně. To je ale také zatím pouze otázka času a Google má oproti Perplexity (recenze), SearchGPT či jakémukoliv konkurentovi nesrovnatelnou výhodu v „distribuci“ – tedy ve faktu, že ho každý zná, každý používá a většině lidí nejspíš vyhovuje.

Na druhou stranu se ale ChatGPT podařilo prolomit ledy a získat velice rychle obrovské množství uživatelů, na které se samostatný Gemini od Googlu zatím moc nechytá. Nejde tak vyloučit, že by se něco podobného mohlo v menší míře podařit i SearchGPT, byť je pravdou, že tady máme příklad AI vyhledávání od Bingu. A ten Google rozhodně neohrozil ani předtím, ani ve své nové verzi.