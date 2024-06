Truhláři ukradli zboží za 114 milionů. Díky AirTagu je získal zpět

Řemeslníkovi z USA ukradli zboží a nástroje

Na lupiče si počíhal a napálil je chytrým umístěním AirTagu

Pomohl tím policii zajistit lup v hodnotě 114 milionů korun

Pro celou řadu uživatelů se stal lokátor AirTag, ale i další konkurenční zařízení, prakticky stěžejním doplňkem, bez kterého se bojí vyjít z domu. Pokud něco ztratíte a je k tomu připevněn lokátor, může vám to ušetřit opravdu hodně starostí a dost často i peněz. Své o tom ví řemeslník z USA, kterému se díky AirTagu podařilo vypátrat ukradené zboží v hodnotě přes 100 milionů korun.

Truhláře zachránil AirTag

Nejmenovaný truhlář ze Severní Virginie údajně utrpěl obrovské ztráty, když se mu zloději dvakrát úspěšně vloupali do dodávky a ukradli mu nářadí a rozpracované dřevěné projekty. Protože věděl, že se to bude opakovat, rozhodl se vzít věci do vlastních rukou.

Začal tím, že zakoupil řadu štítků AirTag a umístil je do větších nástrojů, které ještě nebyly ukradeny, ale pravděpodobně byly v hledáčku zločinců pro příště. Zloději se nedlouho po posledním nájezdu vrátili a uloupili dalších cca 50 kusů nářadí a rozdělaných produktů, kam truhlář umístil lokátory AirTag.

Policie objevila sklady se zbožím za 114 milionů

Jeho majetek pak putoval do jistých skladů v Howard County v Marylandu. Muž okamžitě vyrazil na policii, která s ním spolupracovala do takové míry, že na místo vyrazila hlídka, která na ploše 12 skladů zajistila zboží (nástroje, materiály, dřevěné produkty) v hodnotě skoro 5 milionů dolarů, tedy asi 114 milionů korun. Ne všechno ukradené zboží sice patřilo našemu hrdinovi, pomohl tak ale zajistit zboží odcizené i dalším řemeslníkům.

Policejní náčelník z Howard County Gregory Der deníku The Washington Post sdělil, že zloděje se zatím nepodařilo zadržet, ale orgány činné v trestním řízení po nich budou pátrat i nadále. Podobných případů přitom není málo. Zkraje května jsme informovali o tom, jak šťastlivec z Kalifornie našel pomocí AirTagu své odcizené auto.