Druhá generace AirTagu překvapí svou přesností! Kdy jej Apple představí?

Apple nejspíše chystá nástupce první generace AirTagu

Ta by mohla nabídnout přesnější lokalizaci skrze nový UWB čip či více tvarů

Dočkat bychom se měli někdy v příštím roce

Lokalizační štítky jsou tady s námi už nějaký pátek, nicméně až s příchodem AirTagu od Applu nabraly na větší popularitě. Malý puk napájený knoflíkovou baterií se stal nenápadným hitem giganta z Cupertina a na internetu je řada různých příběhů, kdy AirTag uživatelům zachránil jejich cennosti. Není proto divu, že se už delší dobu spekuluje o příchodu jeho nástupce, který by měl některé aspekty lokalizačního štítku vylepšit.

AirTag 2 pravděpodobně nabídne přesnější lokalizaci

Nejprve si shrňme, co o nástupci AirTagu aktuálně víme. Jak informoval Mark Gurman z agentury Bloomberg, nová verze AirTagu by měla přijít přibližně v polovině příštího roku. Původní AirTag byl oznámen v dubnu 2021, takže je možné, že společnost uvede druhou generaci přibližně ve stejnou dobu příštího roku. Novinář také uvedl, že Apple provádí výrobní testy se svými partnery v Asii, aby mohl produkt s kódovým označením B589 dodat na trh v roce 2025. Co přesně ale můžeme od druhé generace AirTagu (nebo jen AirTagu 2) očekávat?

Podle Gurmana především lepší čip s vylepšeným sledováním polohy. Je poměrně pravděpodobné, že AirTag 2 bude mít stejný čip Ultra-Wideband druhé generace jako modely iPhone 15, Apple Watch Series 9 a Ultra 2, což by mu jistě výrazně pomohlo při lokalizaci ztracených věcí. Zatímco čip U1 funguje pouze na vzdálenost několika metrů (přibližně 10 metrů), druhá generace čipu UWB nicméně funguje na větší vzdálenosti, konkrétně až 60 metrů.

Apple by také mohl představit nové verze AirTag v různých tvarech, ale tady už popouštíme uzdu naší fantazii. Možné je také odhalení nového příslušenství, které by s AirTagem více pracovalo. Co od nástupce AirTagu očekáváte vy? Dejte nám vědět do komentářů.