Tohle tu ještě nebylo. Apple prý plánuje dopřát svým počítačům 5G konektivitu

Apple příští rok ukončí trnitou cestu ke svému vlastnímu 5G modemu, jehož premiéra by se měla uskutečnit v březnu v připravovaném iPhonu SE 4. Apple se tak konečně bude moci vymanit z víceméně nuceného partnerství se společností Qualcomm, bez něhož by měl před čtyřmi lety velké potíže dopřát svým iPhonům podporu sítí 5G. S vlastním modemem se v Cupertinu budou moci více „rozšoupnout“, dokonce přemýšlejí o dosud nevídané věci – nasadit podporu 5G sítí i do počítačů Mac.

Od Intelu k vlastnímu modemu

Touha opustit Qualcomm a vydat se vlastních cestou koluje v žilách Applu spoustu let. Vrcholu dosáhla v letech 2017-19, kdy spolu obě firmy vedly soudní spor kvůli licenčním poplatkům. Apple doufal, že najde záchranu u Intelu, jenže tento projekt dopadl katastrofálně – Intel při vývoji vlastního 5G modemu selhal, zavřel svoji modemovou divizi a její zbytky odprodal do Cupertina. Apple se tak musel narychlo usmířit s Qualcommem, jehož modemy odebírá dodnes.

Modemy od Qualcommu najdeme i v příští generaci iPhonů s výjimkou zmíněného iPhonu SE. Ten se stane pilotním modelem, kterému uživatelé (i vzhledem k nižší ceně) odpustí případné nedokonalosti jablečného modemu – hovoří se o pomalejších rychlostech a o nepodpoře pásem mmWave.

První Mac s 5G konektivitou?

Vzhledem k těmto nedostatkům si první generace jablečného modemu najde cestu pouze do levnějších zařízení, druhá generace chystaná na rok 2026 by na tom měla být o poznání lépe. Apple s ní údajně vybaví celou řadu iPhone 18, a kromě toho prý v Cupertinu přemýšlejí o nasazení v počítačích Mac. Tvrdí to obvykle přesný informátor Mark Gurman ze serveru Bloomberg, podle něhož by jablečný modem mohl najít své místo i v náhlavní soupravě Vision Pro.

Zatímco ve světě počítačů s Windows není podpora mobilních sítí žádnou novinkou, u počítačů Apple jsme se dosud 4G/5G konektivity nedočkali. Její nasazení je zatím podle Gurmana ve fázích úvah, což znamená, že příští rok se jej určitě nedočkáme, nejdříve v roce 2026.

