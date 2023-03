Tohle bude pecka! Apple pracuje na MacBooku Air s OLED displejem

OLED technologie bude v portfoliu Applu hrát větší roli než doposud

Příští rok bychom se měli dočkat cenově dostupného MacBooku Air s novým panelem

V následujících letech se OLED zobrazovače dočká více zařízení

Zobrazovací technologie OLED si získala oblibu nejen pro své dokonalé zobrazení černé, ale také pro nižší energetickou náročnost a živější barevné podání. Zatímco v telefonech jsou OLED panely poměrně rozšířené, v případě notebooků je situace o poznání horší. Změnit se to chystá Apple, který podle serveru The Elec ve spolupráci se Samsungem připravuje nasazení tohoto typu displeje v rámci cenově dostupných notebooků z řady MacBook Air.

Tím ale Apple neplánuje skončit. The Elec tvrdí, že Apple má v plánu nasadit OLED kromě MacBooku Air také do iPadu Pro a MacBooku Pro. Na zajištění dostatečného množství dodávek se firma z Cupertina nehodlá spoléhat pouze na Samsung, ale využít by měla také výrobních kapacit svého největšího konkurenta LG. Obě společnosti by měly pokrýt poptávku ze strany Applu, která se bude do budoucna jen zvyšovat.

Pokud se těšíte, že Apple začne měnit zobrazovací technologii na svých zařízeních už letos, musíme vás zklamat. Nejbližší termín, kdy by se OLED panelu mohl dočkat MacBook Air, je příští rok, což potvrzuje také známý analytik Ross Young, který se dlouhodobě na displeje specializuje. Je nicméně možné, že pokud nastane ve výrobě nějaký problém, objeví se cenově dostupné MacBooky s OLED ještě o něco později.