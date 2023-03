MacBook Air letos čekají velké změny. Dočkáme se M3 verze?

Mark Gurman ve svém newsletteru shrnul očekávání ohledně nových MacBooků Air

Větší Air dorazí už v dubnu se starším čipem M2

Menší varianta přijde v červnu a představí také M3 novinku

V letošním roce se nejspíše dočkáme prvních zařízení s čipy generace M3. Které produkty to budou jako první? Kdy přijdou a o kolik budou lepší? To je mnoho otázek, na které s jistotou budeme znát odpověď až v den představení, Mark Gurman ve svém newsletteru Power On ale nastínil možný vývoj.

Ačkoliv téměř s jistotou víme, že nás letos čekají nové MacBooky Air, není úplně zřejmé, jakými čipy budou osazeny. Podle Gurmana bude zcela nový MacBook Air s 15″ displejem disponovat generací M2 a jen mírně omlazený MacBook Air 13″, který se příliš nebude lišit od aktuálního Airu s M2 čipem, dostane nový M3.

Podle jeho názoru by představení nového Airu 13″ opět s čipem M2 nedávalo smysl, takže minimálně tento menší model dostane již zmíněnou novinku. Kupodivu také uznávaný leaker Ming-Chi Kuo očekává, že větší Air bude vybaven čipem M2 nebo M2 Pro. I přesto ale stále existuje šance, že oba stroje překvapí nejnovější generací M3.

Duben nebo červen?

V otázce data vypuštění nových MacBooků se zdroje rozcházejí. Ross Young stále věří, že větší z MacBooků dorazí už v dubnu. Podle Marka Gurmana bychom měli počítat s širokým rozptylem v podobě první poloviny letošního roku.

V červnu se má konat akce WWDC, na které Apple uvede i čipy M3, takže by se nabízelo představení alespoň jednoho z nových Airů. Pokud by 15″ model přišel opravdu už v dubnu, rozhodně ještě novou generaci čipu nepřinese.

OLED iPad Pro s M3

Na čem se naopak leakeři shodují, je informace, že na jaře příštího roku uvidíme nový OLED iPad Pro osazený taktéž čipem M3. To by nebylo velkým překvapením, protože Apple běžně na jaře vypouští nové tablety. Procesory M3 přinesou zcela novou 3nm technologii, což přispěje k výraznému navýšení výkonu i efektivity. V příštím roce by měly dorazit i ještě výkonnější varianty M3 Pro a M3 Max.

0 % Trust Meter Nakolik věříme tomuto úniku?