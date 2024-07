Těžká váha pro Game Pass. K dispozici je nejnovější díl Call of Duty

V Game Passu se v průběhu dneška vůbec poprvé objeví některý z dílů série Call of Duty

Půjde rovnou o nejnovější titul – Modern Warfare 3 z loňského roku

Microsoft se tímto krokem pokusí vykompenzovat nedávné zdražení služby

Předplatitelská služba Game Pass od Microsoftu se právě přiblížila dalšímu pomyslnému milníku, který řada hráčů netrpělivě vyhlížela od chvíle, kdy technologický obr z Redmontu po mnoha průtazích úspěšně dokončil nákladnou akvizici vydavatelství Activision Blizzard. V průběhu dnešního dne, tedy 24. července, totiž do předplatného zamíří vůbec první titul ze série Call of Duty. A půjde rovnou o ten nejnovější – Call of Duty: Modern Warfare 3 z loňského roku.

Kompenzace za zdražení?

Titul, který se vinou uspěchaného vývoje dočkal velmi rozporuplného přijetí, bude k dispozici v rámci Game Passu pro konzole i PC a pochopitelně se objeví i v nejdražším plánu s názvem Ultimate. Oznámení přichází sotva několik týdnů poté, co Microsoft oznámil zdražení předplatného. Od uvedení hry kalibru Call of Duty: Modern Warfare 3 si společnost dost možná slibuje, že si u hráčů alespoň zčásti napraví pošramocenou reputaci. V některých zemích se totiž cena zvýšila až o 25 procent.

Dojde i na Black Ops 6

V Česku se cena služby Game Pass Ultimate zvýšila o 50 korun na 439 Kč měsíčně (stávající předplatitelé zdražení pocítí až od 12. září). O 40 korun podražil také PC Game Pass, za který tak tuzemští zákazníci nově zaplatí 299 korun. Pro hráče na konzolích v nadcházejících měsících přibude ještě nová varianta s názvem Game Pass Standard, která ale nezahrnuje přístup ke hrám v den vydání ani ke službám jako EA Play či ke cloudovému hraní – v tomto případě zatím české ceny neznáme, půjde však o ekvivalent 15 dolarů (cca 350 korun).

Připomeňme, že do Game Passu v den vydání dorazí také letošní Call of Duty: Black Ops 6. Přístup k ní získají všichni stávající předplatitelé služeb Games Pass pro konzole, PC i Ultimate. Noví uživatelé už si však plán pro konzole pořídit nemohou, a tak jim nezbývá než si připlatit za Ultimate nebo dát přednost variantě pro PC.