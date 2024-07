Microsoft zase zdražuje Game Pass, může za to Call of Duty

Microsoft zvyšuje cenu Game Passu o přibližně 70 Kč

Firma je po obří akvizici Activision Blizzardu pod větším finančním tlakem

Microsoft oznámil velké změny Game Passu, včetně zvýšení cen a zavedení nové úrovně předplatného. Od 12. září 2024 se cena Xbox Game Pass Ultimate zvýší ze 17 na 20 dolarů měsíčně, což představuje zvýšení o 3 dolary, tedy cca o 70 Kč.

Zdražuje i PC Game Pass

Zvýšení ceny se dočká také služba PC Game Pass, která se přesune z 10 na 12 dolarů měsíčně. Kromě toho zavádí Microsoft také novou úroveň předplatného jménem Standard. Ten vás vyjde na 15 dolarů měsíčně a nenajdete v něm automatický přístup k čerstvě vydaným hrám Microsoftu v den vydání. Namísto toho bude ve Standardu k dispozici spousta starších her s tím, že nové pecky budou přibývat později. Online multiplayer samozřejmě nechybí.

Nové předplatné Standard bude k dispozici v nadcházejících měsících a pro nové předplatitele tak de facto nahradí stávající možnost Xbox Game Pass for Console. To totiž pro nové uživatele zanikne a k mání už nebude.

Zvýšení ceny a nová úroveň předcházejí očekávanému přidání velkých titulů, jako je Call of Duty: Black Ops 6, které bude v Game Passu debutovat hned v den vydání.

Stávající předplatitelé služby Xbox Game Pass for Console si mohou zachovat svůj stávající plán a výhody, včetně přístupu k novým titulům v den vydání a k rozsáhlé knihovně her.

Vlajkovým plánem zůstává Game Pass Ultimate od Microsoftu, který nabízí přístup ke spoustě her (starým i novým) na Xboxu, hraní v cloudu a hrám na PC s podporou cross play a cross progression, kdy můžete začít hrát na Xboxu, pokračovat na PC a skončit, u podporovaných her, třeba na mobilu skrze cloud.

Efekt Activision

Zdražení Game Passu bylo jedním slovem nevyhnutelné. Ostatně v minulosti na to upozorňoval sám šéf her v Microsoftu, Phil Spencer. Nejde tak ani o participaci na širším trendu, kdy postupně po troškách zdražují skoro všichni ostatní, včetně Spotify, Netflixu a jiných streamovacích služeb.

Microsoft totiž teprve nedávno dokončil gigantickou akvizici Activision Blizzardu, která ho stála bezmála 70 miliard dolarů. To, v kombinaci se stagnujícími prodeji konzolí, obzvláště Xboxů a aktuálně obecně nepěkným stavem herního průmyslu (propouštění desítek tisíc zaměstnanců, zavírání studií, rušení projektů…) znamená, že Xbox musí začít nějak růst a klást mnohem větší důraz na generování peněz.

I proto se vedení Microsoftu poněkud výrazně zkrátila trpělivost a došlo nejen na propouštění, ale i na zavření některých vlastních studií. Bohužel třeba i úspěšného studia Tango Gameworks, které má na svědomí populární, Microsoftem chválenou a prý velice úspěšnou stylovku Hi-Fi Rush.

Microsoft tak musí být najednou výrazně více efektivní, selektivní a musí podnikat kroky, které se nesoustředí jen na potenciální budoucí produkci, ale i na krátkodobé finanční výsledky. A to v míře větší, než tomu mohlo být v minulosti.

Další zdražení za rok?

Ostatně poměrně dlouho se spekulovalo, zda bude mít Phil Spencer odvahu přidat Call of Duty, které mu spadlo do klína díky zmíněné akvizici Activisionu, do Game Passu. Call of Duty je jedna z největších a nejstabilnějších dojných krav a její zařazení do Game Passu bude automaticky znamenat ztrátu nemalého procenta prodejů.

Pikantní samozřejmě je, že Microsoft zdražoval Game Pass relativně nedávno, zhruba před rokem, byť o pouhé dva dolary. Microsoft se také chlubí tím, že drtivá většina předplatitelů Game Passu je na nejvyšší úrovni předplatného, tedy Ultimate. Což ale v praxi znamená, že zdražení se nakonec dotkne právě oné drtivé většiny.

A bude velice zajímavé sledovat, jak dlouho nové ceny Game Passu vydrží. Microsoft totiž ještě do Game Passu pořádně nezačal zařazovat hry Activisionu, zatím jde spíše o první vlaštovky. Je tak klidně možné, že až v následujících měsících přidají do Game Passu hromady starších her a další nové budou přibývat, bude mít Spencer novou záminku k dalšímu zdražení.

Je ale otázkou, kam až může cena Game Passu růst. Je sice pravdou, že pořád jde o jednu z nejlepších služeb v herním průmyslu. Jenže na druhou stranu i Game Pass má pramalou hodnotu pro příležitostné hráče, kteří hrají třeba dvě tři hry ročně. A takových, kteří hrají třeba jen FIFU (nově tedy správně EA Sports FC) a třeba právě Call of Duty, je spousta. Při jednorázové 70dolarové ceně velkých her tak pro takového hráče totiž nedává pravidelný 20dolarový poplatek za Game Pass sebemenší smysl.