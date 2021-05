Testujeme Xiaomi Mi 11 Lite 5G, ke kterému teď získáte Mi Band 6 zdarma. Ptejte se, co vás zajímá

Odlehčená varianta vlajkové lodi od Xiaomi s podporou sítí 5. generace už nám dorazila do redakce. Smartphone Xiaomi Mi 11 Lite 5G svou cenou míří do střední třídy, kde je přeci jen poslední dobou trochu těsno – konkurence od Realme, Samsungu či OnePlus je nelítostná a prosadit se nebude jednoduché ani pro nekorunovaného krále telefonů se skvělým poměrem cena/výkon. Recenzi již pilně připravujeme a vás se ptáme, co v ní nesmíme opomenout.

Pod 6,55″ AMOLED displejem s rozlišením 1080 x 2400 pixelů, obnovovací frekvencí 90 Hz a podporou HDR10 se nachází osmijádrový procesor Qualcomm Snapdragon 780G doplněný o grafiku Adreno 642, 6 GB RAM a 128 GB vnitřní paměti s podporou microSD karet. Potěší přítomnost Bluetooth 5.2, NFC, čtečky otisků prstů, podpory sítí 5G či baterie s kapacitou 4 250 mAh a rychlým 33W nabíjením.

Za pozornost stojí také trojice fotoaparátů na zadní straně. Hlavní fotoaparát dostal rozlišení 64 Mpx a světelnost f/1.79, širokoúhlý snímač se může pochlubit 8 Mpx a světelností f/2.2 a třetím do party je makro objektiv s rozlišením 5 Mpx a světelností f/2.4. Nechybí ani přední 20Mpx selfie fotoaparát se světelností f/2.24. Pro pořádek je třeba dodat, že Xiaomi Mi 11 Lite 5G běží na Androidu 11 s nadstavbou MIUI 12.

Mi Band 6 jako dárek, ale pouze do neděle

Závěrem je potřeba zmínit také ceny a barevné varianty. Barvy jsou k dispozici tři – tradiční černá, netradiční zelená a odvážná žlutá. Za méně vybavenou variantu s 6 GB RAM/128 GB vnitřní paměti zaplatíte 9 990 korun a vybavenější verze s 8 GB RAM/128 GB vnitřní paměti vás vyjde na 10 490 korun. Při zakoupení telefonu v Mobilní Pohotovosti navíc získáte k telefonu zdarma chytrý náramek Xiaomi Mi Band 6 (recenze). Pokud o využití této akce přemýšlíte, doporučujeme neotálet, jelikož platí pouze do neděle.

Pokud máte k novému Xiaomi Mi 11 Lite 5G nějaké dotazy, využijte prostoru v komentářích.