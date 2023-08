Test Toyota GR86 (2023): motokára na víkendy

Druhá generace konečně dostala skvělý motor

Autu klidně ustřelí zadek na kostkách, i když máte zapnutou stabilizaci

Jízdní vlastnosti jsou výjimečné, auto vás naučí řídit, ale nepořizujte si jej jako daily car

Chodíte si rádi zajezdit na motokárách? Chcete tento koníček povýšit o úroveň výš?

Toyota má řešení. Jmenuje se GR86. Tohle se musí líbit každému, komu v žilách koluje benzin.

Podruhé a ještě lépe

Toyota GR86 je už druhou generací. Stejně jako ta první není jen dílem Toyoty, ale také další japonské automobilky – Subaru. První generace vyrazila všem dech tím, jaké jízdní vlastnosti nabízela a jak uměla být hravá a zábavná. Ale první Toyota GR86 přeci jen měla jednu nevýhodu. Dvoulitrový motor nabízel jen 147 kW, což na sportovní auto není právě moc.

Druhá generace tuto černou kaňku odstranila.

Boxer

Nový motor je také atmosferický čtyřválec s protilehlými válci (lidově boxer), ale jeho objem narostl na 2,4 litru a výkon poskočil na 172 kW. Takový výkon dostanete až v 7000 otáčkách a také maximální točivý moment 250 Nm dostanete až velmi vysoko, ve 3700 otáčkách.

Tedy z pohledu dnešní turbomotorů, které táhnou prakticky od volnoběhu.

Výkon, který si musíte zasloužit

Už jen z těchto čísel vám musí být jasné, jak se motor chová. Do 3000 otáček je úplně mrtvý, s žádnou možností zrychlení. Jakmile otáčky padnou pod 3000, už je prakticky nezbytné podřadit. Chcete předjíždět? Potřebujete pořádně zrychlit? Nezkoušejte to, pokud motor netočí aspoň 4000. A to je právě to kouzlo. Ten výkon si musíte zasloužit.

Pravou ruku nebudete sundávat z řadicí páky, pořád bude třeba kvedlat. Jakmile motor zabere a začne táhnout, je to kouzelný zážitek. To je to, co vás bude strašlivě bavit. Nechá se točit daleko za hranici 7000 otáček a prostě to jede!

Hmotnost × výška

Větší objem motoru není na úkor hmotnosti, což je dobře. Pohotovostní hmotnost činí jen 1275 kg, takže 234 koní nemá s vozem sebemenší problém. A s rostoucí rychlostí se vůz ani nemusí příliš prát s aerodynamikou. Vždyť na výšku měří jen 128 cm!

Je tedy jasné, že těžiště vozu leží proklatě nízko a výrazy typu naklánění karoserie jsou pro GR86 naprosto neznámými pojmy. Ostatně, při světlé výšce 13 cm, kam by se karoserie asi tak mohla naklánět? S tím ovšem souvisí také naladění podvozku. Sportovní auta na trhu, různé RS a GTI modely nastavují podvozek kompromisně. Tak, aby auto bylo sice tvrdé a sportovní, ale zároveň, aby se dalo používat jako daily, tedy pro každodenní ježdění do práce. Toyota kompromis dělat nechtěla a nastavení je jednoznačně sportovní – tvrdé a nekompromisní.

Pohon zadních kol

Motor vepředu, lehký zadek a k tomu pohon zadních kol. A pneumatiky nejsou žádná lepidla, ani válce. Vzadu obouvá GR86 215/40 R18. To je rozměr, který motor nemá žádný problém utrhnout. Když chcete. Ale i v situaci, kdy to možná úplně nechcete. Jízda za mokra? Samozřejmě. Ale co třeba po dlažebních kostkách? Tady se auto utrhne i za sucha, i když byste to nečekali. GR86 prostě musíte furt řídit.

Na suché a kvalitní vozovce ale drží všechny čtyři kola znamenitě. A pokud chcete jet čistě a bez klouzání, není to žádný problém ani s vypnutou stabilizací. Jakmile ale zaprší, počítejte s tím, že to bude klouzat. Ale hezky, příjemně, čitelně. Přesně tak, jak chcete, protože velkou část řeší elektronika.

Stabilizace

Standardně zapnutá stabilizace vás hodně hlídá. A snaží se, aby auto bylo především bezpečné. I tak je ale potřeba počítat s fyzikou a občas se stane, že zadní část vozu skutečně ustřelí. Ale i když nedáte volantem kontra, vůz se bleskově zase srovná. Ve sportovnějším režimu stabilizace vám pak povolí psí kusy a můžete trénovat průjezdy zatáček taženými drifty, když si necháte zadek ustřelit, nebude to hned rovnat zpět.

Za mě to byl ideální režim nastavení, který mi vyhovoval. Cítil jsem se bezpečně, zároveň jsem se mohl vyblbnout. Pak je možné stabilizaci úplně vypnout a s autem si pak děláte co chcete. To se hodí hlavně pro milovníky driftů.

Driftaři

Kromě možnosti vypnutí stabilizace je zde ještě jedna vychytávka, kterou driftaři budou milovat. Samosvorný diferenciál Torsen na zadní nápravě. Právě ten je příčnou toho, že při prokluzu zadních kol budou víceméně zabírat obě zadní kola.

Jako úkaz z vesmíru je zde potom klasická ruční brzda, kterou stačí trhnout nahoru a v tu chvíli se zadní kola zablokují. A pak se můžete klouzat dle libosti. Duch aut 90. let ještě pořád nevymřel.

Jízdní vlastnosti

Přidejte k tomu chirurgicky přesné řízení a je jasné, že tohle je mega řidičské auto, které je skutečně radost řídit. Přesné, výkonné, nízké, lehké, které se nenaklání, umí se sklouznout, prostě dokonalost.

Jeho možnosti jsou daleko nad mými schopnosti, tohle auto vás rozhodně nezabrzdí v rozletu. Ale to neznamená, že nemá své chyby.

Řazení

Tahle řadicí páka je prostě skvost. U nedávno testované Toyoty Supra jsem si stěžoval, že při řazení z dvojky na trojku mi nesčetněkrát skočila pětka. Nic takového tady nehrozí, tady je vše naprosto v pořádku. A řadit budete skutečně pořád. Nejsem ale spokojený s odstupňováním převodů. Když auto honíte, tak až do 100 km/h jedete na dvojku, až poté řadíte trojku. Při běžném řádění na okreskách na limitu tak prakticky střídáte jen dvě rychlosti – dvojku a trojku. Líbilo by se mi, kdyby první čtyři rychlosti byly kratší.

Naproti tomu šestku mohli nastavit tak, aby GR86 byla použitelná na dálnicích. Jenže jak jsem psal, Toyota nenastavuje kompromisy a nepočítá se s tím, že by tohle auto jezdilo po dálnici. Na šestku tak ve 130 km/h točí přes 3500 otáček. A to je sakra hodně. Aspoň tu šestku mohli udělat o polovinu delší.

Spojka

Jasně, nejsem žádný trénovaný sportovec, ale spojka jde fakt ztuha. Je krátká, což je v pořádku, ale na její stlačení potřebujete hodně síly a po hodině ježdění mě levé stehno už docela hodně bolelo. Souvisí to s otázkou, jestli je Toyota GR86 použitelná jako daily car. Z mého pohledu ne. Je to motokára určena pro zábavu. Má ráda vytáčení zahřátého motoru, má ráda klouzání zadkem, ráda svými vstřikovači nechá protékat benzin (a Natural 95 fakt ne) v hojném množství.

Tohle není auto na denní používání.

Sedíme uvnitř

Naskočte bezrámovými dveřmi dovnitř a skutečně se budete cítit jako v motokáře. Obepnou vás sedadla, chytnete maličký volant (doporučuji jezdit v rukavicích), žádné další zbytečnosti zde nenajdete. Vše je ryze účelové. Kaplička před řidičem sice obsahuje displej, ale ten je velmi jednoduchý, ve sportovním režimu mu dominuje otáčkoměr. Nechybí ani ukazatele teploty oleje, to abyste věděli, kdy na to můžete pořádně šlápnout a naopak, kdy nechat motor chvíli vydechnout. Displej infotainmentu je také velmi skromný, ale aspoň nabízí Android Auto a Apple CarPlay, i když jen přes kabel.

A zadní sedadla? Sem se nevejdou ani děti na podsedáku. Tedy na výšku ano, ale na nohy místo nemají.

Parametry Toyota GR86 Stupeň výbavy Executive Maximální výkon 172 kW Zdroj energie benzin Udávaná spotřeba na 100 km 8,8 litrů benzinu Světlomety LED Pohon zadních kol Převodovka manuální Akcelerace 0–100 km/h 6,3 s Maximální rychlost 226 km/h Délka 4 265 mm Šířka 1 775 mm Výška 1 280 mm Rozvor 2 575 mm Základní cena 950 000 Kč Cena testované výbavy 1 042 500 Kč

Výjimečná koupě

Baví vás řízení? Chcete skutečně řídit auto mechanickým způsobem? Zlepšovat se v jízdních dovednostech? Výborně, Toyota GR86 je tady pro vás a budete nadšeni, budete chrochtat blahem. Chcete sportovní auto, se kterým budete každý den jezdit do práce? Pak hledejte jinde, tohle by vás po pár měsících štvalo.

Toyota GR86 8.4 Vzhled a zpracování interiéru 7.4/10

















Propojitelnost s telefonem 8.6/10

















Technologická výbava 7.5/10

















Jízdní vlastnosti 10.0/10

















Klady jízdní vlastnosti

charakter motoru

přesné řazení

zajímavá cena

ruční brzda

pozice za volantem Zápory občas ustřelí i se stabilizací

špatná dostupnost nových vozů

místo na zadních sedadlech

spartánský interiér

spotřeba drahého benzinu