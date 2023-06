Test Toyota Supra (2023): puritánské hody

Tradiční milovníci Toyoty můžou být zklamaní, protože rukopis BMW je více než zřejmý

Motor je úchvatný, podvozek dokonalý, ale řidič se bude muset hodně ohánět

Čekal bych vyšší přesnost manuální převodovky

Dnes už se nedělají pořádná řidičská auta, tvrdí motorističtí puritáni. Toyota Supra tento argument roztrhá na cucky. Šestiválcový benzinový motor, pohon zadních kol a pozor – manuální převodovka. Pravdou je, že taková konfigurace je v dnešní době jako jednorožec, ale je tady.

Rychlé, i když stojí

Kdybych si vybíral podobný typ auta, nejspíš sáhnu po nějaké velmi exotické barvě, jako je třeba červená nebo žlutá. Nicméně i bílá vypadá dost dobře a Supra vypadá dramaticky dobře z jakéhokoliv úhlu. Nikdo nebude pochybovat o tom, že tohle bude hodně rychlá kára. Vždyť na výšku má jen 129 cm!

I přesto se do podběhů vlezla 19″ kola. A co říkáte na japonský design vy?

Sedíme uvnitř

Naskočit do sedadel chce samozřejmě trochu cviku. Protože sedíte téměř na zemi. Sedadla jsou naprosto nekompromisní a skvěle konfigurovatelná – včetně nastavení bočnic, které vás obejmou tak, abyste se v zatáčce ani nehnuli. Se zbytkem interiéru jsem neměl problém. Ale: kdo je zvyklý na japonské interiéry s jasným podpisem značky Toyota, ten bude zklamaný. Protože interiér prakticky kompletně pochází od BMW.

Proč? Protože Toyota Supra je dvojčetem BMW Z4 a právě o interiér se postarali v Mnichově. Ovládací prvky na volantu, infotainment, palubní počítač, tohle všechno je zkrátka BMW.

6 válců radosti

Třílitrový řadový šestiválec poskytne řidiči 250 kW a rovných 500 Nm. A je to skvost, který opět pochází od mnichovské automobilky. Maximum točivého momentu je k dispozici už od 1600 otáček a všech 340 koní v nečekaně širokém spektru – od 5000 do 6500 otáček. Takové parametry dávají tušit, že motor má přeplňování turbodmychadlem a jelikož pochází od BMW, nikoho nepřekvapí, že je typu twin-scroll. Z názvu by se mohlo stát, že jde o dvojici turbodmychadel, ale tak to není. Označení znamená, že v turbínové části najdete dva kanály pro přívod výfukových plynů (ty roztáčí turbodmychadlo). Pro řidiče to znamená hlavně větší bezprostřednost zátahu. Pokud vás zajímá, jak přesně twin-scroll funguje, mrkněte se na následující technologické video.

A je to skutečně tak, je jedno, jestli máte na otáčkoměru 2000 nebo 6000. Když dáte plný plyn, dostanete okamžitě kopanec do zad. Motor je neuvěřitelný tahač. A není naladěný jako v limuzíně od BMW. Je kousavý, výbušný, bude vás strašně moc bavit ho vytáčet pořád a pořád.

Dodáváte k autu manuál?

Toyota ano, ale kdo by četl manuály k autu, že? Ale ne, samozřejmě máme na mysli manuální přímo řazenou převodovku. Právě to je dnes u podobných aut velmi nedostatkové zboží. Řazení je příjemně krátké, kulatá hlavice parádně padne do ruky. Řazení je velmi lehké i díky tomu, že elektronika ovládání motoru nastavuje automatické meziplyny, takže při každém přeřazení se automaticky nastaví takové otáčky, které by zde měly být podle toho, jakou rychlost řadíte.

A i když jste hodně rychlí, tak elektroniku nepředstihnete, než pustíte spojku, prostě to máte nastaveno. A je to skvělé. Prodleva v tahu auta je minimální, zařazená rychlost rychle zapadne. Prostě paráda.

Výhradu bych měl k přesnosti řazení, resp. blízkosti drah. Nejednou se mi stalo, že při řazení z dvojky na trojku jsem nechtěně zařadil pětku. Já osobně bych zůstal u skvělé autoamtické převodovky ZF s osmi stupni, ale chápu puritány, kteří chtějí mít v ruce fofrklacek a rozhodovat o tom, jakou rychlost zařadí. Jedna věc ale puritánům stejně bude chybět – klasická ruční brzda. Tlačítko ji nenahradí.

Jedeme

Sportovní jízda nedělá kompromisy. Pneumatiky Michelin Pilot Sport 4 S odvádí neuvěřitelnou práci. A je až děsivé, jak rychlá a zábavná umí Toyota být. Co je ovšem třeba udělat: kliknout na tlačítko ESP. Ve výchozím režimu je stabilizace velmi přísná a je nastavena tak, aby Supru mohla řídit i vaše babička. Po jednom kliknutí je Supra tak akorát. Dovolí vám jezdit s ustřeleným zadkem, táhlými drifty a nechá vás, abyste si mysleli, že jste super truper řidiči. A je to velmi dobrý kompromis mezi zábavou a bezpečím.

Toyota ale umožňuje ESP i úplně deaktivovat, ale pak se budete hodně divit, co udělá kombinace těžkého motoru vepředu, pohonu odlehčených zadních kol a přívalu 500 Nm. To už musíte mít hodně nakrouceno, abyste si mohli dovolit jezdit v tomto režimu. I na suchém asfaltu při jakékoliv rychlosti a přidáním plného plynu zadek auta vystřelí před předek. Takže hodně opatrně!

Parametry Toyota Supra Stupeň výbavy Executive Maximální výkon 250 kW Zdroj energie benzin Udávaná spotřeba na 100 km 8,8 litrů benzinu Světlomety LED Pohon zadních kol Převodovka manuální Akcelerace 0–100 km/h 4,3 s Maximální rychlost 250 km/h Délka 4 379 mm Šířka 1 854 mm Výška 1 292 mm Rozvor 2 470 mm Základní cena 1 285 000 Kč Cena testované výbavy 1 880 000 Kč

Daily?

Toyota Supra klidně může fungovat jako daily auto. Počítejte s tím, že když pojedete pianko, bude žrát kolem 9 litrů benzinu, kufr je velmi maličký, odkládací místa téměř žádná. Ale pokud jezdíte single nebo ve dvou do práce, nebude to problém. Otravovat vás bude popojíždění v kolonách, přeci jen je spojka přiměřeně tuhá charakteru auta. A také počítejte s tím, že to není úplný tichošlápek. Jako správný sporťák musí výfuk dělat trochu divadlo. Vlastně je to spíš rockový koncert než divadlo.

A kolik si za velkou porci radosti Toyota účtuje? Za „třílitr“ s manuálem zaplatíte 1 857 500 Kč. Bez příplatku je pouze žlutá barva, za bílou připlatíte 22 500 Kč. To je slušná nabídka.

Toyota Supra 8.8 Vzhled a zpracování interiéru 8.6/10

















Propojitelnost s telefonem 8.1/10

















Technologická výbava 8.3/10

















Jízdní vlastnosti 10.0/10

















Klady výkon motoru

zvukový projev

jízdní vlastnosti

design exteriéru

nastavitelné ESP

perfektně naladěné odpružení

eye-catcher kára Zápory přesnost manuální převodovky

odkládací místa v interiéru

maličký zavazadelník

přeci jen těžký motor

absence ruční brzdy

horší výhled z vozu