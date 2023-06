Test Audi Q8 e-tron (2023): evoluce elektřiny

Audi Q8 e-tron sází na uhlazený design, který neláká pozornost

Uvnitř je to přesně takové Audi, jaké čekáte

Dojezd po dálnici 400 km a rychlé nabíjení nebudou nikoho limitovat

Doba elektrická se blíží tak rychle. Letos poprvé (za první čtvrtletí roku 2023) se v Evropě stal nejprodávanějším vozem elektromobil . Přitom je to teprve 5 let, co Audi přišlo s vůbec prvním elektromobilem. Jmenoval se Audi e-tron a náš testovaný vůz je faceliftem tohoto vozu. Mimochodem, za 5 let se prodalo více než 150 000 kusů a stal se nejprodávanějším prémiovým elektrickým SUV.

Oblibu získal především v Norsku, zemi zaslíbené elektromobilitě. Zde se dlouhodobě držel na samém vrcholu nejprodávanějších vozů.

Dostal jméno

Původní e-tron neměl žádný přídomek, protože byl první. Od té doby ale přišel na trh ještě model Audi Q4 e-tron a Audi e-tron GT, na dveře klepe také Audi Q6 e-tron, takže bylo jasné, že kvůli velikosti bude muset dojít k nějakému rozdělení.

Vnitřním prostorem se vůz nejvíce blíží modelu Q8, takže pro snazší orientaci zákazníků dostal přídomek právě Q8 e-tron.

Střídmý design

Ale zatímco tradiční Audi Q8 se spalovacím motorem sází na brutálně futuristický design a rozhodně se nesnaží zapadnout mezi automobilovou šeď, design Q8 e-tron vychází z předfaceliftového modelu. Snaží se být hlavně nenápadný a střídmý. Ale nudný rozhodně není. Hlavně v černém lakování a na 21″ kolech vypadá velmi elegantně. Design Audi podtrhuje i typická šestiúhelníková maska na přídi vozu.

Při podrobnějším zkoumání se každý zastavil i u zpětných zrcátek; tedy kamer, které jsou na jejich místě. V noci pak oceníte svítící spojnici mezi předními světlomety, která vypadá opravdu wow. Pokud ale nevíte, že se díváte na elektromobil, tak na vás ničím nebude křičet, že vůz je něčím odlišný. Pro někoho výhoda, pro někoho ne.

Sedíme uvnitř

Všechny trumfy Audi ukáže po usednutí dovnitř. Zpracování a materiály použité v interiéru jsou z mého pohledu tím nejlepším, co v prémiové třídě můžete zažít. Už usednutí do příplatkových S line sedadel je zážitkem. Celý kokpit je orientován na řidiče. Perforovaný volant je tak příjemný do ruky. Na řidiče čekají 4 displeje – kontrastní a s vysokým rozlišením. Prvním je Audi virtual cockpit, tedy přímo před volantem.

Nabízí nespočet druhů zobrazení, každý si tak může najít takový, který mu vyhovuje. Když řidič pozvedne oči na silnici před sebou, uvidí head-up displej, který promítá důležité informace přímo před něj. Třetím displejem je hlavní displej infotainmentu a pod ním najdete čtvrtý a poslední displej, který ve výchozím nastavení slouží pro nastavování klimatizace. Ale ve vrchním kontextovém menu lze na displeji zobrazit příkazy pro jízdu v terénu, automatické parkování nebo nastavení nabíjení.

Tohle se skutečně povedlo a kdo není příznivcem dotykových displejů v autě, přeci jen by si měl tohle řešení vyzkoušet.

Infotainment

V našem autě se nacházel ještě tradiční infotainment. Co myslíme tím tradiční? Od letošního léta bude pro vybrané modely (včetně Q8 e-tron) k dispozici nový obchod s aplikacemi. Engine bude využívat Android Automotive, takže rovnou v menu infotainmentu se objeví upravené Android aplikace. Hned od začátku bude k dispozici asi 50 aplikací, včetně Spotify, Tidal, Amazon Music nebo YouTube. Do budoucna přibude třeba i Netflix. Stále však bude k dispozici Android Auto a Apple CarPlay.

Tyto funkce náš model neměl, takže infotainment vypadá stejně jako u modelu před faceliftem. Důležité je, že reaguje opravdu bleskově a díky opravdu velkým tlačítkům je ovládání opravdu jednoduché.

Asistenti

Nikoho asi nepřekvapí, že Q8 e-tron je nadupaný asistenty. Od automatického parkování přes různé hlídání průjezdů křižovatek, výjezdů z parkovacího místa, automatické brždění atd. Co je pro řidiče nejdůležitější, to je adaptivní tempomat, který umí sám držet odstup od vozu jedoucího vepředu. Respektuje rychlostní omezení na silnicích, ať už je dané mapovými podklady nebo značkami, které vůz sám přečte.

A jelikož umí sám držet vůz v jízdním pruhu, je jízda v tomto režimu skutečně odpočinková. Hlavně na dálnicích umí systém jet stovky kilometrů bez zásahu řidiče. Stačí mít položené ruce na volantu.

Digital Matrix Light

Jednu z nejlepších inovací vozu objevíte až po setmění. Jedná se o světlomety Digital Matrix. Už dlouho na trhu existují světlomety, které na dálková světla umí zhasínat určité segmenty, které by mohly oslnit ostatní účastníky silničního provozu. To znamená, že světla svítí dálkovými světly mimo obec neustále, ale jiné účastníky silničního provozu umí zatmavit, aby nedošlo k jejich oslnění. Audi tento nápad povýšilo o úroveň výš a světlomet je vlastně projektor s rozlišením 1,3 Mpx. Takže na silnici může promítat jakékoliv informace. Osvětlení na přivítání a rozloučení je spíše na efekt, praktičtější je, že světlomety výrazně osvětlí vlastní jízdní pruh při jízdě na dálnici a řidiči promítá důležité informace. Velmi praktická je funkce, která detekuje chodce v blízkosti vozovky. Světlomety jej označí, takže řidič jej snadno uvidí, to je skutečně velmi praktické.

Jen tedy počítejte s tím, že příplatek za světlomety je 135 800 Kč.

Kamery místo zrcátek

Další zajímavou technologickou vychytávkou jsou virtuální zpětná zrcátka. Tam, kde jsou u auta běžně zrcátka, tam najdete jen malé kamery. Obraz se pak zobrazuje těsně pod nimi na OLED displeji. Kamery skvěle fungují za deště, což jsem si sám ověřil, stejně tak v tmavém tunelu, protože jednoduše automaticky nastavují jas displeje i jas obrazu, takže vždy vidíte, i když je venku tma.

Nezvykl jsem si ale na parkování, kdy se na displeji těžko odhadují vzdálenosti. Pro tento případ jsem sázel na parkovací kamery a ptačí pohled na vůz, který se zobrazuje ve vysokém rozlišení na displeji infotainmentu. Můžete si zobrazit i detailní pohled, třeba na pravé zadní kolo, abyste jej neodřeli o obrubník. Nebo prostě vsadíte na parkovacího asistenta a necháte vůz zaparkovat.

Jaký je tedy vůbec přínos zrcátek? Možná se trochu prodlouží dojezd, ale hlavně: všechny elektromobily jsou velmi tiché a Q8 e-tron obzvláště. Co je v autě obvykle slyšet je aerodynamický hluk – který tvoří mimo jiné právě zrcátka. Výrazně menší kamery přispívají k tomu, že Q8 e-tron je extrémně tichý vůz.

Dojezd

Co zajímá každého u elektromobilu? Samozřejmě je to dojezd. Naše verze je vybavena akumulátorem s kapacitou 114 kWh, ale využitelných je jen 106 kWh. Zbylých 8 kWh je buffer, který chrání baterii před extrémním přebitím (což jí škodí). Udávaná spotřeba je pak 24,4 – 20,6 kWh/100 km. Jednoduchým podílem dojdeme k závěru, že dojezd se bude pohybovat mezi 434 a 514 km. To je hodně slušný výsledek. Ale jak je to na dlouhých dálničních přesunech? Jel jsem cestu z Prahy do Kroměříže (cca 250 km).

Z Prahy jsem vyjížděl s baterií nabitou na 80 % a do Kroměříže dojel s 16 %. Cesta přitom trvala 2,5 hodiny, tedy průměrná rychlost byla 100 km/h. To ne kvůli tomu, že bych se táhl v pravém pruhu, ale kvůli omezením a husté dopravě to prostě rychleji nešlo.

Nabíjení

Kdo jezdí dlouhé trasy, ten by měl v prvé řadě řešit rychlost nabíjení. Protože udělat si každé cca 3 hodiny přestávku není nic neobvyklého, ale určitě nechcete strávit na nabíječce tři čtvrtě hodiny. Už původní e-tron nabízel velmi pozoruhodnou nabíjecí křivku. To znamená, že se velmi dlouho uměl nabíjet vysokým výkonem. A Q8 e-tron to nemá jiné. Nabíjecí výkon stoupl až na 170 kW. Nabití z 10 na 80 % trvá rovných 30 minut. Za půl hodinky tedy máte nabito pro jízdu na dalších 300 km. Jenže i v 80 % se Q8 e-tron pořád dobíjí výkonem přes 100 kW, což je jeden z nejlepších výsledků ve třídě prémiových elektromobilů a těžko hledá přemožitele. Já obvykle nabíjím 15 minut, protože mě více baví krátké přestávky. I těch 15 minut nabíjení stačí pro dojezd téměř 200 km.

Důležité také je, že se o nabíjení nemusíte starat nebo ho řešit, pokud nechcete. Prostě zadáte v autě cíl a navigace sama spočítá, kde a jak dlouho máte nabíjet. Pokud jezdíte pravidelně dlouhé trasy, tak stejně znáte všechny nabíjecí body. Mimochodem, věděli jste, že mezi Prahou a Kroměříží je 10 nabíjecích hubů (tedy více nabíjecích bodů) s výkonem více než 150 kW? To je v průměru každých 25 km.

Nové motory

Verze před faceliftem používala 2 typy motorů. Zadní synchronní s permanentními magnety a přední asynchronní. Velmi zkrácená odbočka do elektrotechniky: synchronní motor s permanentními magnety má vyšší účinnost, když zabírá, ale zároveň brzdí, pokud není používán. Tedy když vůz plachtí. Oproti tomu asynchronní motor nepoužívá permanentní magnety. Používá se zde vinutí (cívka), kterou prochází proud a zjednodušeně řečeno zde nahrazuje magnet. To znamená, že motor má nižší účinnost (potřebujete další proud, který prochází vinutím), je složitější (nestačí magnet, je třeba vinutí), ale důležitá věc: pokud motor nezabírá, ale přesto se točí, tak zde nevznikají ztráty. Kola se tak odvalují bez odporu z motoru. A právě Q8 e-tron nově používá asynchronní motory na obou nápravách.

Vysvětluji si to tím, že při analýze jízd majitelů přišli na to, že energie uspořená tím, že auto při plachtění nebrzdí, je vyšší než energie potřebná pro pohyb vpřed. Že to tak skutečně bude potvrzuje snížení spotřeby oproti původnímu e-tronu.

Jede jako parník

Vzduchový podvozek, motor s výkonem 300 kW a hmotnost 2,6 tuny. Je jasné, jak tohle auto bude jezdit. Posádku hýčká neuvěřitelným komfortem. Dynamika vozu rozhodně nechybí, na 100 km/h zrychlí za 5,6 sekundy, ale velmi nenuceně. Posádka je od okolí totálně odříznutá, ať jedete po kočičích hlavách, rozbité okresce nebo polní cestě (v terénu je díky vzduchovému podvozku možné zvýšit celý vůz).

Oproti starému e-tronu je Q8 výrazně agilnější v zatáčkách, lépe maskuje svoji hmotnost. Určitě k tomu přispívají i velká kola, která se asfaltu precizně drží. Ale ani tak nebude Q8 e-tron autem, kterým chcete vymetat zatáčky. Spokojený bude ten, kdo preferuje komfort.

Parametry Audi Q8 e-tron Stupeň výbavy S line Maximální výkon 300 kW Zdroj energie elektřina Udávaná spotřeba na 100 km 22,8 kWh Světlomety Digital Matrix LED Pohon všech Převodovka automatická Akcelerace 0–100 km/h 5,6 s Maximální rychlost 200km/h Délka 4 915 mm Šířka 1 957 mm Výška 1 634 mm Rozvor 2 928 mm Základní cena 2 152 900 Kč Cena testované výbavy 2 998 600 Kč

Spíše jako Q7 než Q8

Jaké je Audi Q8 e-tron? Zdaleka není tak extravagantní a stylové jako spalovací Q8. Z mého pohledu je více uhlazené a nesnaží se tolik řvát do světa, je tedy více jako Q7. Svého majitele rozmazluje na každém kilometru. Nijak nedává najevo, že pohon všech kol quattro zajišťují elektromotory. Cenový odskok oproti spalovacím verzím je naprosto minimální a pro potenciálního kupce nebude cena hrát žádnou roli. Spíše jde tedy o to, jestli už nastal čas na elektromobil. Nabíjecí infrastruktura je dostatečná, rozhodující by mělo být, jestli může majitel nabíjet svůj vůz doma. Pokud bude odpověď ano, tak bych nic neřešil.

Audi Q8 e-tron 9.4 Vzhled a zpracování interiéru 9.4/10

















Propojitelnost s telefonem 9.5/10

















Technologická výbava 9.3/10

















Jízdní vlastnosti 9.8/10

















Dojezd a nabíjení 8.9/10

















Klady komfort jízdy

zpracování interiéru

rychlé nabíjení

funkční asistenti

dynamika vozu

technologické vychytávky

světlomety Zápory vyšší hmotnost

kamery místo zrcátek

ceny příplatků