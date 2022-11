Test Audi SQ8 (2022): nasypaný floutek

SUV jménem SQ8 přešlo z naftového osmiválce na benzinový

Výkon se přehoupl přes magickou hranici 500 koní

Auto stojí v nezaslouženém stínu velmi podobného modelu RSQ8

Na trhu jsou auta, která byla stvořena pro nějaký specifický účel a nemají moc výrazný charakter. Třeba ta pro práci nebo úsporný převoz osob z jednoho bodu do druhého bez nějakého většího zážitku. Pak jsou tu naopak ta, nad jejichž účelem nutno dlouho přemýšlet, ale svůj charakter křičí do světa. Právě kvůli takovým autům mě moje práce baví. A to, které je předmětem dnešního testu, ztělesňuje jednoho z hlavních představitelů této kategorie.

Vzhled: steroidová kůra bez vedlejších účinků

Černá maska, šedá barva Nardo, karbonové doplňky a pro správný kontrast červené brzdiče. Moc hezčích plnokrevných SUV na silnici nejspíše nepotkáte. Jedinou vadu představuje to, že i když si platíte za SQ8, tak i obyčejný „chudák“ si může svou dieselovou Q8 vyšperkovat příplatky téměř do této podoby. Výhodu byste pak měli jen v jednom „eSku“ na plaketě a koncovce výfuku – vše ostatní u klasické verze zvládne S-Line paket, karbonové doplňky a příplatková 23palcová kola. Pokud chcete mít jistotu, že vás nikdo nebude kopírovat, musíte dojít až k plnokrevné RSQ8. Ta mimochodem disponuje stejným motorem, ale vizuálně je ještě o něco rozkročenější. Za mě však vypadá už malinko moc tuningově – vzhled naší SQ8 působí vyváženěji a odlehčeněji.

Zastavit se musím nad světelnou show, kterou umí auto rozpoutat. Matrix LED už je v automobilovém světě pojem. SQ8 ze světel umí vytvořit klubové stroboskopy a promítat na ulici vážně působivé efekty, třeba se postupně po segmentech rozsvěcet. Prvky zadních světel se zase postupně propojují a celý efekt umocňuje LED linka mezi světly. Každé noční přivítaní má tak exkluzivní nádech, ať už přicházíte z jakékoli strany. To nejdůležitější ale samozřejmě světla ukážou při jízdě v noci. Jejich schopnost osvětlovat objekty a prostor, ale zároveň neoslňovat, bere dech.

Interiér a technologie: nejnovější iPhone v koženém obalu

Show neustává ani v interiéru. Při nasedání potěší projekce SQ8 emblémů a díky ambientnímu podsvícení se člověk cítí jako v luxusním klubu. Auto jakoby osádku nutilo pustit si nejhorší písničku od Ektora a obtěžovat sousedy. Na rozdíl od extrémně barevného podsvícení, jako třeba to fialové u Mercedesu, má tady červená a bílá větší noblesu. Podsvícené jsou některé detaily, kde bych vypíchnul trojrozměrný, laserem vyrytý znak quattro na palubní desce.

Za světla jde uvnitř o klasickou audinu, což je kompliment. Přes den budete s povděkem kvitovat logicky sesazený interiér plný kvalitních materiálů. Dočkáte se aspoň odlišení v podobě červených pásů a prošívaných detailů, které pěkně ladí s venkovními červenými prvky. Jakmile zapadnete do perfektně tvarovaných sedadel, máte sportovní pocit, přestože jste samozřejmě dost vysoko. Skvěle tvarovaný volant nabízí dobrý průhled na 12,3palcový digitální přístrojový štít, v Audi přejmenovaný na virtual cockpit. Ten nijak nevybočuje od ostatních modelů a velmi jednoduše ho ovládnete fyzickými tlačítky na volantu. Již tradičně má velmi dobrou čitelnost i rozlišení, což oceníte už jen díky kvalitním mapám podporujícím také Google Earth.

Stejné hodnocení sedí i na head-up displej, který hraje první ligu nejen ve velikosti, ale i čitelnosti. Zastavit se však musím u středového displeje infotainmentu. Jde o dvě nad sebou posazené obrazovky, přičemž horní část odbaví navigaci, telefon a zábavu, zatímco spodní si bere za úkol ovládat klimatizaci, jízdní systémy a drobnosti jako start-stop systém, navíc jej můžete využít jako touchpad pro psaní cílů navigace. A funguje to překvapivě dobře.

Vrcholný infotainment Audi jménem MMI Navigation plus se pořád drží na špici. Kdo už ode mě četl nějaký test, tak ale ví, že ke spokojené jízdě potřebuji otočný ovladač. Displej fyzický ovladač alespoň supluje haptickou odezvou, která skutečně funguje skvěle. Chce to ale trošku zvyku, protože se displej musí trošku víc stlačit. V neposlední řadě můžete využít služby dobře známé hlasové asistentky Alexy od Amazonu.

K autu dostanete mobilní aplikaci, díky které můžete posílat trasy navigace do auta a zpět. Auto vás tak dovede na parkoviště a po vystoupení rovnou pokračujete na mobilu. Navíc můžete jednoduše kontrolovat nadcházející návštěvy servisu, ale hlavně před nasednutím auto vyhřát. Odemknutí i zamknutí je dnes již standard. Aplikace je vcelku rychlá a přehledná, dokonce ji můžete mít i na chytrých hodinkách. Mobil jde použít i jako klíč, což se hodí při půjčení auta někomu dalšímu. Pro zajímavost, funkce klíče Audi connect zůstává zachována, i když baterii v autě zcela dojde šťáva.

Technika a jízda: bývalý kuřák

Není tomu zas tak dávno, kdy tenhle floutek sice v posilovně zvedal těžké váhy, ale zároveň měl dieselový zlozvyk. Předfaceliftová verze byla osazena naftovým osmiválcem přeplňovaným elektrickým kompresorem a turbodmychadlem. Facelift nicméně pomohl tento zlozvyk odbourat. Tím náš hrdina nabral další sílu, konkrétně si polepšil z 435 na 507 koní. Detoxikace mu pomohla také v hmotnosti – nová verze shodila 105 kilo na konečných 2 335 kilogramů. Naftový osmiválec překoná benzinovou verzi pouze v točivém momentu. Astronomických 900 Nm dieselové verze nahradilo pořád brutálních 770.

Vůbec nechci říct, že by snad dieselová varianta byla špatná. K charakteru auta se však určitě víc hodí benzin. Zážehový čtyřlitrový osmiválec má, tedy až na spotřebu, pouze klady. Působí lehce, nechá se vytáčet a odmění vás symfonií, kterou nenapodobí žádný reproduktor nebo rezonátor. Především chladný start v režimu Dynamic je jeden z nejnávykovějších zvuků na světě. Celá výfuková soustava zní parádně, nicméně z ní cítím, že ten skutečný humbuk si Audi schovává pro vlajkovou RSQ8. Ve sportovním nastavení však už při neutrálu motor točí o pár stovek otáček výš a doprovází ho bručení grizzlyho právě probuzeného uprostřed zimního spánku. V šetřivém režimu auto umí dost dobře maskovat tu démoničnost, kterou má pod kapotou.

Zatímco maximální rychlost omezená na 250 km/h vás asi nepřekvapí, zrychlení přes pět metrů dlouhého SUV na sto za 4,1 vteřiny už by mohlo. Při rozjezdu vůz umí přeřadit zcela sametově, ale taky umí člověka občas trošku kousnout, pokud jste se rozhodli plynový pedál dráždit bosou nohou. Ostřejší jízda přináší radost nejen v důsledku zvuku, ale také skvěle nastaveného podvozku a nízkoprofilových pneumatik. Člověk má prostě pocit, že mu jeho mechanický oř nikam neutíká.

Zpátky na zem vás vrátí až rychle se vyprazdňující nádrž. Naštěstí máte možnost čerpat z 85 litrů. Pokud budete mít na plynovém pedálu pírko, motor dokáže vypínat polovinu válců. V takovém případě znamená jízda ve městě spotřebu pod 17 litrů, při dálničním limitu spotřebujete kolem 15 litrů. Naopak sportovní jízda v oblasti spotřeby limity nemá.

Parametry Audi SQ8 Motorizace SQ8 Maximální výkon 373 kW Poháněná náprava přední i zadní Spotřeba 12,1 l / 100 km Světlomety LED Pohon benzin Převodovka 8stupňová automatická Akcelerace 0–100 km/h 4,1 s Maximální rychlost 250 km/h Délka 5 006 mm Šířka 2 190 mm Výška 1 708 mm Rozvor 2 996 mm Základní cena 2 876 500 Kč Cena testované výbavy 4 667 800 Kč

Závěr: máte všech pět (milionů) pohromadě?

Tenhle mistr převleků umí na okrskách děsit spolujezdce, ale zároveň odvézt děti do školky bez většího drncání. Pokud uvažujete nad autem pro rodinu s možností probudit v sobě malého kluka stisknutím tlačítka, tohle bude cesta. Příklon k benzinovému motoru může znamenat, že vás už nebude svrbět ruka si k dieselovému SUV na daily koupit ještě hlasitou benzinovou víkendovku. Že jde o několik aut v jednom, ví samozřejmě i Audi. Úvodní částku 2 876 500 Kč za 500koňovou bestii tak asi bude očekávat každý. Pak si ovšem v konfigurátoru začnete hrát a můžete se dostat skutečně vysoko.

Hravě se tak dostanete přes cenovku ještě extrémnější RSQ8 začínající na 3,5 milionech. V této cenové kategorii už asi nezáleží, zda si připlatíte 700 tisíc za RSQ8, která přidává dalších sto koní. Ruku na srdce, jde o velmi podobné auto se stejným motorem, vzájemná kanibalizace se tedy přímo nabízí. Naše SQ8 je umírněnější (to prosím berte s rezervou) a možná víc na každodenní použití. Jakmile se vypořádá s konkurencí v podobě ještě nasypanějšího bráchy, chybí jen odpovědět na otázku, proč utratit tolik peněz za méně praktickou verzi SQ7, která vyjde o dvě stě tisíc levněji. A odpověď zní: a proč ne? Vždyť ta otevřená tlama vepředu a splývavější záď je vážně cool.