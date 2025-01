Těšíme se! Tohle jsou první potvrzené hry pro Nintendo Switch 2

Oznamovací trailer na Nintendo Switch 2 se hrám moc nevěnoval

Očekává se masivní podpora od vývojářů třetích stran, ti však s představením her zatím vyčkávají

Přesto už nyní známe několik titulů, které na novou konzoli nepochybně podívají

Po dlouhých měsících všemožných úniků a spekulací jsme se v polovině ledna dočkali oficiálního představení nové generace herní konzole Nintendo Switch 2, které po všech stránkách působí jako lepší a větší verze původní konzole z roku 2017. Oznamovací trailer se nicméně soustředil především na konzoli jakou takovou, zatímco chystaným hrám se věnoval pouze okrajově. To když se na displeji konzole mihlo několik záběrů z neoznámeného pokračování arkádových závodů Mario Kart. Plnotučnou prezentaci softwaru si japonský výrobce schovává až na 2. dubna.

Nintendo Switch 2: jaké hry nabídne?

Očekává se, že kromě podrobnějšího představení Mario Kart 9 dojde i na další first party tituly, mezi nimiž by neměla chybět očekává akce Metroid Prime 4 Beyond. Šušká se i o novém 3D Mariovi. Ve srovnání se situací okolo prvního Switche lze téměř s jistotou očekávat o poznání bohatší podporu od vývojářů třetích stran, kteří se v roce 2017 k tehdy neozkoušené konzoli příliš nehlásili.

První vlaštovky

Většina tvůrců se patrně zatím nachází pod přísným embargem, do jehož vypršení nemohou o svých projektech pro Switch 2 veřejně mluvit. Navzdory oficiálnímu představení nové konzole tak o chystaných hrách nemáme téměř žádnou představu. Najde se však několik výjimek, byť ve všech případech bez konkrétního data vydání.

Konkrétně se jedná o hru Yooka-Replayee – předělávku povedené hopsačky z roku 2017 s chameleonem a netopýrem v hlavních rolích. Britské studio Playtonic už loni v říjnu lišácky prohlásili, že remake zamíří kromě PC, PS5 a Xbox Series také na „konzole od Nintenda“, pochopitelně s důrazem na množné číslo. Dalším potvrzeným titulem je i RPG My Time at Evershine, ve kterém se chopíte role starosty malého města v postapokalyptickém světě. Navzdory zasazení jde o odpočinkový simulátor, ve kterém bude sbírat suroviny a obnovovat civilizaci.

Potvrzené hry pro Switch 2

Yooka-Replayee (remake povedené plošinovky z roku 2017)

(remake povedené plošinovky z roku 2017) My Time at Evershire (postapokalyptické RPG, ve kterém budete sbírat suroviny a zvelebovat vlastní město)

(postapokalyptické RPG, ve kterém budete sbírat suroviny a zvelebovat vlastní město) Secret Forest (fantasy MMORPG se zvířaty)

(fantasy MMORPG se zvířaty) Aurascope (logická plošinovka)

(logická plošinovka) Synth Beast (akční RPG, ve kterém po vzoru série Pokémon chytáte a následně trénujete všemožné potvory)