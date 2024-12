Tento obchod stále používá 42 let starý Commodore 64. Slouží jako pokladna a funguje skvěle

Pekárna v americkém státě Indiana stále využívá počítače Commodore 64

Dva exempláře staré 42 let využívá jako pokladny

I přes využívání takto zastaralé technologie se pekárna pyšní skvělým hodnocením

Okolo dříve vyrobeného hardwaru panuje představa, že byl vyroben poctivě a tak, aby vydržel co nejdéle. Ačkoli to není pravda ve všech případech, u jednoho konkrétního počítače Commodore 64, který je stále v provozu v pekárně v americkém státě Indiana, to nicméně platí beze zbytku. I když by ji někdo mohl kritizovat za to, že se brání přechodu na novější technologie, pravdou je, že ani tato 42 let stará technologie podniku nezpůsobila žádné problémy v každodenním fungování.

I zastaralá technologie může být stále užitečná

Pekárna Commodore 64 využívá jako pokladnu, jak informoval server Techspot. S objevem přišel Tony Lyon, který zveřejnil na sociální síti X (dříve Twitter) příspěvek, ve kterém ukazuje stále používaný Commodore 64. Zveřejněné fotografie ukazují pekárnu Hilligross Bakery ve městě Brownsburg ve státě Indiana, které bylo evidentně líto starý hardware vyhodit, a tak provozuje dvě z těchto jednotek jako pokladny. I když se to může zdát jako podivné, na spočítání několika objednávek koblih toho v praxi příliš mnoho nepotřebujete.

Nutno podotknout, že snímky byly pořízeny v roce 2010, nicméně nyní znovu kolují na sociální síti X. Že jsou stále aktivní, dokazuje fotografie, která byla pořízena v roce 2021 a na které jsou jednotky Commodore 64 stále v provozu. Použití výrazně zastaralého hardwaru pravděpodobně nemá žádný větší negativní vliv na poskytované služby zákazníkům ani na provoz pekárny – podnik dokonce získal solidní hodnocení 4,7 hvězdičky v Mapách Google a 4,4 hvězdičky na Yelpu. Pokud jste nyní zatoužili vlastnit Commodore 64, stále se prodává na aukčním serveru eBay v cenovém rozpětí od 100 do 1 250 dolarů (cca od 2 400 do 30 tisíc korun).

V době svého uvedení na trh byl počítač Commodore 64 k dostání za 595 dolarů (přibližně 57 tisíc korun se započtenou daní a inflací) a dodnes je nejprodávanějším osobním počítačem všech dob. Počet prodaných kusů se odhaduje na 10 až 17 milionů a hardwarové specifikace čítají například 1MHz procesor a 64 KB RAM.