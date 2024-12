Nová generace HDMI klepe na dveře. Zachová se kompatibilita se současnými kabely?

HDMI se dočká velké aktualizace

Verze s pravděpodobným označením 2.2 by měla přinést velké změny

Odhalení podrobností se dočkáme 6. ledna, ještě před veletrhem CES v Las Vegas

Jeden z nejpopulárnějších standardů pro přenos obrazu a zvuku je bezesporu High-Definition Multimedia Interface, tedy HDMI. Skupina HDMI Forum, která stojí za oblíbeným standardem uvedla, že 6. ledna na tiskové konferenci podrobně představí novou specifikaci, která nabídne „širokou škálu vyšších rozlišení a obnovovacích frekvencí“. Nové možnosti budou vyžadovat nový kabel, uvádí HDMI Forum v e-mailu, který zaslalo serveru The Verge. Specifikace bude pravděpodobně označena jako HDMI 2.2.

Co nabídne nový HDMI standard?

Rozhraní HDMI 2.1, které se od svého uvedení v roce 2017 dočkalo pouze drobných změn, podporuje šířku pásma 48 Gb/s, proměnlivou obnovovací frekvenci až 120 Hz a rozlišení až 10240 × 4320 pixelů. Server VideoCardz spekuluje, že aktualizovaná specifikace by mohla umožnit ještě vyšší rozlišení a snímkovou frekvenci bez nutnosti použití komprese s názvem Display Stream Compression.

Ať už bude finální specifikace jakákoli, zmínka o novém kabelu je důležitou připomínkou toho, že stejně jako v případě standardu USB-C, nejsou všechny kabely HDMI stejné. Zdá se nepravděpodobné, že by HDMI Forum změnilo podobu samotného portu, takže nejspíše budete moci používat své staré kabely i s novým standardem, jen nevyužijete všechny jeho výhody. I přes to je ve hře varianta, že i s některými staršími kabely budete moci nový standard využít, ale to se v tuto chvíli pouštíme na tenký led spekulací. Jak to nakonec bude se dočkáme před veletrhem CES v Las Vegas, kde bude naše redakce osobně přítomna.