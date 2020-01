Televize, mobil, internet, YouTube i Pokémon Go: jak dlouho trvá dosáhnout 50 milionů uživatelů

V roce 2019 dosáhl internet 4,4 miliardy uživatelů, ročně letadly cestuje 3,6 miliardy osob, Facebook má v současnosti téměř 2,5 miliardy uživatelů, kteří se na síť připojují alespoň jednou měsíčně, Instagram se pak chlubí více jak jednou miliardou. Přemýšleli jste ale někdy nad tím, jak dlouho různým vynálezům a produktům trvalo, než dosáhly prvních 50 milionů uživatelů? Pojďme se podívat na několik příkladů.

Aerolinky: 68 let

Automobily: 62 let

Telefony: 50 let

Elektřina: 46 let

Kreditní karty: 28 let

Televize: 22 let

Osobní počítače: 14 let

Mobilní telefony: 12 let

Internet: 7 let

YouTube: 4 roky

Facebook: 3 roky

Twitter: 2 roky

Angry Birds: 35 dní

Pokémon Go: 19 dní

Trend extrémního zrychlování je zřejmý, internetu tento proces trval 7 let, sama technologie však umožnila dalším virtuálním produktům dosáhnout této mety výrazně dříve.





Tabulka také počítá pouze s masivním uvolněním technologie (aplikace) mezi běžné uživatele, v rámci internetu je počítán web (WWW – World Wide Web). Samotná technologie se samozřejmě objevila již v polovině 20. století u armády, stejná analogie pak platí i pro mobilní telefony a osobní počítače.

Napadá vás, co by mohl být další hit, který překoná rekord Pokémonů? Dejte nám vědět do diskuze.