Telefon na zápěstí? Samsung si patentoval unikátní hodinky s rolovacím displejem

Doba ohebná je tady a mezi nejaktivnější propagátory skládacích displejů bezesporu patří korejský gigant Samsung. Ten svými modely Galaxy Z Fold 3 a Flip 3 ukázal, že ohebné smartphony nejsou jen experimentální výstřelek, ale plnohodnotná součást portfolia.

Nyní se zdá, že Samsung chce v budoucnu s ohebnými a rolovacími displeji dobýt také naše zápěstí. Podle patentu, na který upozornil nizozemský server LetsGoDigital, uvažuje Samsung o výrobě hodinek s rolovacím se displejem. Díky možnosti roztažení údajně naroste zobrazovací plocha hodinek až o 40 procent. Roztažení displeje by mělo fungovat buďto na bázi gesta dvou prstů, či po stisknutí korunky. Princip by měl být podobný, jako ukázalo Oppo u svého rolovacího smartphonu.

Pokud jde o samotné roztažení, displej by měl být uvnitř rozdělen na dvě části. To umožní uživateli rozhodnout se, zda chce roztáhnout pouze jednu část, nebo obě a proměnit tak kulatý ciferník v ovál. Zároveň by měla být možnost ovládat obě části displeje separátně a nechat si tak například na horní části zobrazit počasí a na spodní notifikace. Poměrně velkým překvapením je také fotoaparát ukrytý pod displejem, který zvládne jak fotit, tak natáčet videa.

Rolovací chytré hodinky jsou odvážný patent i na natolik progresivní firmu, jakou je Samsung. Z našeho pohledu se jedná spíše o zvažování různých variant do budoucna, což si korejský gigant chce pojistit právě patentem. Reálné výroby podobných chytrých hodinek se ale v dohledné době nejspíše nedočkáme.