Takto budou vypadat silikonové kryty pro Galaxy S23. Potěší průvlakem na poutko

Samsung u svých příštích vlajkových smartphonů řady Galaxy S23 nejspíše znatelně promění vzhled fotoaparátu. Namísto designově zajímavého řešení z posledních dvou generací, kdy fotomodul tvořil obdélník se dvěma zaoblenými protilehlými rohy, má korejská firma vsadit na usedlejší řešení v podobě tří samostatně vystupujících čoček. Kvůli nim také bude nutné upravit příslušenství. Informátor Ice Universe například ukázal, jak budou vypadat nové silikonové kryty.

Samsung zjevně pro každou z vystupujících čoček „vyvrtá“ do krytu vlastní otvor, zevnějšku pak všechny fotoaparáty soustředí do vystouplého ostrůvku. Ani v tomto případě si Korejci nevezmou inspiraci ze současných modelů a vsadí na prostý ovál. Ten bude pravděpodobně vystupovat nad povrch čoček, takže by jim měl poskytnout alespoň částečnou ochranu.

Obrázky krytů také ukazují plošší boky, na jejichž pravé straně najdeme nejen vystouplá tlačítka, ale i dvojici otvorů, které budou nepochybně sloužit k protažení poutka. Doufejme tedy, že kryty budou dostatečně přilnavé, aby při případném pádu nezůstal majiteli na poutku pouze samotný kryt bez telefonu.