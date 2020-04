Tajemný OnePlus Z se odhaluje na prvních snímcích a poodkrývá výbavu

Není tomu ani měsíc, co světlo světa spatřila řada 8 od OnePlus. Telefony si vysloužily pochvaly na displej, výkon, optimalizaci i celkovou výbavu. Trápí je však i nějaké problémy a cena není pro fanoušky této dříve dostupné značky nijak příznivá. To by mohl vyřešit OnePlus Z, který nabídne výkonný hardware, 90Hz displej a trojici fotoaparátů za cenu pod 500 euro (zhruba 12 tisíc Kč). Nyní se na internet dostaly první snímky, které sice nejsou zrovna kvalitní, ale odhalují přední stranu očekávaného smartphonu.

Původně se měl levnější sourozenec OnePlus 8/8 Pro představit po jejich boku. Situaci ale zkomplikovala pandemie nemoci Covid-19 a představení OnePlus Z se přesunulo na pozdější termín. Původně se mluvilo o červnu, ale první fotografie tohoto smartphonu naznačují, že bychom se oficiálního představení mohli dočkat o něco dříve. Je škoda, že se nepodařilo vyfotit zadní stranu, na které se má objevit trojice fotoaparátů. Očekává se 48Mpx hlavní fotoaparát v kombinaci s 12Mpx a 16Mpx snímači o neznámé ohniskové vzdálenosti.

Kontroverzi vyvolává použití čipsetu MediaTek Dimensity 1000, který má sice výkonu dostatek, ale jeho pověst je poškozená údajnými podvody v benchmarku. Pro OnePlus je to navíc první použití procesoru od tohoto výrobce. Dosud byl totiž bývalý zabiják vlajkových lodí spjat s Qualcommem a jeho nejvýkonnější řadou čipsetů. OnePlus zatím oficiálně nepotvrdil příchod tohoto modelu, ale zřejmě se ho dočkáme již brzy. Cena se podle zahraničních zdrojů pohybuje v přepočtu kolem 13 tisíc Kč. Tím by mohl být přímým konkurentem nedávno představeného iPhonu SE (2020) od Applu.