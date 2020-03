OnePlus 8 Lite dostane výkonný procesor a příznivou cenu. Bude to bestseller?

OnePlus je značka spjatá s označením zabijáků vlajkových lodí. Poslední rok se však nesl v tématu zdražování a rozdíl mezi pravými vlajkami a OnePlus se začal zmenšovat. Čínská společnost si stále drží velkou základnu fanoušků, ale letos se pokusí znovu zaútočit tím, čím začala – skvělým poměrem ceny a výkonu. Chystaný model 8 Lite se představí po boku vybavenějších sourozenců a i s drobnými ústupky se bude jednat o adepta na krále střední třídy.

OnePlus 8 Lite by se podle informací měl dočkat procesoru od Mediateku (zřejmě Dimensity 1000). Ten je výkonem srovnatelný s loňským Snapdragonem 855 a hrubé síly tak bude dostatek. Novinka zaujme 90Hz OLED displejem, konektivitou 5G, průstřelem v displeji, úložištěm UFS 3.0, trojitým fotoaparátem a 30W nabíjením.

OnePlus will indeed launch a lower end phone, but we don't know its name yet. What we do know is that it will priced around £400 in the UK, have a Mediatek Chip and will launch by July in most countries. It will also feature 90hz Punch Hole Display!

Link: https://t.co/rN7cToMMdJ

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) March 4, 2020