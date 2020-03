OnePlus se má objevit v půlce dubna. Čekání si můžete ukrátit házením sněhových koulí

Premiéra letošních smartphonů značky OnePlus se zřejmě odehraje dříve, než bylo běžné v minulých letech. Dosavadní zprávy hovořily o přelomu března a dubna, server TechRadar nyní upřesňuje datum premiéry na polovinu dubna; čínská firma možná provedla lehký odklad kvůli koronaviru.

OnePlus 8, 8 Pro a 8 Lite

V letošním roce se možná dočkáme hned tří nových smartphonů, modely OnePlus 8 a 8 Pro údajně doplní ještě odlehčená varianta OnePlus 8 Lite. První jmenované modely poběží pod taktovkou čipsetu Qualcomm Snapdragon 865, chybět nebudou 120Hz AMOLED panely a podpora sítí 5G. Hovoří se také o bezdrátovém nabíjení a o deklarované voděodolnosti.

OnePlus 8 Lite má naopak pohánět nedávno představený čipset MediaTek Dimensity 1000, který by výkonnostně nemusel za Snapdragonem 865 příliš zaostávat. I tento čipset je navíc vybaven integrovaným 5G modemem.

Koulovačka za polárním kruhem

Z tábora OnePlus máme ještě jednu novinku. Nejedná se ale o žádné nové zařízení, ale o marketingovou akci k propagaci rychlosti a odezvy 5G sítí. Odehraje je se v Laponsku a proti sobě v koulované postaví lidi a tzv. snowboty.

To mají být speciální roboty na střílení sněhových koulí, které bude od 9. do 12. března možné ovládat smartphonem. Akce bude streamována na YouTube, OnePlus navíc uspořádá komunitní soutěž o cestu do Laponska.