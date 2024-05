Tady se představovaly nové iPady! Navštívili jsme unikátní sídlo Applu v Londýně (reportáž)

V úterý jsme navštívili konferenci Applu k představení nových produktů v Londýně

Jako jedni z prvních na světě jsme si tak mohli naživo vyzkoušet nové iPady i hodnotné příslušenství

Kterak se celá akce vydařila a jak vypadá ze zákulisí očima novináře?

Společnost Apple se letos rozhodla, že premiéru svých nových produktů lépe přizpůsobí Evropě. Čas oznámení novinek tak posunula ze standardních 19 hodin našeho času na příjemnější 16. hodinu.

O něco lepší volba času je to také pro diváky a novináře v Číně, pro které je večerní termín ve 23 hodin o dost schůdnější než noční termín ve 2 nebo 3 hodiny ráno. Naopak veřejnost v USA musela počítat s o poznání dřívějším termínem, a sice 7 hodin ráno.

Apple tak uspořádal menší akci pro vybrané novináře v USA, ale také velkou akci v Evropě, na kterou pozval youtubery, influencery a novináře prakticky z celého světa: vesměs celá západní Evropa, Polsko, Kanada, Čína, Indie. Exkluzivní pozvánka přiletěla také do naší schránky – zúčastnit akce jsme se mohli jako jediná redakce z Česka. Jak velkolepý event k představení nových iPadů probíhal?

Londýn volá…

Společnost Apple pro svou zatím nejdůležitější akci v tomto roce (promiň, MacBooku Air s M3) zvolila místo nejpovolanější – Londýn, hlavní město Velké Británie. Už jen to mi – jako fanouškovi britské hudby, fotbalu, smažené ryby a hranolek politých octem – udělalo velkou radost. Navíc je to perfektně přijatelná lokalita pro většinu Evropanů, z Prahy do Londýna se dostanete za 2 hodiny.

Pro konání tiskové konference si pak americký gigant vybral naprosto úchvatný prostor bývalé uhelné elektrárny Battersea Power Station. Ta byla vybudována v roce 1939 a jednalo se o jednu z hlavních elektráren dodávajících proud do tehdejšího Londýna. Fotografii elektrárny Battersea použila skupina Pink Floyd na přebal své desky Animals z roku 1977. Provoz elektrárny byl postupně ukončen v letech 1975 a 1983.

Budova se nachází u jižního nábřeží řeky Temže a náleží k ní i slušně rozlehlý Battersea Park. Dnes komplex slouží coby nákupní centrum (nachází se zde i jeden ze sedmi Apple Storů v Londýně) a také kancelářská budova. Nemalou část si pronajímá i Apple a prostory využívá jako své hlavní sídlo Velké Británie. Připomenu, že důležitější je pro Apple snad jen evropská centrála v irském Corku.

Hlavní den: nové iPady

Hlavním dnem se pro Apple stalo úterý 6. května 2024. Všechny novináře a hosty sezval do komplexu Battersea, rozdal akreditace (nejprve virtuální do aplikace Apple Peněženka a posléze i fyzické s visačkami na krk), mimochodem z recyklovaného papíru, a jen co se vyřídil zasedací pořádek, mohlo se jít na to.

Úvodní slovo, ještě před začátkem celosvětově vysílaného živého přenosu, měl ředitel Applu pro globální marketing Greg „Jos“ Joswiak, který všechny hosty přivítal v Battersea Power Station a slíbil, že budeme svědky velkých novinek. A měl pravdu, pak už to totiž šlo ráz na ráz.

Tim Cook se přihlásil z prosluněného Apple Parku, kde se klasicky sestříhaný formát prezentace natáčel, pronesl své ikonické „Good morning“ (přestože v Evropě bylo hluboké odpoledne) a předal slovo svým kolegům, kteří postupně představili iPad Air, iPad Pro, novou klávesnici Magic Keyboard, stylus Apple Pencil Pro a softwarová vylepšení pro Logic Pro a Final Cut Pro.

Po konci přenosu pak na skutečné londýnské pódium přišel k Joswiakovi také John Ternus, senior viceprezident pro hardware, aby ještě přilil olej do ohně hardwarových novinek. Nejsem si ale jist, že měl plnou pozornost publika. Jakmile se totiž na obrovském plátně namísto usměvavé tváře Tima Cooka objevilo statické logo Applu signalizující konec přenosu, 80 % novinářů se rozuteklo k masivním dřevěným stolům do tzv. demo zóny.

Tam jsme si všichni mohli zblízka prohlédnout, nafotit a ti průbojnější i vyzkoušet zbrusu nové, právě představené produkty v chodu. K dispozici byly oba nové iPady Air, samozřejmě i s Apple Pencil Pro a minulou generací Magic Keyboard i Magic Keyboard Folio. iPad Pro byl také k vidění v obou velikostech, samozřejmě s novou klávesnicí i stylusem, ale hlavně s lesklou i matnou úpravou displeje.

Exkluzivní demo zóna

Pokud vás zajímají především produkty, a už ne tolik zákulisí fungování takovéto obrovské konference, mohu vás odkázat na náš text s představením, popřípadě podrobné články s prvními dojmy jak z iPadu Pro, tak z levnějšího iPadu Air.

Během testovacích seancí v již zmíněné demo zóně nebyla nouze o setkání s úspěšnými evropskými novináři a videotvůrci, jako například s britskou ikonou Mrwhosetheboss, který má na platformě YouTube 18,5 milionu odběratelů. Z Česka jsem se na akci potkal s youtubery Petrem Márou a s Honzou Malým alias Geekboyem.

V hale pro demo ukázky byly kromě všudypřítomných novinářů také zaměstnanci Applu, dle vlastních slov většinou proškolení experti z oficiálních obchodů po celé zemi. Ti na přání demonstrovali významné novinky oznámených produktů a podávali doplňující info, pakliže člověk něco přeslechl během prezentace.

Po skončení hlavní části se člověk mohl přesunout na speciální briefing, který Apple připravuje pro vybraná média a ve kterých se zaměřuje na konkrétní prvky výbavy a rozebírá je do hloubky. Obsah těchto setkání však musí zůstat utajen, neboť slouží zejména pro samotné novináře a tvůrce obsahu, aby lépe porozuměli produktům a doptali se případně na to, co je zajímá.

Šlo vůbec o první tiskovou konferenci tohoto typu, na kterou nás Apple pozval, a zkušenost to byla více než bohatá. Přestože se na první pohled může taková akce jevit jako „jedna z mnoha“ (jako novináři navštívíme představovacích akcí za rok klidně i více než deset), Apple si zaslouží extra pochvalu za profesionální přístup a snahu vycházet médiím vstříc za každou cenu.