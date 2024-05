Recenze Viewsonic VX2718-PC-MHD: dostupný monitor pro nadšené hráče

Herní monitor od americké společnosti se snaží spojit ty nejlepší technologie s ohledem na cenu

Nabídne povedený 27″ zakřivený displej, 180Hz obnovovací frekvenci či integrované reproduktory

Za cenu 4 890 Kč stojí minimálně za zvážení

Recenze monitorů na SMARTmanii příliš často nenajdete, nicméně občas je dobré udělat výjimku. Ta nastala v případě herního monitoru od americké společnosti Viewsonic, který má bohužel nepříliš sexy označení VX2718-PC-MHD. Za tímto jazykolamem se nicméně ukrývá poměrně sympatický panel, který ocení i náročnější hráči, kteří mají ovšem hluboko do kapsy. Co si pro nás Viewsonic přichystal?

Design

Po stránce vzhledu se dá bez přehánění říci, že po vybalení z krabice na vás herní monitor od Viewsonicu neudělá prakticky žádný dojem. Jeho design lze shrnout jednoslovně – nuda. Černá pochopitelně dominuje, záda kryje nepříliš draze vypadající plast a ani samotné nožičky nepůsobí žádným prémiovým dojmem. S ohledem na příznivou cenu a fakt, že jakmile monitor usadíte, patrně s ním již hýbat nebudete, se ale dají tyto nedostatky odpustit.

Na druhou stranu nudný a fádní design může potěšit všechny konzervativní hráče, kteří už mají plné zuby RGB světýlek a podobných rozmařilostí a zkrátka chtějí nenápadný monitor s co nejlepšími parametry za rozumnou cenu. Rozměry zakřiveného monitoru jsou 611 × 475 × 225 milimetrů, hmotnost se poté zastavila na 3,9 kilogramech, pokud vás tyto údaje u monitoru zajímají. Nechybí ani možnost uchycení na zeď s pomocí VESA držáku o rozměru 75 × 75 milimetrů.

Parametry a funkce

Pojďme se ale přesunout k tomu nejdůležitějšímu, což je 27″ zakřivený (1500R) LED panel typu VA s rozlišením 1920 × 1080 pixelů, podporou HDR10, jasem 250 cd/m², 8bitovými barvami, poměrem stran 16:9, odezvou 1 ms, zobrazovacím úhlem 178º v horizontální i vertikální poloze, obnovovací frekvencí 180 Hz s podporou FreeSync Premium, pokrytím barevných prostorů NTSC ze 72 % a sRGB ze 102 % či povrchovými úpravami Anti-Glare a Hard Coating. Monitoru by jistě slušelo minimálně vyšší rozlišení, alespoň 2K, avšak v dané cenové kategorii je více než dostačující.

Z portové výbavy nabízí monotor od Viewsonicu 2 HDMI 1.4, jeden DisplayPort a také 3,5mm audio konektor pro připojení sluchátek. Co potěší je také přítomnost dvojice 2W reproduktorů, nicméně jejich kvalita je spíše jen průměrná, basy jsou mdlé a výšky se ztrácejí. Ani maximální hlasitost není závratně vysoká a měl jsem podezření, že 100stupňová hlasitost je jen na oko – například rozdíl mezi hlasitostí 75 a 100 jsem prakticky nezaznamenal. Pokud máte obavy, že vám monitor někdo odcizí, máte ještě možnost využít zámek Kensington. Kompatibilita je od výrobce slíbená se systémy Windows a Mac, nicméně i PlayStationem 5 si monitor poradil obstojně.

O napájení se stará externí adaptér s proprietárním konektorem, takže zapomeňte na napájení skrze USB-C, což je jednoznačně škoda. V úsporném režimu monitor od Viewsonicu spotřebovává přibližně 15 wattů, ovšem při běhu na maximální výkon si řekne až o 27 wattů.

Kvalita displeje

Pár slov musím ztratit také s ohledem na samotnou kvalitu monitoru. Ten jsem testoval primárně při hraní na PlayStationu 5 a nutno podotknout, že odvedl velmi solidní práci. Barevné podání, které měl monitor nastavené z výroby, dokázalo různé tituly vykreslit vcelku věrně, podsvícení bylo rovnoměrné, obraz se netrhal ani při rychlých scénách a matnou povrchovou úpravu jsem ocenil především při hraní za dne.

Ani otisky prstů na monitoru příliš neulpívají, což je jednoznačně plus, alespoň pokud jde o displej – na lesklých plochách okolo je to samozřejmě jiná písnička. Ano, jedná se stále pouze o LED panel, takže nečekejte syté barvy jako u OLEDu a chybí zde například také certifikace Nvidia G-Sync, přesto se nemá Viewsonic za co stydět.

Výkon samotného displeje musím chtě nechtě brát s ohledem právě na cenu, za kterou Viewsonic svůj monitor prodává. Na špičkové herní monitory třeba od Samsungu nebo AOC pochopitelně model od Viewsonicu nemá, ale méně náročné hráče jistě dostatečně uspokojí. Ani na kancelářskou práci není monitor úplně marný, i díky zabudovanému filtru modrého světla. Jen na úpravu fotografií či videa bych asi raději volil jiný panel, neboť pokrytí barevných prostorů a absence různých užitečných certifikací může výsledné úpravy negativně ovlivnit.

Ergonomie ovládání

Tady jsem narazil na mírnou Achillovu patu monitoru VX2718-PC-MHD. Ovládání probíhá skrze pětici tlačítek, přičemž to hlavní, které také monitor zapíná a vypíná, je poblíž velké modré diody, která signalizuje stav monitoru. Samotné menu je vcelku přehledné a pomáhá mu také přítomnost češtiny, ovšem pohyb v něm a ovládání vyžaduje notnou dávku cviku a především ze začátku budete tápat, co které tlačítko dělá – v závislosti na zvolené nabídce totiž tlačítka mění svou funkci.

Co mě nepříjemně překvapilo bylo také zamrznutí, na které jsem během testování narazil. Asi se mi nikdy nestalo, že by se jednoduchý monitorový systém zaseknul do té míry, že bylo nutné jej fyzicky odpojit ze sítě. Pravděpodobně šlo jen o nějakou anomálii, které bych nepřikládal až tak velký význam, nicméně je to pro mě jen indikace toho, že Viewsonic se opravdu snažil snížit náklady na všech myslitelných místech.

Závěrečné hodnocení

Monitor Viewsonic VX2718-PC-MHD mě velmi mile překvapil. Najít cenově dostupný herní monitor, který zvládá zobrazit většinu moderních her obstojným způsobem, není zrovna jednoduché. Americká společnost to nicméně zvládla a pokud přimhouříte oko nad některými oblastmi, kde musela firma chtě nechtě ubrat na kvalitě či komfortu, dostanete skvělý herní monitor, který nezruinuje váš rodinný rozpočet.

Mezi klady Viewsonic VX2718-PC-MHD patří skvělý panel s dobrými pozorovacími úhly, obnovovací frekvenci 180 Hz či ovládáním v češtině. Zamrzí použití levnějších materiálů, nudný design nebo slabší integrované reproduktory. Za cenu 4 890 Kč se každopádně jedná o zajímavou variantu pro všechny, kteří nechtějí utrácet za herní monitor zbytečně mnoho peněz, případně hledají záložní panel, pokud třeba disponují dvěma herními zařízeními.

Viewsonic VX2718-PC-MHD 8.1 Design a zpracování 7.5/10

















Kvalita obrazu 8.9/10

















Konektivita 8.5/10

















Ergonomie 7.3/10

















Klady skvělý displej s dobrými pozorovacími úhly

180Hz obnovovací frekvence

menu v češtině

příznivá cena Zápory použití levnějších materiálů

obyčejný design

slabší výkon vestavěných reproduktorů

pouze Full HD rozlišení Koupit Viewsonic VX2718-PC-MHD