Recenze Sennheiser Momentum Sport: fitness sluchátka, co změří tep i teplotu

Sennheiser Momentum Sport jsou sportovní sluchátka s ANC, měřením tepu i teploty

Slibují výdrž 6 + 18 hodin, bezdrátové dobíjení i perfektní uchycení v uších při sportu

K dispozici je černá a zelená barevná varianta, cena přesahuje 8 tisíc Kč

Značka Sennheiser nedávno odhalila nový model sportovních sluchátek Momentum Sport. Ty mají kromě kvalitního poslechu a moderních funkcí, jako je ANC, nabídnout také měření tělesné teploty nebo tepu. Například při běhu tak mohou částečně nahradit chytré hodinky nebo hrudní pás. Za tyto vymoženosti si ale připlatíte, protože maloobchodní cena nového modelu je 8 590 korun, což sluchátka řadí mezi ty dražší.

Design a zpracování

Hned po rozbalení je zřejmé, že Sennheiser do krabičky přibalil větší množství příslušenství, než bývá zvykem. Kromě sluchátek a nabíjecí krabičky se můžeme radovat také z přídavného poutka pro krabičku, trojice výměnných špuntů a dokonce čtveřice obvodových nástavců pro lepší upevnění v uchu. Nechybí samozřejmě ani papírový manuál.

Krabička samotná je na poměry bezdrátových sluchátek poměrně rozměrná (68 × 65 × 30 mm), což je zřejmé i při přímém srovnání s Nothing Ear (a) nebo Marshall Minor IV. Z hlediska materiálu se jedná o pogumovaný plast, což je dobrá varianta především s ohledem na zvýšenou odolnost, bohužel je to také lapač prachu. USB-C konektor pro nabíjení je ukryt pod štěrbinou pro otevírání víčka.

Gumová záslepka opět poslouží především lepší odolnosti proti vniknutí vody nebo prachu. Na pravé straně pak najdeme dva malé otvory pro provlečení přibaleného poutka. Po otevření krabičky už vidíme sluchátka samotná. Ta mají oválný tvar a po obvodu je obepíná gumová opora pro lepší uchycení v uchu. Průhledné koncovky špuntů jsou silikonové.

Na vnější straně je notoricky známé logo německého výrobce. Z vnější strany je vidět několik kontaktních bodů pro nabíjení z krabičky, označení pravého a levého sluchátka i informační dioda. Další dioda je také na přední straně krabičky. Manipulace s krabičkou i sluchátky je poměrně pohodlná kromě jiného také díky větším rozměrům. Zavírací mechanizmus je díky magnetu spolehlivý a vyjmutí i vložení sluchátek do krabičky je bezproblémové.

Parametry a funkce

Měniče modelu Momentum Sport mají průměr 10 mm a citlivost je 110 dB SPL při 1 kHz. Frekvenční rozsah začíná na 15 Hz a končí na 18 kHz. Výrobce dále uvádí podporu kodeků AAC, SBC, aptX a aptX Adaptive. Bluetooth je zde ve verzi 5.2 a sluchátka jsou osazena dohromady celkem 6 mikrofony. Dále nechybí ANC s transparentním režimem, multipoint připojení, dotykové ovládání a dokonce ani měření tělesné teploty nebo srdečního tepu. Zvýšené krytí IP55 platí pouze pro sluchátka, krabička má IP54.

Sluchátka dále kromě měření tělesné teploty i tepové frekvence zvládají odesílat data aplikaci Zdraví v iOS, Garmin Connect, Strava nebo Samsung Health. Spolupracují ale i s dalšími softwary, jako je Polar, Zwift nebo Peloton.

Pohodlí nošení a dotykové ovládání

Sennheiser Momentum Sport patří mezi větší a těžší špuntová sluchátka, jejich uchycení v uchu jsem zprvu příliš nevěřil. Nicméně už se základním obvodovým kroužkem bez opěrné nožičky mne příjemně překvapily. Když jsem posléze nasadil jeden z kroužků s nožičkou, uchycení bylo ještě jistější. Při vyladění správné velikosti nástavců se se sluchátky dá běhat i cvičit úplně bez problémů. Díky většímu tělu sluchátka se také dobře drží mezi prsty a není tedy problém ani s jejich nandáním nebo vyjmutím z ucha.

Co mě občas zlobilo, bylo dotykové ovládání. Někdy se mi stávalo, že při dotlačení sluchátka do ucha se dotykové ovládání nechtěně aktivovalo, občas jsem jej ale spustil také při smrkání nebo náhodném letmém dotyku ruky. Výrobce sice v aplikaci nabízí i možnost dotykové ovládání plně deaktivovat, což by ale na druhou stranu byla škoda, protože je zde množství praktických funkcí, které můžete jednoduše ovládat. Zároveň je možné upravit citlivost ovládání. K dispozici jsou tři úrovně.

Dotykové ovládání nabízí klasickou paletu povelů i funkcí. V aplikaci si ale můžete pohrát a přiřadit si jednotlivé povely k funkcím zcela dle osobních preferencí. Variant je opravdu mnoho a osobně jsem se do velkých změn nepouštěl, protože bych si dané povely těžko zapamatoval. Můžete se ale pořádně vyřádit.

Měření tepu i teploty

Jedním z hlavních prodejních argumentů těchto sluchátek má být právě schopnost měřit sportovní data v podobě tepové frekvence a tělesné teploty. Optické senzory v každém ze sluchátek měří data v reálném čase a zobrazují je v doprovodné aplikaci (levé sluchátko tepovku, pravé sluchátko teplotu). To ale není příliš praktické, nabízí se tedy spolupráce s aplikací Polar Flow případně předání těchto dat dalším aplikacím prostřednictvím Bluetooth. Osobně jsem vyzkoušel propojení se Stravou, které fungovalo výborně. Pokud tedy nepoužíváte chytré hodinky a přesto byste rádi měřili svou tepovou frekvenci při sportu, toto může být dobré řešení.

Pokud máte i chytré hodinky značky Polar, měli byste být schopni měřená data zobrazovat v reálném čase na displeji těchto hodinek. Měření teploty zatím není pro sport tak časté, tudíž tato data většina sportovních aplikacích neumí zohledňovat. Můžete si tedy pouze sami na základě dat z aplikace Polar Flow vyhodnotit, jak se vaše teploty v průběhu cvičení pohybovala. Každopádně i krátký pohled na aktuální hodnotu může napovědět, jestli nejste v daný okamžik podchlazení nebo naopak přehřátí. Osobně ale data tohoto typu nevyužiji a vystačím si s tepovou frekvencí.

Z hlediska přesnosti jsem mohl porovnávat tepovou frekvenci pouze s měřením z Apple Watch 7, kde se hodnoty odchylovaly jen drobně. Bohužel v grafech dat ze sluchátek jsou občas vidět velké skoky, kdy na pár okamžiků hodnoty tepu úplně chybí, takže to zkresluje například průměrnou výslednou hodnotu tepu. Jednou se mi stalo, že sluchátka měřila jen prvních pár minut a pak data chyběla úplně – teplota i tepová frekvence. Většinou jsme se ale dostával na podobné údaje jako z Apple Watch, bavíme se ale samozřejmě pouze o tepovce. Teplotu jsem neměl s čím porovnat, většinou se ale pohybovala okolo 36 °C.

Přikládám porovnání dat z aplikace Kondice, kde jsou naměřená data hodinkami a data ze Stravy, která tepovou frekvenci získávala ze sluchátek. Dále přikládám také ukázku dat z aplikace Polar Flow, kde je vidět i naměřená tělesná teplota.

Zvuk, ANC a telefonování

10mm měniče dodávají zvuk orientovaný především na basové a střední frekvence, což dává smysl vzhledem k určení sluchátek. Typický uživatel si užije jakoukoliv rytmickou hudbu při běhu nebo cvičení v posilovně. Pokud by měl basů pořád málo, ekvalizér nabízí režim Bass Boost, který je ještě více posílí. Zároveň je nutno zmínit, že sluchátka nejsou přebasovaná a prostor dostávají i ostatní zvukové složky. Účinnost ekvalizéru je dobrá a s nastavením se dá pohrát, taktéž maximální hlasitost sluchátek zcela dostačuje.

Na druhou stranu je potřeba brát v úvahu, že se jedná primárně o sportovní sluchátka a pokud požadujete opravdu prémiový zvuk s maximální přesností, čistotou a detailem, poohlédl bych se spíše po modelu Momentum True Wireless 4. Ani u Momentum Sport jsem ale nenarazil na výraznou zvukovou slabinu.

ANC a telefonování

Z hlediska ANC je k dispozici režim Anti Wind, který kompenzuje zvuk větrných poryvů, Transparency pak zesiluje okolní zvuky i při poslechu hudby a ANC standardně odstíní veškeré okolní zvuky. Vzhledem k polootevřené konstrukci sluchátek od něj nelze čekat zázraky, nicméně funguje poměrně spolehlivě a neměnný hluk, jako je vysavač nebo motory letadla, filtruje relativně spolehlivě. Transparentní režim oceníte především při běhání a jízdě na kole, naopak program Anti Wind jsem příliš nevyužíval.

Ani telefonování není pro sluchátka Sennheiser Momentum Sport žádný problém, telefonní hovory tak můžete vyřídit i při sportu. Využijete tak i dotykové ovládání na sluchátku pro přijetí a ukončení hovoru.

Výdrž baterie

A jak jsou na tom tato sportovní sluchátka s výdrží? Bez dobíjecí krabičky zvládnou 6 hodin provozu a krabička přidá dalších 18 hodin. Celková výdrž tedy dosahuje na 24 hodin, což není špatné vzhledem k tomu, že se bavíme o spolupráci s ANC nebo senzory pro měření tepu i teploty. Určitě seženete sluchátka s lepší výdrží, nicméně zrovna u špuntů je zhruba 4 až 5 hodin poslechu stejně čas, kdy už osobně potřebuji uši uvolnit. I při delším letu tedy není problém na pár minut sluchátka odložit do krabičky a dobít je pro zbytek cesty.

Nabití sluchátek do plna trvá asi hodinu a půl, přičemž za 10 minut je možné načerpat energii pro 45 minut poslechu. Pro krabičku je kromě USB-C rovněž možné využít bezdrátové nabíjení Qi.

Doprovodná aplikace

Pro lepší ovládnutí sluchátek a jejich funkcí je samozřejmě lepší nainstalovat také doprovodnou aplikaci Smart Control. Ta sice bohužel nedisponuje českou jazykovou lokalizací, menu je ale velmi přehledné, ačkoliv ukrývá řadu funkcí a informací. Vezměme to ale popořadě. Domácí obrazovka jako první zobrazuje model připojených sluchátek i s úrovní nabití (krabičky a sluchátek zvlášť). Dále v sekci Connection management můžete kontrolovat další připojená zařízení. O řádek níž je sekce pro nápovědu dotykového ovládání. Dále následuje oblast sportovních senzorů. Již v náhledu můžete sledovat váš měnící se tep a tělesnou teplotu. Po rozbalení nabídky můžete čerpat důležité informace o těchto ukazatelích nebo data propojit se službou Polar Flow.

Ekvalizér umožňuje manuální nastavení pěti pásem a také ukládání vašich presetů. Mezi předvolené funkce patří také Bass Boost nebo speciální podcastový režim. V dalším oddílu je možné přepínat mezi ANC, transparencí nebo režimem eliminace větru. V nastavení je pak možné upravit také intenzitu ANC. Ve spodní části domovské obrazovky vidíme ještě funkci pro nastavení zvukových zón, kde si telefon bude pamatovat vaše nastavení a upraví jej pokaždé, když se budete nacházet v daném prostoru. Níže se nachází ještě možnost deaktivace dotykového ovládání a opět volba citlivosti i možnost plného přizpůsobení jednotlivých příkazů dle vašich preferencí.

Prostřední obrazovka s názvem Discover ukrývá řadu různých spíše marketingových článků a tipů, mnohem zajímavější je vedlejší obrazovka Settings. Tam je možné upravit kvalitu přehrávaného zvuku, zobrazit aktuálně používaný kodek nebo zapnout funkci pro šetření baterie. Dále je možné nastavit také chytré pozastavení přehrávání při vyjmutí sluchátka z ucha nebo automatické vypnutí s časovačem. Praktická je také možnost deaktivovat jednotlivé funkce na domovské stránce aplikace, aby se vám zobrazovalo jen to, co opravdu používáte a potřebujete. Aplikace je velmi přehledná a je k dispozici pro Android i iOS.

Závěrečné hodnocení

Sennheiser Momentum Sport jsou sportovní hodinky a tomu odpovídají také jejich kvality: sedí výborně v uších, disponují jistou úrovní odolnosti a zvládají slušné ANC i s transparentním režimem. Funkce navíc, které mnozí sportovci ocení, spočívají v měření tepové frekvence a teploty. Oceňuji spolupráci s množstvím aplikací třetích stran i přímo s hodinkami značky Polar, se kterými dává používání těchto sluchátek největší smysl.

Na druhou stranu je nutno zmínit, že při měření dat dochází k drobným výpadkům (což může opravit nějaká aktualizace) a osobně také nejsem přesvědčen, že sportovat vždy s nasazenými sluchátky je to pravé ořechové. Člověk si občas potřebuje vyčistit hlavu a neposlouchat vůbec nic. V ten moment se pak hodí měření dat spíše z hodinek nebo hrudního pasu. To je ale zcela individuální a na zváženou pro každého.

V otázce zvuku sluchátka nezklamou a radost můžeme mít také z podpory bezztrátových kodeků. Z nevýhod tedy mohu zmínit asi jen občas neposlušné dotykové ovládání a hlavně poměrně vysokou cenu 8 590 Kč, která tento model posouvá do prémiového segmentu. Pokud ale často sportujete a výhody tohoto produktu využijete, asi ani vyšší cena vás neodradí od nákupu. Sice se nejedná o jediná sluchátka na trhu s měřením tepové frekvence, v kombinaci s dalšími přednostmi ale jde o poměrně unikátní produkt.

