TOPlist

Suunto Run 2 představeny: offline mapy, 3x jasnější displej a 16x více paměti

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 8. 9. 14:13
0
Hodinky Suunto Run 2
  • Společnost Suunto představila nové chytré hodinky Run 2
  • Ty navazují na první generaci z loňského roku, proti které přináší spoustu novinek
  • Tuto zajímavou novinku si navíc můžete koupit už i v Česku

Suunto patří mezi velmi populární výrobce chytrých hodinek, protože jeho modely disponují výborným poměrem cena / výkon a často nabízí více funkcí než o řád dražší konkurenční modely. To je i případ nově představeného modelu s označením Run 2. Ten navazuje na loňskou první generaci, oproti níž přináší množství nových prvků.

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

Design a konstrukce nových Suunto Run 2

Tyto hodinky můžeme zařadit do střední třídy a jedná se o všestranný model zaměřený především na běh. Suunto vsadilo na velmi jednoduchý a nekomplikovaný design – hodinky jsou klasicky kulaté, jejich pouzdro o průměru 46 mm je vyrobeno převážně z plastu, ale mají lunetu z nerezové oceli a displej kryje odolné sklo Gorilla Glass.

Na pravé straně pouzdra se nachází mechanická korunka s dvojicí doprovodných tlačítek a konstrukce hodinek je tlustá 11,7 mm. Příjemná je i nízká hmotnost pouhých 35 gramů, což je u hodinek zaměřených na běh samozřejmě žádoucí, a za zmínku stojí i odolnost dle normy 5ATM. To znamená, že je nemusíte sundávat ani v okamžiku, kdy si půjdete zaplavat.

Výborná výbava v čele s jasným displejem

Největší novinkou oproti první generaci je AMOLED displej s výrazně vyšším jasem. Má stále úhlopříčku 1,32 palce a rozlišení 466 × 466 pixelů, ale jas povyskočil z původních 600 nitů na 2 000 nitů, což je opravdu znatelný rozdíl. Čitelnost by tedy měla být bezproblémová prakticky v jakémkoliv prostředí. Další změnou je větší baterie a lepší výdrž.

Hodinky Suunto Run 2
Hodinky Suunto Run 2

Kapacita baterie byla navýšena z 295 mAh na 380 mAh a výrobce uvádí výdrž při běžném používání až 10 dní, což je výborná hodnota. Ve vysoké zátěži, tedy s plně aktivní GPS, vydrží hodinky 24 hodin. Kromě varianty s vnitřním úložištěm o velikosti 4 GB je k dispozici i verze s pamětí 64 GB, což vám umožní dostat do hodinek mnohem více aplikací, hudby a tak dále.

Suunto Run 2 umožňují ukládat mapy pro offline použití přímo do interní paměti a vylepšený GPS modul znamená přesnější navigaci. Vylepšení se dočkal také snímač tepové frekvence, který zaznamenává data nepřetržitě a hodinky umí monitorovat spánek, počítat kroky i spálené kalorie. Ve výbavě se nachází také 32 sportovních režimů, ale NFC čip bohužel schází.



LG a problém s televizemi



Nepřehlédněte

Máte doma tuhle televizi? Možná šmíruje vás i vaši domácí síť

Cena a dostupnost

Hodinky Suunto Run 2 jsou již k dispozici prostřednictvím oficiálního webu výrobce a zakoupit je můžete i v Česku. Model s pamětí 4 GB vychází na 7 330 Kč a 64GB verze stojí 8 550 Kč. Hodinky jsou k dispozici ve třech barevných verzích (černá, zelená a zlato-šedá).

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

Další dnešní články

Druhá generace malého elektromobilu Dacia Spring
Výroba elektromobilu Dacia Spring se přesouvá do Evropy, cenou se má držet pod půl milionu
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 18:00
0
Huawei Mate Xt2 Ultimate Design na tiskovém snímku
Huawei Mate XT2 Ultimate Design: nadvakrát ohebný smartphone s privátním displejem
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 15:30
0
Samsung Galaxy Z Fold 8
Majitelé skládačky Galaxy Z Fold 8 si stěžují na nekvalitní zpracování: problémy dělají rohy ohebného displeje
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 12:00
2
LG a problém s televizemi
Máte doma tuhle televizi? Možná šmíruje vás i vaši domácí síť
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 10:30
9

Kapitoly článku