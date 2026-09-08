Suunto Run 2 představeny: offline mapy, 3x jasnější displej a 16x více paměti

- Společnost Suunto představila nové chytré hodinky Run 2
- Ty navazují na první generaci z loňského roku, proti které přináší spoustu novinek
- Tuto zajímavou novinku si navíc můžete koupit už i v Česku
Suunto patří mezi velmi populární výrobce chytrých hodinek, protože jeho modely disponují výborným poměrem cena / výkon a často nabízí více funkcí než o řád dražší konkurenční modely. To je i případ nově představeného modelu s označením Run 2. Ten navazuje na loňskou první generaci, oproti níž přináší množství nových prvků.
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Design a konstrukce nových Suunto Run 2
Tyto hodinky můžeme zařadit do střední třídy a jedná se o všestranný model zaměřený především na běh. Suunto vsadilo na velmi jednoduchý a nekomplikovaný design – hodinky jsou klasicky kulaté, jejich pouzdro o průměru 46 mm je vyrobeno převážně z plastu, ale mají lunetu z nerezové oceli a displej kryje odolné sklo Gorilla Glass.
Na pravé straně pouzdra se nachází mechanická korunka s dvojicí doprovodných tlačítek a konstrukce hodinek je tlustá 11,7 mm. Příjemná je i nízká hmotnost pouhých 35 gramů, což je u hodinek zaměřených na běh samozřejmě žádoucí, a za zmínku stojí i odolnost dle normy 5ATM. To znamená, že je nemusíte sundávat ani v okamžiku, kdy si půjdete zaplavat.
Výborná výbava v čele s jasným displejem
Největší novinkou oproti první generaci je AMOLED displej s výrazně vyšším jasem. Má stále úhlopříčku 1,32 palce a rozlišení 466 × 466 pixelů, ale jas povyskočil z původních 600 nitů na 2 000 nitů, což je opravdu znatelný rozdíl. Čitelnost by tedy měla být bezproblémová prakticky v jakémkoliv prostředí. Další změnou je větší baterie a lepší výdrž.
Kapacita baterie byla navýšena z 295 mAh na 380 mAh a výrobce uvádí výdrž při běžném používání až 10 dní, což je výborná hodnota. Ve vysoké zátěži, tedy s plně aktivní GPS, vydrží hodinky 24 hodin. Kromě varianty s vnitřním úložištěm o velikosti 4 GB je k dispozici i verze s pamětí 64 GB, což vám umožní dostat do hodinek mnohem více aplikací, hudby a tak dále.
Suunto Run 2 umožňují ukládat mapy pro offline použití přímo do interní paměti a vylepšený GPS modul znamená přesnější navigaci. Vylepšení se dočkal také snímač tepové frekvence, který zaznamenává data nepřetržitě a hodinky umí monitorovat spánek, počítat kroky i spálené kalorie. Ve výbavě se nachází také 32 sportovních režimů, ale NFC čip bohužel schází.
Cena a dostupnost
Hodinky Suunto Run 2 jsou již k dispozici prostřednictvím oficiálního webu výrobce a zakoupit je můžete i v Česku. Model s pamětí 4 GB vychází na 7 330 Kč a 64GB verze stojí 8 550 Kč. Hodinky jsou k dispozici ve třech barevných verzích (černá, zelená a zlato-šedá).