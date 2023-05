Recenze Suunto Vertical Solar: nejlepší sportovní hodinky?

Sportovní hodinky s extrémně dlouhou výdrží na baterii

Verze s i bez solárního panelu, disponují dvoupásmovou GPS

Více než 95 sportovních režimů, offline mapy

Suunto má na poli sportovních hodinek poměrně zvučné jméno, i když prodeje oproti největšímu americkému konkurentovi jsou nízké. Finská značka nehází flintu do žita a přichází na trh se špičkově vybaveným sportovním modelem Suunto Vertical.

Novinka zaujme mnoha sportovními funkci, více než 95 sportovními režimy, dvoupásmovou GPS, typografickými mapami celého světa a velkolepou výdrží na baterii. Dále disponují velkým dotykovým displejem, tělem s vojenskou odolností a kompatibilitou s Androidem i iOS.

Suunto Vertical jsou dostupné v základní variantě za 14 390 Kč a ve verzi Titanium Solar za cenu 19 190 Kč. Nám na test dorazil nejvybavenější model se solárním panelem – jaké hodinky jsou a hodí se mít solární nabíjení? Nejen to vám prozradí naše recenze.

Obsah balení je prostý

Obsah balení asi nikoho nepřekvapí. Výrobce hodinky zabalil do malé krychlové krabičky, ve které uživatel nalezne jen nezbytné příslušenství.

Nacházejí se zde samotné hodinky, uživatelská příručka a dokovací puk pro nabíjení s metrovým kabelem a USB-A koncovkou. Náhradní řemínek v jiné velikosti zde bohužel chybí.

Robustní sportovní design

Vzhled hodinek přímo navazuje na jiné modely tohoto finského výrobce. Vypadají opravdu hodně „sportovně“ a ihned vás upoutá jejich velikost. Rozměry činí 49 x 49 x 13,6 mm. Hodí se tak především na pánské zápěstí. Kladně hodnotím poměrně nízkou tloušťku a hmotnost 55 gramů v titanové verzi. Lehkost a tenkost hodinek mě opravdu mile potěšila. Základní varianta má tělo z nerezové oceli a váží 64 gramů.

Titan je velice příjemný, lehký a pevný materiál. Hodinky se pohodlně nosí a ani při sportu jsem o nich prakticky nevěděl. Líbí se mi i vroubkovaná luneta a celkově považuji vzhled za velice zdařilý. Každému v mém okolí se hodinky vzhledově velmi líbily.

Docela se mi líbí i dodávaný silikonový řemínek. Je široký 22 mm a dosti pružný, což se hodí při ohýbání zápěstí. Chválím i za pevnou přezku a elegantně vyřešené zacvakávání konce řemínku. Upevnění pásku je masivní a uchycuje se rychlými osičkami se standardní roztečí, takže nebude problém jej vyměnit za jiný. Uvedu, že dostupná jsou čtyři barevná provedení.

Z titanu jsou i tři tlačítka na pravém boku a spodek hodinek. Zde se nachází vystupující senzor srdečního tepu a dva piny pro nabíjení. Špičkové zpracování podtrhuje splnění vojenského standardu a fakt, že hodinky mají provozní teplotu od -20 do 55 stupňů Celsia. Jistě vydrží hrubší zacházení při nějakých těch (adrenalinových) sportech. Navíc doplním, že jsou vyráběné ve Finsku.

Dotykový displej krytý safírem

Chytré hodinky Suunto nabízejí poměrně velký 1,4“ kruhový dotykový displej. Panel s technologií Matrix (transflektivní) disponuje trochu nižším rozlišením 280 × 280 pixelů. Jemnost by mohla být lepší, ale v zásadě mi to tolik nevadilo a menší text je poměrně dobře čitelný. Výhodu použité technologie představuje výtečná čitelnost na přímém světle – na sluníčku se lépe čte než ve tmě. Za tmy se poté hodí slabší podsvícení, jehož intenzita je navíc automaticky regulována.

Další výhodou je, že může zůstat neustále zapnutý, protože nespotřebovává tolik energie jako klasické LCD. Displej je částečně barevný a nabízí i slušné pozorovací úhly. Potěší i možnost ovládání displeje v tenčích rukavicích. O panel se nemusíte ani tolik bát, protože ho kryje safírové sklíčko, které je teoreticky možné poškrábat jen diamantem.

Hardwarová výbava a konektivita

Zaručeně největší a očekávanou novinkou je použití dvoupásmové GPS. To znamená, že hodinky podporují duální frekvenci příjmu GNSS od satelitů L1/E1 (starší, méně přesné), tak satelitů L5/E5 (novější, přesnější). Maximální počet satelitů činí 32.

Přesnou a rychlou GPS doplňuje Bluetooth LE, barometr, kompas, krokoměr, hloubkoměr, senzor srdečního tepu, pulzní oxymetr a senzor okolního osvětlení. Voděodolnost činí 100 M, tedy 10 ATM, což znamená, že se s hodinkami můžete ponořit až do hloubky 10 metrů. Co zamrzí je absence ANT+, takže starší snímače k Vertical nepřipojíte.

Skvělá výdrž baterie

Výrobce slibuje u základní varianty výdrž baterie až 60 dní na jedno nabití a u verze Solar až těžko uvěřitelný jeden rok bez nutnosti dobíjet ze sítě. Při zapnuté GPS by hodinky měly vydržet 60 hodin, respektive až 85 hodin u vybavenějšího modelu. A jaká je výdrž baterie ve skutečnost?

Uvedu několik příkladů. Na státní svátek 8. května jsem vyrazil na „celodenní výlet“ – zhruba 8hodinová túra venku a za krásného počasí a sluníčka. Měl jsem povolené notifikace a spárovaný telefon, zapnutý záznam aktivity pro chůzi, zapnuté snímání tepu a dvoufrekvenční GNSS. Během tohoto výletu mi spadl ukazatel nabití z 78 % na 65 %. Z čehož vyplývá, že hodinky by mohly vydržet při zapnuté GPS mezi 70 až 80 hodinami.

Během více než dvou týdnů testování jsem hodinky nabíjel jednou do plna. Měl jsem je nasazené neustále, a to i během noci. Každý den sportoval v průměru jednu hodinu a záznam s GPS vychází zhruba na 1,5 hodiny denně. Stahoval jsem také několik aktualizací a měl aktivní příjem notifikací. Výdrž sice není taková, jakou slibuje výrobce, ani k těm 60 dnům jsem se nepřiblížil, ale to je holt dáno častým využíváním GPS. Při tomto nastavení hodinky vydrží zhruba 14 dní na jedno nabití ze sítě. To je stále hodně slušná výdrž a řadí se k nejlepším na trhu.

Solární panel

Solar je pro Suunto zcela novou věcí a pro řadu sportovců velkým lákadlem. Oproti Garmin Fenix 7X je ploch solárního panelu značně větší. A kde že se ten solar nachází? Je umístěn v okruží okolo displeje, což tvoří poměrně značnou část přední plochy.

O nabíjení ze sluníčka jste informováni na ciferníku, popřípadě na jednom z widgetů. Dokonce si můžete prohlédnout graf čerpání energie, kde každá čárka představuje 10minutový časový úsek za posledních několik hodin. Plná hodnota značí 50 tisíc luxů.

Zatímco u Garminu dokáže vykompenzovat cca 10 % spotřeby energie denně, Vertical zvládnou minimálně 41 %. To vše za předpokladu, že mají hodinky stálý přísun světla. Jinak se počítá s tím, že aby se hodinky při běžném používání nevybíjely, měly by mít přísun světla 50 000 luxů minimálně po tři hodiny. Což není tak vysoké číslo, když v letních dnech dává denní světlo až 100 tisíc luxů a při zatažené obloze 20 tisíc.

Vše samozřejmě záleží na intenzitě slunce a na správném natočení hodinek. Když hodinky odkloníte od přímého světla, příjem energie je nula. Je výdrž se solárním panelem lepší? Ano, je. Avšak rozdíl není nijak výrazný a když nejsou slunečné dny, kterých jsem během testování moc neměl, hodinky se ze slunce příliš nedobíjí. Je tedy na vás, jestli příplatek téměř 5 tisíc korun stojí za to.

Potěší hlavně sportovce

Pokud přemýšlíte o Suunto Vertical, je téměř jisté, že pro jejich sportovní funkce. Hned na začátek vás můžu ujistit, že hodinky umí prakticky všechno, na co si pomyslíte a zvládají to velice dobře. Nachází se zde neuvěřitelných 95 sportovních aktivit. Pokud mi odpustíte, nebudu zde uvádět všechny. Věřte, že si ale každý vybere, a když ne, může si předdefinované mírně poupravit nebo navrhnout vlastní režim. Ke sportům se snadno dostanete přes horní tlačítko a pak už listujete seznamem – buď prstem nebo tlačítky.

U režimů si můžete zvolit režim baterie, což poté odpovídá přesnosti měření, respektive jeho intervalu. Dále lze vybrat navigaci, mapy, aplikaci třetí strany, zóny tepové frekvence, cíl, automatické zastavení, hlasovou zpětnou vazbu (do sluchátek nebo reproduktoru telefonu), ovladač médií atd. Nastavit se toho dá opravdu hodně. Během cvičení se mezi jednotlivými kartami posouváte bočními tlačítky.

Datových polí, záznamů a metrik umí Suunto opravdu hodně, takže pokud si v tomto libujete, budete hodně spokojeni. U běhu je to například VO2 Max měřené po celou dobu výkonu, watty přímo ze zápěstí atd. Plno informací vidíte přímo během aktivity na hodinkách, další jsou poté vidět po uložení záznamu v telefonu v doprovodné aplikaci.

Snímač srdečního tepu funguje poměrně spolehlivě a určitě měří přesněji než běžné chytré hodinky, avšak hrudnímu pásu se bohužel pro občasné výkyvy zatím nevyrovná. Například ale wattmetr funguje hodně spolehlivě. Bohužel mi chybělo automatické rozpoznání cvičení, což konkurenční hodinky umějí.

Mapy a navigace po trase, a to i offline

Do hodinek lze přes smartphone stáhnout a doinstalovat topografické mapové podklady, které poté můžete využívat i bez připojení k internetu. Stažení je poměrně snadné, i když chvíli trvá a je nutné mít hodinky připojené k napájení. Suunto používá platformu OpenStreet, což bohužel znamená, že chybí místní názvy a tak podobně.

Pohybování se v mapě je rychlé, a to i pomocí dotyku. Jakmile máte nahranou trasu, můžete se po ní nechat navigovat. Dále se hodí funkce „Zpět na start“ nebo orientace podle azimutu. Velikost paměti by měla být 32 GB, takže se do hodinek vejde hodně mapových podkladů a dalších nástrojů. Mapa České republiky zabírá zhruba 1,3 GB.

Systém a propojení se smartphonem

Suunto u svých hodinek vsadilo na vlastní operační systém. Hned v úvodu zmíním, že hodinky lze spárovat jak se smartphony s Androidem, tak i s iPhony (neměl jsem možnost vyzkoušet). Hodinky lze spravovat skrze aplikaci Suunto.

Přes ni je možné hodinky aktualizovat, měnit ciferníky, upravovat rozložení widgetů (karet), nastavovat oznámení, tréninky, stahovat offline mapy a sportovní aplikace skrze SuuntoPlus. Hodinky obdržely během mého dvoutýdenního testování asi 4 aktualizace, takže je vidět, že se pracuje na různých vylepšeních.

Prostředí systému

Prostředí systému je typické „suuntovské“ a jistě se v něm rychle zorientujete. Výchozí pozicí je ciferník, který si můžete změnit na jeden z deseti předinstalovaných a dále jej přizpůsobovat. Nad ciferníkem se nacházejí zástupci jednotlivých sportů a režimů aktivit. Dole poté najdeme nástroje a nastavení.

Mezi aplikacemi nechybí svítilna, mapa, kompas nebo ovladač médií. Užitečnou funkcí je režim Nerušit, který vypne upozornění na notifikace a sníží úroveň jasu displeje. Hodinky jinak přijímají upozornění neustále, a to i ve chvíli, kdy je položíte na stůl. Jelikož mají hodinky silné vibrace a hlasité tóny, po odložení jsem vždy zapínal režim nerušit.

Doleva, respektive doprava, se posouváte mezi widgety a centrem notifikací. Widgety si můžete nastavit podle sebe, a to i přímo z hodinek. Notifikace jinak chodí obstojně, jen emotikony se nezobrazují. Vždy vidíte začátek zprávy, tři tečky a její konec. Na detailu notifikace můžete na vybraná upozornění odpovědět přednastavenými odpověďmi (zatím pouze na Androidu).

Hodinky lze vesměs ovládat pouze třemi tlačítky. I když pro krok zpět je nutné udělat swajpnutí z levého okraje obrazovky. Prostředí není na můj vkus úplně rychlé, i když se to od poslední aktualizace zlepšilo. Chválím, že je kompletně v českém jazyce. Ano, příliš chytrých funkcí se zde nenachází, ale toto nemají být chytré hodinky, ale určené především na sport, což zvládají skvěle.

Závěrečné hodnocení

Suunto Vertical se mi velice líbí a po designové stránce je řadím mezi nejhezčí sportovní hodinky. Skvělá je také odolnost, ať už použití kvalitních kovů nebo safírového sklíčka. Oceňuji klasické uchycení řemínků, příznivou tloušťku a velice příjemnou hmotnost. Mezi další výrazné vlastnosti patří přesná dvoupásmová GPS a offline mapové podklady, včetně navigace.

Co do přesnosti měření si nezadá s Garminy nebo Coros a sportovní funkce zvládá opravdu dobře. Pro ovládání bych ocenil použití minimálně čtyř tlačítek a ne jen tří. Dotykové gesto zpět není zcela ideální řešení. Jinak k systému a prostředí výhrady nemám a byl jsem spokojený.

Jen možná bezkontaktní platby by někomu z chytrých funkcí mohly chybět. Snad se zlepší i plynulost systému, protože občas není pohyb v menu úplně plynulý. A prosím doplnit emotikony, aby se neukazovaly prázdné obdélníčky.

Chytré funkce u Suunto nehrají prim, ale to vůbec nevadí, tohle jsou pravé sportovní hodinky a tuto vlastnost zvládají na výbornou. Výdrž baterie je u verze Solar o něco málo lepší než u Garmin Fénix 7X. Například Apple Watch Ultra rozdrtí ve výdrži a sportovních funkcí na plné čáře, ale zase jim chybí ty chytré. Cena 19 190 Kč za verzi Titanium Solar je nastavena hodně vysoko a přibližuje se právě této konkurenci. Je škoda, že finská značka nebojuje alespoň tou cenou.

Suunto Vertical Solar 9.1 Design a zpracování 9.6/10

















Funkce a výbava 8.7/10

















Pohodlnost nošení 8.9/10

















Výdrž baterie 9.7/10

















Doprovodné aplikace 8.6/10

















Klady povedený design, kvalitní zpracování

displej, ovládání v rukavicích

navigace a offline mapy

výdrž baterie, rychlé a solární nabíjení

záznam sportovních aktivit

klasické 22mm uchycení řemínků

voděodolnost 10 ATM

přesná dvoupásmová GPS Zápory vyšší cena

málo chytrých funkcí

občas pomalejší systém

absence ANT+

chybí tlačítko zpět

Koupit Suunto Vertical Solar