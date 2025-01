Surface Pro a Laptop dostanou letos menší sourozence. Pod kapotou najdeme Snapdragon X

Microsoft plánuje zmenšené varianty počítačů Surface Pro a Surface Laptop

Mají mít 11-12″ displeje, prémiové zpracování a procesory od Qualcommu

Premiéra se má odehrát v příštích týdnech, s prodejem se počítá letos na jaře

Není to tak dávno, co Microsoft udivoval svět originálními zařízeními různých tvarů a schopností přeměny. Jeho počítačová divize s divokými, ale funkčními řešeními, díky čemuž vznikaly obdivuhodné stroje jako Surface Book, Surface Studio nebo Surface Duo. Bohužel v rámci úsporných opatření Microsoft spoustu zajímavých konceptů zrušil a v nabídce ponechal pouze variace nejpopulárnějších počítačů Surface Pro a Surface Laptop. Díky novým ARMovým procesorům od Qualcommu se ale Microsoftu otvírají nové příležitosti, avšak zdá se, že zatím je v Redmondu neplánují využít.

Jaro přinese několik nových Surfaců

Microsoft letos představí nové počítače minimálně ve dvou vlnách – už příští týden redmondští vypustí do světa novou generaci firemních strojů Surface Pro a Surface Laptop. Pravděpodobně půjde o obdobu spotřebitelských počítačů Surface Pro 11 a Surface Laptop 7, pouze v jejich útrobách nebudou tikat ARMové čipsety od Qualcommu, ale klasické procesory od Intelu, pravděpodobně Core Ultra 200V z generace Lunar Lake s podporou umělé inteligence.

Podle serveru Windows Cental ale Microsoft plánuje na letošní jaro ještě jednu událost, která přinese nová zařízení pro běžné spotřebitele. V přípravě jsou údajně zmenšené varianty stávajících strojů Surface Pro a Surface Laptop s přibližně 11-12″ displeji, které pravděpodobně v nabídce Microsoftu nahradí současné „Go“ počítače – Surface Go a Surface Laptop Go.

Oproti nim mají chystané novinky patřit do prémiového segmentu, to znamená, že u nich Microsoft nebude kvůli snížení ceny sahat významným kompromisům. Surface Go například trpěl na pomalejší procesory a slabou výdrž, Surface Laptop Go zase dostal hrubší displej a nepodsvícenou klávesnici. To by měly nadcházející počítače napravit.

Podle WindowsCentral by měl být menší Surface Pro konkurentem 11″ iPadu Pro – měl by dostat displej s vysokou obnovovací frekvencí, podporou stylusu a pochopitelně i odnímatelný klávesnicový kryt. Konstrukce krytu bude pravděpodobně podobná jako u „dospělého“ Surface Pro, měl by tedy obsahovat kolébku pro uchování a nabíjení stylusu.

Menší Surface Laptop by zase měl dostat dotykový displej s vyšším rozlišením, celokovové tělo a podsvícenou klávesnici. V útrobách obou strojů mají tikat procesory Qualcomm Snapdragon X a X Plus, které poskytují slušný výkon a ohromnou výdrž na jedno nabití. Tyto procesory obvykle nacházíme v počítačích s cenou okolo 600 až 900 dolarů (asi 17 500 až 26 000 korun), předpokládáme tedy, že chystané Surfacy se vejdou do tohoto cenového rozpětí, minimálně v základních paměťových variantách.

Zmenšené počítače Surface Pro a Laptop budou údajně představené v následujících týdnech s tím, že do prodeje se mají dostat někdy v dubnu nebo květnu letošního roku.