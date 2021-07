Surface Duo 2 na prvních fotografiích zaujme trojitým fotoaparátem

Ve světě ohebných telefonů kraluje korejský gigant Samsung, kterému se snaží sekundovat Huawei, Xiaomi či Motorola. Jeden by snadno zapomněl, že svůj skládací telefon má také Microsoft, byť na rozdíl od svých konkurentů vsadil na trochu odlišnou konstrukci.

Pro Microsoft byl první pokus s názvem Surface Duo evidentně úspěchem, neboť podle uniklých informací připravuje jeho nástupce. Microsoft Surface Duo 2 si ponechá svou unikátní konstrukci se dvěma displeji, které jsou do jednoho zařízení propojeny panty. Fotografie nejenže potvrdily zachování konstrukce, ale také poodhalily modul s fotoaparáty na zadní straně.

Ten by měl disponovat hned třemi fotoaparáty, přičemž hlavní snímač doplní širokoúhlý senzor a teleobjektiv. Příznivce tenkých zařízení jistě nepotěší, že modul poměrně výrazně vystupuje ze zad telefonu. Co by naopak mohlo některé zájemce zaujmout, je čtečka otisků prstů, která se přesunula do vypínacího tlačítka, a USB-C konektor, jenž se nachází na pravé straně.

Ačkoli po vnější stránce nemá Surface Duo 2 doznat větších změn, uvnitř se máme dočkat značného vylepšení parametrů. Microsoft údajně osadí Surface Duo 2 procesorem Qualcomm Snapdragon 888 s podporou 5G a chybět by nemělo ani NFC pro bezkontaktní platby. Microsoft Surface Duo 2 se má podle spekulací dostat do prodeje v září/říjnu letošního roku.