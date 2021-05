A je po překvapení. Samsungu unikly propagační materiály ke Galaxy Z Fold 3 a Z Flip 3

Letošní ohebné smartphony od Samsungu by měly dorazit poměrně brzy, spekuluje se o červnové, popř. červencové premiéře. Díky brzkému termínu uvedení se budou patrně v příštích týdnech objevovat nové a nové informace, přičemž už nyní získávají chystané novinky velmi jasné obrysy. Samsungu totiž utekly snímky z některých propagačních materiálů.

Galaxy Z Fold 3: selfie kamerka pod displejem a podpora S Pen

Větší z chystaných ohýbaček bude tvarově připomínat loňský model, avšak těšit se můžeme na několik poměrně významných vylepšení. Tou hlavní je například podpora stylus S Pen na vnitřním ohebném displeji, díky čemuž bude Galaxy Z Fold 3 částečně suplovat smartphony oblíbené řady Galaxy Note.

Oproti nim však nebude mít stylus „chlíveček“ v útrobách telefonu a bude jej nutné nosit zvlášť. Spekuluje se však, že toto rozhodnutí přinese jiný benefit, a to v částečné odolnosti telefonu vůči vniknutí vody a prachu. V souvislosti se stylusem Samsung rozhodně představí i některé softwarové novinky, které pravděpodobně převezme z řady Galaxy Note.

Propagační materiály dále potvrzují použití poddisplejové selfie kamery, což bude ve světě ohýbacích smartphonů vůbec poprvé. Samsung vyvíjí poddisplejový fotoaparát již několik let, nyní však zřejmě dosáhl situace, kdy je toto řešení použitelné bez kompromisů. Snad to dopadne lépe, než v případě smartphonu ZTE Axon 20 5G.

Změn dozná i hlavní fotoaparát na zadní straně, který budou tvořit tři čočky poskládané do „semaforu“ pod sebe. Na první pohled se nezdá, že by některá z čoček měla hranatý tvar, takže na periskopický přibližovací fotoaparát musíme pravděpodobně zapomenout; v tom zatím vede Huawei Mate X2.

Galaxy Z Flip 3: s větším displejem na zádech

A jak bude vypadat druhá chystaná skládačka, kterou Samsung kvůli srovnání číslování pojmenuje Z Flip 3? Korejský výrobce zjevně vyslyšel výtky k první generaci a chystá se zvětšit displej na vnější straně. Už se nebude jednat pouze o notifikační proužek, ale o malý zobrazovač, na kterém si budete moci vyřídit část agendy, aniž by bylo nutné véčko otvírat.

Displej bude součástí fotomodulu se dvěma čočkami, přičemž jeho design bude částečně vycházet z řady Galaxy S21, neboť bude zasahovat až do stran telefonu. Přímo z boků však vycházet nebude.

Galaxy Z Flip 3 by měl být nabízen minimálně ve čtyřech barevných variantách. Vypadá to tedy, že „ohebná budoucnost“ v podání Samsungu bude i letos nesmírně zajímavá. Těšíte se? My rozhodně ano.